Kommentti: Jussi Halla-ahon korttitalo huojuu

Välien katkaisu nuorisojärjestöön ei ratkaise perussuomalaisten ongelmia, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Demokratiassa on puutteensa. Yksi niistä on, että poliittiset puhdistukset jäävät tehottomiksi. Puhdistetut jatkavat elämäänsä ja toimintaansa niin kuin ennenkin. Toisin on diktatuureissa.

Näissäkin oloissa pitää yrittää. Perussuomalaiset yritti saada perussuomalaiset nuoret kuriin ja muuttamaan sääntöjään. Tämä kaatui vastustajien määrävähemmistöön, vaikka perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahokin kävi Tampereen kokouksessa vetoamassa nuoriin. Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan edessä on välien katkaisu nuorisojärjestöön.

Tällainen on jokseenkin ennenkuulumatonta suomalaisessa nykypolitiikassa. Vielä, kun viimeinen pisara oli, että nuorisojärjestön varapuheenjohtaja Toni Jalonen julistautui fasistiksi. Jalosen eron jälkeenkin vaikutti mahdolliselta, että nuorisojärjestö pysyisi Halla-ahon näpeissä, mutta harva on mestari omalla takapihallaan.

Perussuomalaisista on puhuttu tulevana pääministeripuolueena. Tämä episodi ei lopputuloksestaan huolimatta edistä päämäärää. Tietysti Halla-aho voi sanoa, että puolue ei mihinkään hallitukseen hingu, mutta ei kai sen tarkoitus ole vain tarjota toimintaterapiaa jäsenilleen ja johdolle?

Edessä vaikeampaa

Viimeksi kuluneen vuoden aikana perussuomalaiset kasvatti reilusti kannatustaan. Nyt osa innostuneista voi pelästyä sanan fasisti ilmestymisestä puolueen yhteyteen viikonlopun lopputuloksesta riippumatta. Osa taas ihmettelee, eikö täällä voi enää kissaa, ei kun fasistia sanoa. Kummaltakin laidalta perussuomalaisia nakerretaan.

Lyhyellä tähtäimellä tilanne on Halla-aholle siedettävä. Enemmistö nuorisojärjestön kokouksessa äänestäneistä olisi hyväksynyt sääntömuutoksen. Aivan tyhjästä ei tarvitse rakentaa uutta nuorisojärjestöä puolueen liekaan. Moni kaunis ystävyys särkyy, mutta onhan siitä kokemusta aikuisten perussuomalaisten ja sinistenkin kesken.

Radikaaleissa nuorissa herätti hämmennystä, että moni perussuomalaisten kansanedustaja on esittänyt puhujapöntöstäkin samankaltaisia ajatuksia kuin he. Mutta heitä vastaan Halla-aholla on paljon korkeampi kynnys toimia. Se voisi johtaa perussuomalaisten korttitalon kaatumiseen.

Korttitalo horjuu

Puolueet syntyvät usein karismaattisten johtajien ympärille yhtä asiaa ajamaan. Niitä voi pitkäänkin pitää yhdessä joukkoistettu narsismi, jossa puolueen kannattajat yleensä katsovat puhuvansa koko kansan äänellä.

Pitkällä tähtäimellä oikeina pidettyjen päämäärien ajaminen vaatii jonkinlaista aatteellista viitekehystä. On ymmärrettävääkin, että perussuomalaiset nuoret hakivat sitä etnonationalismista. On sääli heille, että varsin yleisesti etnonationalismia pidetään rasismin puhtoisempana peitenimenä.

Halla-ahon kannalta on sääli, että nyt moni perussuomalainen nuori ja vähän vanhempikin pitää häntä nynnynä. Halla-ahon koko poliittisen uran polttoaineena tuntuu usein olevan vain tällaisen epäilyn vimmainen kiistäminen. Viikonloppu Tampereella oli hänelle huono.