Perussuomalaisten uusi nuorisojärjestö joutuu tiukkaan kontrolliin, olettaa tutkija

Perussuomalaisten nuorisojärjestö ei taipunut emopuolueen tahtoon Tampereella pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa.

Poliittiseen väkivaltaan ja äärioikeistoon erikoistunut tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta arvioi, että perussuomalaisten nuorisojärjestössä niin sanottujen etnonationalistien asema on varsin vahva ja osa heistä kyseenalaistaa myös emopuolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon linjaa.

Nuorisojärjestöjen kannat ovat muissakin puolueissa toisinaan eronneet emopuolueen linjasta ja yksittäisiä ulostuloja on nähty, Kotonen huomauttaa. Perussuomalaisten tilanne on hänen mukaansa kuitenkin toinen.

– Maahanmuuttovastaisuuden salonkikelpoistaminen on heidän linjansa. Heidän tavoitteenaan on tuoda näitä ajatuksia valtavirtaan. Kun on toimijoita, jotka eivät suostu esiintymään sordiino päällä (varovaisesti), se on haitallisempaa heille kuin muille puolueille. Muissa puolueissa voidaan ajatella, että yksittäiset ulostulot ovat yksittäisiä, eikä niitä koeta niin haitallisena.

Kotonen arvioi, että mahdollisesti perustettava uusi nuorisojärjestö joutuu varsin tiukkaan otteeseen emopuolueen johdon puolelta.

– Jos tästä nyt jotain opittavaa olisi, niin varmaan se, että huomattavasti tiukemmin olisi mielekästä pitää ruodussa. Uuden järjestön perustamisessa ei olisi mieltä, ellei pidettäisi tiukempaa kontrollia.

Fasistipuheesta puhkesi kiistaa

Nuorisojärjestön toiminta nousi alkuviikosta tapetille entisen varapuheenjohtajan Toni Jalosen viime viikonloppuna esittämien fasistikommenttien takia.

Tallinnassa pidetyssä tapahtumassa Jalonen esitti kannanoton, jonka mukaan hän on etnonationalisti ja fasisti. Hän sanoi maanantaina STT:lle, ettei aio perääntyä lausunnostaan. Jalonen sanoi identifioituvansa fasistiksi "siinä mielessä, miten sen itse kokee".

Jalonen jätti alkuviikosta tehtävänsä nuorisojärjestön toisena varapuheenjohtajana. Hänen vanavedessään puolueesta erosi myös järjestön kolmas varapuheenjohtaja Tomer Souranto.

Fasismia tutkinut emeritusprofessori Tarmo Kunnas kuvailee fasismikommenttia "uskomattomaksi nuoren miehen toteamukseksi".

– Hän ei varmaan pystynyt mittaamaan sanojensa painoa. Fasisti-sana sisältää niin paljon myös historiallista painolastia.

Fasististen puheiden taustalla Kunnas näkee liberalismin, parlamentarismin ja yleensä länsimaisen poliittisen kulttuurin jämähtäneisyyden. Hänen mukaansa ääriliikkeiden taustalla oli 20- ja 30-luvuillakin se, ettei niiden poliittinen ohjelma ollut vain poliittinen vaan elämänkatsomuksellinen, "täydellinen selitys ja vastausten sarja kaikkiin kysymyksiin".

– Jos politiikka on vain taloutta, nuoriso etsii jotain muuta. Jos sitä ei löydy liberalismista tai parlamentarismista, on se vaara, että joku fanaattinen voi etsiä lapsellisiakin tunnuksia, hän sanoo.

Nuorisojärjestö jatkoi omalla linjallaan

Kohun jälkeen perussuomalainen puolue uhkasi katkaista yhteistyön nuorisojärjestön kanssa. Ehtona yhteistyön jatkumiselle oli, että nuorisojärjestön äänivaltainen jäsenyys rajattaisiin vain emopuolueen jäsenille. Se olisi tiukentanut puolueen otetta nuorisojärjestöstä.

Nuorisojärjestö ei taipunut emopuolueen tahtoon Tampereella pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa lauantaina. Kokous äänesti sääntömuutoksen kumoon äänin 56–45.

Muutoksen hyväksyminen olisi edellyttänyt kahden kolmasosan enemmistön. 56 ääntä kannatti muutosta, mutta määräenemmistö olisi vaatinut kymmenkunta ääntä lisää.

Sääntöuudistuksen yhtenä seurauksena järjestön alaikäisten jäsenten oikeudet olisivat kaventuneet, koska alaikäiset eivät voi olla puolueen jäseniä.

Puoluesihteeri pitää nuorisotoimintaa tärkeänä

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi STT:lle tuoreeltaan päätöksen jälkeen, että äänestys merkitsee sitä, että yhteistyön edellytyksiä nuorisojärjestön kanssa ei ole. Etenemisestä keskustellaan seuraavaksi puoluejohdon kesken.

Grönroosin mukaan suunnitelma on, että perussuomalaiset perustaa puolueelle uuden nuorisojärjestön.

– Kyllä se on tärkeää, että puolueella on omaakin nuorisotoimintaa, joten kyllä puolueelle tullaan perustamaan uusi nuorisojärjestö, Grönroos sanoi.

Hän myönsi, että äänestystulos tuli hänelle yllätyksenä.

– Kyllä tuo hieman ehkä yllättää. Luulisi, että kokousväki olisi ymmärtänyt tilanteen paremmin, Grönroos sanoi.

Hän arveli, että jotkut ovat voineet äänestää muutosta vastaan sen takia, että halusivat aloittaa nuorisotoiminnan uudelleen puhtaalta pöydältä.

Jos fasistisia näkemyksiä kannattava nuorisoryhmä jatkaa toimintaansa ilman emopuoluetta, Kunnas ei usko, että sillä olisi jatkossa mainittavaa yhteiskunnallista merkitystä. Hänen mukaansa Euroopan uusfasistiset ryhmät ovat melko pieniä.

Emopuolueessakin on kuohunut

Emopuolue perussuomalaistenkin riveistä on kuultu viranomaisia kiinnostavia näkemyksiä, joista esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpään turvapaikanhakijoiden rinnastamista vieraslajeihin tutkitaan parhaillaan. Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta. Mäenpää itse katsoo, että hän ei ole puheellaan loukannut mitään kansanryhmää.

Kansanedustaja Ano Turtiainen sai puolestaan ennen parlamentaarikon uraansa käräjiltä sakkotuomion julkisesta kehottamisesta rikokseen. Hän kirjoitti joulukuussa 2015 Facebookissa kirjoituksen, jossa kehui turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia vastaan tehtyjä hyökkäyksiä.

– Joitakin näkemyksiä voidaan pitää jopa radikaalimpina kuin nuorisojärjestön kommentteja, jos puhutaan esimerkiksi parin uuden kansanedustajan näkemyksistä, Kotonen sanoo ja viittaa esimerkiksi Turtiaiseen.

Millaisena Kotonen pitää puolueen linjaa niin sanotuissa etnonationalistisissa näkemyksissä?

– Virallinen linja on, että suomalaisuutta ei määritellä geenien tai rotuoppien mukaan.

Onko virallinen linja totta?

– Sen tyyppisiä vivahteita välillä kuulee puheissa, että se on ehkä nimenomaan virallinen linja. Onhan Halla-aho puhunut vanhoissa kirjoituksissaan esimerkiksi rotujen välisistä älykkyyseroista.

Kunnas sanoi Ilta-Sanomille vuonna 2013 antamassaan haastattelussa, että Halla-ahon edustama kovien arvojen perussuomalaisuus on aateperimältään fasistinen. Hän korostaa, ettei halua käydä Halla-ahon tai juuri perussuomalaisten kimppuun. Hän kuitenkin huomauttaa, että muiden kuin omien perinteiden halveksiminen tai aliarvioiminen on fasistista.

Kun emopuolueessakin on möläytelty, mitä kielii se, että nuorisojärjestöltä vastaavaa käytöstä ei suvaita?

– Tämä on tällaista poliittista kaksinaamaisuutta. Sitä esiintyy kaikissa puolueissa, Kunnas toteaa.