Ilkka-Pohjalainen: Ex-kansanedustaja Susanna Koski harkitsee Petteri Orpon haastamista

Eduskunnasta pudonnut Susanna Koski pohtii lähtöä kokoomuksen puheenjohtajakandidaatiksi.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja Susanna Koski, 34, kertoo Ilkka-Pohjalainen-lehden haastattelussa pohtivansa Petteri Orpon haastamista puolueen puheenjohtajakilvassa.

– En ole tätä asiaa kohdaltani aiemmin edes ajatellut, mutta käytyjen keskustelujen ja julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella on mahdollista, että asiaa on harkittava vakavasti, Koski sanoo lehden haastattelussa.

Koski arvioi kokoomuksen epäonnistuneen oppositiopolitiikassa.

– Meillä on vasemmistolaisin hallitus, joka on epäsuosittu. Meillä on oppositiossa kaksi vahvaa puoluetta, eikä kokoomus ole kuitenkaan pärjännyt gallupeissa. Se kertoo alisuoriutumisesta, Koski sanoo.

Koski valittiin eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä vuoden 2015 vaaleissa, mutta hän sai viime kevään eduskuntavaaleissa 2721 ääntä eikä päässyt enää jatkokaudelle. Ennen eduskuntaan pääsyään hän oli kokoomusnuorten ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja vuosina 2013–2015.

Orpo on johtanut kokoomusta vuodesta 2016, jolloin hän syrjäytti silloisen puheenjohtajan Alexander Stubbin.

Orpon päähaastajiksi ennakoidut kansanedustajat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki ovat ilmoittaneet, että eivät aio pyrkiä puolueen puheenjohtajaksi.

Kokoomuksen puoluekokous järjestetään kesäkuussa Porissa.