Setä Arkadia: Teuvo Hakkarainen vain porskuttaa ja haistattaa pitkät persujen etnonationalisteille

Teuvo Hakkarainen kilpailee vuoden onnellisimman miehen tittelistä, arvelee Setä Arkadia alias Timo Haapala. Ensin Viitasaaren Kolumbus sai Hondurasista uudet tekohampaat, nyt kihlatun.

Koska Setä Arkadia on yleisesti haukuttu pessimistiksi ja kyyniseksi, niin nyt on kerrankin palsta tehty iloisista asioista. Vaikka koronavirus leviää, eikä julkisen talouden tasapaino ole edes näköpiirissä, maailmassa ja Suomessa on paljon ilonaiheitakin.

Onnellisten lista on syytä aloittaa persujen europarlamentaarikosta Teuvo Hakkaraisesta, joka kilpailee vuoden onnellisimman miehen tittelistä. Kun persut ovat uineet fasismikeskustelun ja etnonationalismin synkissä vesissä viime viikot, onnellinen Teuvo porskuttaa milloin Viitasaarella, Brysselissä tai Strasbourgissa – ja milloin Hondurasissa.

Ja haistattaa pitkät persumaailman etnonationalisteille!

Ensin Teuvo sai Hondurasista tekohampaat ja nyt morsmaikun.

Honduras rajoittuu sekä Tyynelle valtamerelle että Karibianmerelle, ja siellä on noin 8,7 miljoonaa asukasta, joista yksi tulee siis Viitasaarelle miniäksi. Ennen merkittävää poliittista uraansa Hakkarainen toimi sahatöissä Hondurasissa. Syksyllä Teuvo hommasi sikäläiset implantit ilman puudutusta.

Vaikka puhuminen niiden kanssa oli alkuun vaikeaa, siitä huolimatta hän puhui itselleen tulevan vaimon kyseisestä maasta.

Hakkarainen meni kihloihin nuorikkonsa Stephanie Orentesin, 30, kanssa. Kohta hääkellot kuulemmat kalkattavat.

– Olen hyvin onnellinen. Teuvo on kaunis ja erityinen mies, Stephanie sanoi Iltalehdessä torstaina.

Suomessa tämä toki on tiedetty.

Hondurasissa Hakkarainen lukeutuu siis ”erityisten miesten” samaan sarjaan Kristoffer Kolumbuksen kanssa, joka ilmestyi maahan vuonna 1502 eli 518 vuotta ennen Hakkaraista.

Mutta onnea Teuvo! Toivottavasti suhde kestää – ja hampaat! Implanttien luutuminen ei ole nimittäin pelkkä ilmoitusasia.

Ja onnea Viitasaari koko pitäjän uudesta miniästä.

Hakkaraiselle on esitetty muistomerkkiä Viitasaarelle, koska hän on ensimmäinen kaupungista valittu europarlamentaarikko. Kaupunginhallitus ei ole toistaiseksi pitänyt hanketta ajankohtaisena. Tämä tapahtui ennen tuoreimpia uutisia.

Setä A. ei tiedä, kuinka monta Kolumbuksen patsasta on Hondurasissa, mutta luultavasti niitä löytyy. Olisi noloa, jos Hondurasin pääkaupunkiin Tegucigalpaan ilmestyisi Teuvo Hakkaraisen patsas ennen kuin Viitasaari ehtii pystyttää omansa.

Onnea voi toivottaa myös kepun Mikko ”piiskuri” Kärnälle, joka seurustelee kepunaisten varapuheenjohtajan Anna Sirkiän kanssa.

Rakkauden tuulet puhaltavat siis politiikassa.

Ay-politiikassa puhaltavat myös rikkauden tuulet, mikä on positiivinen juttu! Hakaniemeläisten rahasammon Kojamon (entinen VVO) toimitusjohtaja Jani Nieminen tienasi vuokrahommista viime vuonna melkeinpä miljoona euroa (923 165).

Hyvää voi myös jakaa. Esimerkiksi Teollisuusliitolla on Kojamon osakkeita 470 miljoonan edestä. Siinä ei lakkoavustuskassa ihan herkästi tutise, ja oli helppo uhkua kikytunnit hevon helkkariin. Eli myös Teollisuusliiton Riku Aalto (sd) kiittää onnellisena, vaikkei ay-liikkeen palkkaparoni (260 322 euroa toissa vuonna) enää henkilökohtaisesti Kojamo-rahoja saakaan (60 000 euroa /v), kun hallituksen pj;n paikka meni vuosi sitten VR:n ex-pomolle Mikael Arolle.

Mainittakoon vielä kaksi onnellista:

1. Sinisten eduskuntaryhmää viime vaalikaudella luotsannut Simon Elo. Hänet hyväksyttiin hienoihin espoolaisiin porvaripiireihin kristallikruunujen alle ja kokoomuksen ensi kevään kuntavaaliehdokkaaksi. Kyseessä on luokkaylennys ja säätykierto.

2. Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo. Viis siitä, että kuuleman mukaan ryhmäjohtaja Emma Kari (vihr) itketti häntä puoluehallituksen kokouksessa. Ohisalo mankui ja saa nimittäin uuden hybridipirssin vuoden vanhan loistomersun tilalle. Kelpaa sillä ministeriön poliisikuskin onnellista sisäministeriä kuljetella.