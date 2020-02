Vasemmistoliiton aluepomo erosi vihatilikohun vuoksi – Li Andersson aikoo ohjeistaa omiaan verkkokirjoittelussa

Andersson kiistää väistäneensä vastuuta vihatilistä nousseen kohun selvittelyssä. Anderssonin mukaan vasemmistoliitto ohjeistaa omiaan verkkokirjoittelussa.

IS kertoi torstaina, että vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger perusti Crusty Old Sea Dog -nimisen nimettömän Twitter-tilin, josta on suollettu lähivuosina väkivaltaa puoltavaa tekstiä.

Vihatilillä muun muassa kehotettiin ampumaan ilmastonmuutoksen kieltäjät ja ilmoitettiin, että fasistien tappamisessa on kyse itsepuolustuksesta. Väkivaltaa kuvailtiin tilillä ”uskomattoman tehokkaaksi”.

Dellinger on kertonut lopettaneensa kyseisen tilin käyttämisen kesällä 2016. Dellinger on siis kiistänyt kirjoittaneensa verkossa levinneet vihatekstit. Lounais-Suomen poliisi aloittaa tapauksesta tutkinnan nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Dellinger ilmoitti perjantaina irtisanoutuvansa tehtävästään.

IS tavoitti vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin eduskunnasta jo torstaina, mutta Andersson kehotti tuolloin olemaan asiasta yhteydessä puoluesihteeri Mikko Koikkalaiseen, joka kutsui tapausta ”harmilliseksi”.

Perjantaina Andersson kommentoi tapausta IS:lle puhelimitse.

Li Andersson, miksi et ottanut kantaa vasemmistoliiton aluejohtajan Misha Dellingerin kirjoituksiin jo torstaina? Halusitko sysätä vaikean asian puoluesihteerin syliin?

– En halunnut, minulla ei ollut eilen puoluejohtajana mahdollisuus perehtyä asiaan kunnolla, vaan siihen asti asiaa oli selvittänyt puoluesihteeri puoluetoimiston esimiehen ominaisuudessa.

Milloin itsellesi valkeni asian vakavuus eli että puolueenne aluejohtajalla on selkeä yhteys nimettömään vihatiliin?

– Asian vakavuus valkeni heti, kun pääsimme tätä kunnolla puoluejohdossa setvimään. Olemme suhtautuneet asiaan äärimmäisen vakavasti, tililtä tehdyt tviitit ovat täysin tuomittavia ja sisällöltään täysin ristiriidassa niiden arvojen kanssa, mitä vasemmistoliitto edustaa.

Varmasti kaikki puolueet ilmoittavat sitoutuvansa näihin arvoihin. Syntyykö sellainen mielikuva, että teot ja sanat eivät kohtaa?

– Toivon, että ei, koska olemme suhtautuneet tähän vakavasti. Tätä on käsitelty puolueen sisällä ja tänään kyseinen henkilö on ilmoittanut irtisanoutumisestaan. On sovittu, että se astuu voimaan välittömästi.

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalta tililtä suollettiin väkivaltaa puoltavia tekstejä.

Vasemmistoliiton ministeriryhmän sihteeri Dan Koivulaakso peräänkuulutti vuonna 2007 verkkokeskustelussa ”taktista väkivaltaa”. Vuonna 2009 Koivulaakso kutsui pasifismia ”vakavaksi mielenhäiriöksi”. Onko vasemmistoliitolla epäselvä suhtautuminen väkivaltaan?

– Ei ole, emme hyväksy väkivaltaa emmekä sillä uhkailua ja edellytämme, että kaikki puolueen toimijat, työntekijät, aktiivit, luottamustehtävissä toimivat henkilöt sitoutuvat tähän keskeiseen periaatteeseen.

Mistä Koivulaakson vanhat tekstit tai Dellingerin perustamalla tilillä julkaistut tekstit mielestäsi kertovat?

– Mitä tulee Koivulaakson yli kymmenen vuotta vanhoihin teksteihin, niin niitä on käsitelty julkisuudessa ja puolueen sisällä ja hän on niitä pahoitellut ja irtisanoutunut niistä.

Kertooko Dellingerin tapaus siitä, että vihapuhetta esiintyy myös poliittisen kentän vasemmalla sivustalla?

– Kuten totesin, kentän vasemmalla puolella on yksiselitteisen kielteinen kanta niin vihapuheeseen kuin väkivallalla uhkailuun. Haluan puolueen puheenjohtajana tehdä sen kertakaikkisen selväksi. Olemme myös valmiita toimimaan, jos joku meidän puolueen toiminnassa mukana oleva ihminen ylittää sen rajan, mitä olemme yhdessä määritelleet.

Mitä olette valmiita tekemään?

– Nyt olemme... kyseinen työntekijä Misha Dellinger on itse ilmoittanut irtisanoutumisestaan ja kantaa henkilökohtaista vastuuta tässä vaikeassa tilanteessa. Tulemme käymään läpi kaikkien puolueessa työskentelevien ihmisten kanssa sitä, miten tärkeätä on noudattaa kohteliasta, kunnioittavaa ja asiallista keskustelutapaa, kun osallistuu sosiaalisen median keskusteluihin, vaikka tekeekin sen omalla vapaa-ajallaan.