Kommentti: Nyt Li Andersson on vaikeuksissa omien hihhuliensa kanssa

Nyt on Li Anderssonin vuoro selittää vasemmistoliiton hihhulin tekemisiä.

Politiikan voimakkaat jakolinjat innostavat ihmisiä, joiden todellisuudentaju ei ole parhaasta päästä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomenkin politiikka on ajautunut tilaan, jota menneiden vuosikymmenien poliitikkojyrät eivät tunnistaisi. Herjat ja uhkaukset leviävät netissä. Nykypuoluejohtaja on äkkiä niiden kanssa vaikeuksissa. Nyt on vasemmistoliiton Li Anderssonin vuoro.

Tunteet palavat politiikan kentän kummallakin laidalla. Juuri pari päivää sitten perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho joutui selittelemään fasistiksi tunnustautuneen perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtajan Toni Jalosen tekemisiä. Jalonen jätti sitten paikkansa.

Tätä seurattiin poliittisen kentän toisella laidalla tyytyväisesti myhäillen. Mutta nyt saa Li Anderssonin vuoro ratkaista omaa kriisiään.

Vasemmistoliiton läntisen toiminnanjohtaja Misha Dellingerin perustamalla Twitter-tilillä on esitetty mm. fasistien ja ilmastonmuutoksen vastustajien tappokehotuksia.

Vielä torstaina vasemmistoliitosta kerrottiin hiukan erikoista tarinaa, että Dellinger on luovuttanut perustamansa tilin muiden henkilöiden käyttöön. Toki mahdollista, mutta kummallista. Puolueen työntekijä edustaa aina puoluettaan ja puolue vastaa hänen sanoistaan ja tekemisistään.

Perjantaina Andersson tajusi tilanteen vakavuuden. Hallituspuolueella on vielä hankalampi selitellä riviensä fanaatikkojen tekemisiä kuin isonkaan oppositiopuolueen.

Andersson ilmoitti, että ”kirjoitukset ovat täysin ja yksinkertaisesti tuomittavia” eivätkä edusta mitenkään vasemmistoliiton arvoja. Puoluehallitus alkaa selvittää asiaa ja varmuuden vuoksi Andersson vakuuttaa, että tämä ei jää tähän. Saa nähdä onko hänen julkisuudenhallintansa sen parempaa kuin Halla-ahon.

Kuka tilillä sitten fasisminvastaista taistelua harjoittikin, hän päätyi täysin vastakkaiseen tulokseen. Nyt on perussuomalaisten vuoro myhäillä.

Iso perusongelma on, että politiikan pitäisi olla järkevää yhteisten asioiden hoitoa. Nykypolitiikasta on tullut niin jännää, että se innostaa suurempia tunteita hakevia sieluja. Heidän tiellään yhteisten asioiden käy huonosti, tulivat hihhulit mistä poliittisen kentän osasta tahansa.