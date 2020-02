Vasemmistoliiton Li Andersson tuomitsee toiminnanjohtajan vihapäivitykset: ”Täysin ja yksinkertaisen tuomittavia”

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalla Twitter-tilillä on ollut useita väkivaltaisia kirjoituksia.

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger kirjoitukset Twitterissä ovat järkyttäneet monia. Marraskuussa 2016 tilillä julkaistiin päivitys: ”Minulla on oikeus tappaa itsepuolustuksen nimissä. Fasistien tappamisessa on kyse itsepuolustuksesta.”

Dellinger perusti Crusty Old Sea Dog -nimisen nimettömän Twitter-tilin, josta on suollettu väkivaltaa puoltavaa tekstiä. Dellingerin mukaan tilillä on ollut useampia käyttäjiä. Tilin tunniste on ollut @huggywuggy2. Lokakuussa 2016 tilillä julkaistiin päivitys: ”Ilmastonmuutoksen kieltäjät tulisi ampua”.

Dellinger on kiistänyt kirjoittaneensa vihapäivitykset. Hänen mukaansa tilillä on ollut useita kirjoittajia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi Twitterissä tuomitsevansa kirjoitukset.

– Vasemmistoliiton työntekijään liitetyn anonyymin twittertilin kirjoitukset ovat täysin ja yksinkertaisen tuomittavia, eivätkä edusta millään tavalla puolueemme arvoja, Li Andersson sanoo Twitterissä.

Hän kertoo lisäksi, että puoluehallitus käsittelee asiaa.

– Näin vakavan asian ollessa kyseessä puoluehallitus tulee käsittelemään asiaa sekä muuta verkkokirjoittelua perinpohjaisesti. Tämä asia ei jää tähän, vaan selvittely jatkuu työnantajan sekä työntekijän välisesti, hän sanoo Twitter-tilillään.