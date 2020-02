Haavisto tapasi Yhdysvaltojen ulkoministerin: Huawein muodostama turvallisuusuhka yhteisenä puheenaiheena

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi amerikkalaiskollegansa Mike Pompeon. Kiinan uhka voi lähentää maita.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli jo päättänyt tiedotustilaisuutensa suomalaisen toimittajajoukon edessä, kun hän halusi tehdä pienen lisäyksen:

– Ai niin, se piti sanoa, että keskustelut käytiin hyvässä hengessä.

Tämä on diplomaattikieltä, eikä siitä voi päätellä juuri muuta kuin sen, että osapuolet eivät rynnänneet neuvotteluhuoneesta ulos toisiaan solvaten.

Sellaiseen Suomen edustajalla ei olisikaan syytä, kun vastapuolella on Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo.

Vaikka Yhdysvaltojen nykyhallinto on osoittanut epäilyjä kansainvälisen yhteistyön suhteen, Suomea kohtaan kitkaa ei ole näkyvissä. Presidentti Sauli Niinistön vierailusta Donald Trumpin luona on alle puoli vuotta, ja nyt oli Haaviston vuoro tavata kollegansa Washingtonissa.

Hyvähenkistä keskustelua edesauttaa se, että vältetään aiheita, joista voi syntyä erimielisyyttä.

Kun Pompeo vieraili viime toukokuussa Arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä, hän sivuutti ympäristöasiat ja puhui valtapolitiikasta.

Kokous ei silloin saanut aikaan yhteistä päätöslauselmaa.

Haaviston ja Pompeon puolen tunnin keskustelun asialistalla olivat muun muassa Afganistanin ja Lähi-idän rauhanprosessit, Venäjä, Libyan tilanne sekä transatlanttiset suhteet.

Sekä aikataulu että asialista pitivät. Ilmastonmuutoksesta ei puhuttu, ei myöskään arktisen alueen yhteistyöstä.

Transatlanttisten suhteiden osalta Haavisto näki hyviä merkkejä. Hän viittasi Pompeon esiintymiseen Münchenin turvallisuuskokouksessa kaksi viikkoa sitten.

Pompeo korosti tuolloin Yhdysvaltojen ja Euroopan suhdetta ja moitti Kiinaa, Venäjä ja Irania. Erityisesti Pompeon hyökkäyksen kohteena oli kiinalaisyhtiö Huawei, jonka rakentamat 5g-verkot Yhdysvallat näkee turvallisuusuhkana.

Huawei nousi esiin myös Pompeon ja Haaviston keskustelussa.

– Suomelle on tärkeää, että verkkojen ytimet ja kriittiset sektorit säilyvät sellaisissa käsissä, että meidän turvallisuutemme voidaan taata, Haavisto sanoi.

– Tietysti todettiin se, että meidän pohjoismaisilla yhtiöillämme Ericssonilla ja Nokialla on tässä aivan erityinen intressi, että ne pystyvät toimimaan kannattavasti markkinoilla ja myös turvallisuuskysymyksistä on huolehdittu.

Haavisto näki, että Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteiden vaaliminen vaatii enemmän työtä, kun toisen maailmansodan yhteistyön muisto on haalistumassa.

Vaikka Haavisto ei asiaa suoraan sanonutkaan, yhteinen uhka auttaa yhteisen sävelen löytämisessä. Sellaiseksi on noussut Kiina.

– On varmasti sekä Yhdysvaltojen että Euroopan huoli tässä tilanteessa huolehtia teknologisesta kehityksestä, että emme jää siinä jalkoihin, Haavisto sanoi.

– Tietysti meillä maana, joka on ylpeä high techistä, Nokiasta ja uudesta puhelinteknologiasta, on erityinen intressi tässä kilpailussa. Luulen, että siinä meillä on myös yhteinen intressi Yhdysvaltojen kanssa.