IS selvitti valiokuntien poissaolijat – kymmenkunta kansanedustajaa erottuu joukosta

Valtaosa kansanedustajista on jäsen kahdessa valiokunnassa, osa selviää yhdellä valiokunnalla.

Kymmenkunta kansanedustajaa käy valiokunnan kokouksissa selvästi harvemmin kuin muut.

IS selvitti, miten kansanedustajat ovat osallistuneet valiokuntakokouksiin viime vuonna.

Kansanedustajien valiokunta-aktiivisuus selviää alla olevasta taulukosta.

Hälytysrajana selvityksessä pidettiin alle 75 prosentin läsnäoloa valiokunnassa.

Valtaosa kansanedustajista osallistuu varsinaisena jäsenenä kahteen valiokuntaan.

Kolme kansanedustajaa on ollut pois kummastakin valiokunnastaan yli 25 prosenttia kokouksista.

Kansanedustaja Riitta Mäkisen (sd) läsnäoloprosentti on ollut puolustusvaliokunnassa 56,7 ja talousvaliokunnassa 75.

Kansanedustaja Katja Hänninen (vas) on käynyt tarkastusvaliokunnan kokouksissa 74,2 ja tulevaisuusvaliokunnan kokouksissa 75 prosentin todennäköisyydellä.

Mäkinen ja Hänninen eivät IS:n yhteydenottopyyntöihin valiokunta-asioista vastanneet, joten lisäselvyyttä heidän poissaoloihinsa ei saatu.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) on ollut paikalla tarkastusvaliokunnassa 67,7 ja lakivaliokunnassa 73,7 prosenttia kokouksista. Tynkkynen sanoi, että hänen poissaolonsa ovat pääosin työhön liittyviä ulkomaanmatkoja.

– Tehtäviini on kuulunut osallistua IPU:n syysistuntoon Serbiassa, lakivaliokunnan vierailuun Norjassa, nuorten parlamentaarikkojen kansainvälisen verkoston vierailuihin Washingtonissa ja tarkastusvaliokunnan matkaan Oulussa. Lisäksi sananvapausoikeudenkäyntini Oulussa sattui torstaille, ja olen ollut kolme päivää sairaana, Tynkkynen kertoi.



Muutama kansanedustaja on valiokuntiin osallistumisessaan lähellä selvityksen hälytysrajaa, 75 prosenttia.

Esimerkiksi kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) on tulevaisuusvaliokunnan kokouksista ollut paikalla vain 58,3 prosenttia, ja suuressa valiokunnassa Heikkinen on ollut läsnä 79,3 prosenttia kokouksista.

Kansanedustaja Maria Guzenina (sd) jää aktiivisuudessaan suuressa valiokunnassa (71,4%) rajan alle, mutta on niukasti rajan yläpuolella perustuslakivaliokuntaan osallistumisessaan (78,4%).

Kansanedustajat Jussi Halla-aho (ps) ja Merja Kyllönen (vas) puolestaan osallistuvat aktiivisesti yhteen valiokuntaan ja laiminlyövät osallistumistaan toiseen valiokuntaan.

Halla-aho on säntillisesti paikalla hallintovaliokunnassa, mutta suuressa valiokunnassa hänen läsnäoloprosenttinsa on 56.

Kyllönen puolestaan tuli vasta marraskuussa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, josta hän ollut vain kahdesti sairausloman takia pois, mutta suuressa valiokunnassa Kyllönen on istunut vain 48 prosenttia kokouksista.

Samalla lailla toista valiokuntaansa suosii esimerkiksi kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd).

Tuomioja käy aktiivisesti ulkoasianvaliokunnan kokouksissa, mutta on pois joka kolmannesta puolustusvaliokunnan kokouksesta.

Valiokuntien poissaoloihin kirjataan syyksi sairausloma, perhevapaa tai muu syy.

Perhevapaat selittävät esimerkiksi Jutta Urpilaisen (sd), Sofia Virran (vihr) ja Antti Häkkäsen (kok) poissaoloja valiokunnista.

Sairauslomat ovat puolestaan nostaneet muun muassa Janne Heikkisen (kok), Markku Eestilän (kok), Mikko Kärnän (kesk), Saara Hyrkön (vihr) ja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) poissaoloja.

Heikkinen tosin oli pois myös muun syyn takia maa- ja metsätalousvaliokunnasta syksyn aikana seitsemän kertaa.

Kansanedustajat osallistuvat suht tunnollisesti valiokuntien kokouksiin.

Kansanedustajat ovat yleensä 85–95 prosentin todennäköisyydellä paikalla valiokunnassa.

Eduskunnasta löytyy neljä kansanedustajaa, jotka ovat olleet sataprosenttisesti paikalla kahdessa valiokunnassaan.

Sataprosenttisesti valiokuntatyöhönsä ovat osallistuneet Timo Heinonen (kok) valtiovarainvaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa, Ari Torniainen (kesk) liikennevaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa, Seppo Eskelinen (sd) liikennevaliokunnassa ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa sekä Johannes Yrttiaho (vas) lakivaliokunnassa ja talousvaliokunnassa.

Kimmo Kiljunen (sd) on kolmen valiokunnan kansanedustaja, ja Kiljusen osallistuminen valiokuntiin oli yhtä kokousta vaille sataprosenttinen. Kiljunen on ollut paikalla kaikissa ulkoasianvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan kokouksissa, ja yhden kerran pois suuresta valiokunnasta.

Tilastoista löytyy 10 kansanedustajaa, jotka ovat jäseninä vain yhdessä valiokunnassa ja osallistuminen on ollut sataprosenttista.

Lisäksi kahden valiokunnan kansanedustajista peräti 19 on osallistunut sataprosenttisesti yhden valiokuntansa kokouksiin.

Oma lukunsa on kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk), joka on ryhmäjohtaja ja ryhmäjohtajan kiireistä huolimatta hän haalinut itselleen yhden jos toisenkin valiokunnan.

Kurvinen on jäsenenä suuressa valiokunnassa, tiedusteluvaliokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, ja joulukuuhun asti myös lakivaliokunnassa.

– Ryhmän puheenjohtajana paikkaan siellä missä tarvitaan. Minun päähommani on kaitsea tätä ryhmää ja hallituksen asioita hoitaa, valiokuntatyöhön ei pysty panostamaan niin kuin aiemmin. Pyrin panostamaan suureen valiokuntaan ja tiedusteluvaliokuntaan

– Meillä keskustassa on aika pieni ryhmä, 31 edustajaa. Ja viisi ministeriä ja yksi puhemies, joilla ei ole mitään valiokuntia, ja yksi edustaja on vanhempainvapailla. Meillä valiokuntapaikkoja on täyttämässä nyt siis (miinus) –7 edustajaa, meillä pieni joukko jakaa liki saman verran valiokuntapaikkoja kuin opposition kokoomus. Kun olen ryhmäjohtaja, olen katsonut tehtäväkseni ottaa vähän kuormaa, Kurvinen kertoi.

Muut suurempien puolueiden ryhmäjohtajat ovat ottaneet itselleen vain yhden valiokunnan.

Ryhmäjohtajista Ville Tavio (ps) on ulkoasianvaliokunnassa ja hän on ollut paikalla 72 prosentista kokouksista. Ryhmäjohtaja Emma Karilta (vihr) on jäänyt väliin joka neljäs sivistysvaliokunnan kokous ja ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) on pois joka viidennestä tulevaisuusvaliokunnan kokouksesta.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen ei istu yhdessäkään valiokunnassa varsinaisena jäsenenä, mutta on varajäsenenä kahdessa valiokunnassa.

Poissaolotilastot on otettu eduskunnan nettisivuilta. Ympäristövaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat tilastoineet poissaolonsa vain lokakuun loppuun asti. Tämän vuoden tietoja ei ole tilastoihin vielä kirjattu.

