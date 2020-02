Vasemmistoliiton toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalla tilillä on julkaistu väkivaltaa puoltavaa tekstiä. Tili on sittemmin suljettu.

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger kiistää kirjoittaneensa vihapäivitykset. Dellingerin mukaan tilillä on ollut useampia käyttäjiä.

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger perusti Crusty Old Sea Dog -nimisen nimettömän Twitter-tilin, josta on suollettu väkivaltaa puoltavaa tekstiä.

Esimerkiksi lokakuussa 2016 tilillä julkaistiin @huggywuggy2 -tunnisteen välityksellä päivitys: ”Ilmastonmuutoksen kieltäjät tulisi ampua”.

Marraskuussa 2016 tilillä julkaistiin päivitys: ”Minulla on oikeus tappaa itsepuolustuksen nimissä. Fasistien tappamisessa on kyse itsepuolustuksesta.”

Syyskuussa 2017 tilillä julkaistiin päivitys: ”Väkivalta toimii erittäin hyvin. Se on uskomattoman tehokasta.” Suurin osa IS:n näkemistä kuvakaappauksista on englanninkielisiä, mutta osa on kirjoitettu suomeksi.

Kesäkuussa 2017 tilillä julkaistiin suomenkielinen päivitys: ”Halla-aho on kyllä ihan selvä fasisti, ei kai siitä ole kuin joissain marginaaliporukoissa epäselvyyttä.”

Tilillä on kuvailtu myös europarlamentaarikko Laura Huhtasaarta (ps) ”fasistiseksi valkoiseksi ylivallan kannattajaksi”. Finanssimies Björn Wahlroosia tilillä on kutsuttu ”proto-fasistiksi, jonka näkemykset saavat kohtuuttoman paljon huomiota mediassa”. Myös kirjailija Jari Ehnroothia on kutsuttu tilillä fasistiksi.

IS tavoitteli Dellingeriä asiasta jo tiistaina, mutta tämä ei vastannut IS:n yhteydenottopyyntöihin.

IS tavoitti vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin eduskunnasta torstaina. Andersson kehotti olemaan yhteydessä vasemmistoliiton puoluesihteeriin Mikko Koikkalaiseen. Andersson perusteli työnjakoa sillä, että kyse on puolueen työntekijästä.

Koikkalainen ei vastannut IS:n soittopyyntöihin keskiviikkona. Torstai-iltana asiaan palanneen Koikkalaisen mukaan Dellinger on kertonut perustaneensa tilin, mutta lopettaneensa tilin käyttämisen kesän 2016 jälkeen.

Toisin sanoen Dellinger kiistää kirjoittaneensa tekstit, joita internetiin on levinnyt kuvakaappauksina.

– Sen jälkeen (kesän 2016) tiliä on käyttänyt useampi muu henkilö. Ei ole syytä olla uskomatta työntekijän vastausta, sen verran selkeästi asiaa kysyin, Koikkalainen sanoo.

Koikkalainen ei osaa selittää sitä, miksi Dellinger ei ole puuttunut asiaan, kun hänen perustamansa tilin kautta on julkaistu väkivaltaa puoltavia päivityksiä.

Koikkalainen kutsuu tapausta ”harmilliseksi”.

– Irtisanoudumme väkivaltaan yllyttämisestä, väkivallalla uhkailusta tai väkivallasta. Tällaiset jutut eivät vastaa puolueen arvoja eikä toimintatapoja.

Dellinger on noussut otsikoihin aiemminkin. Kesäkuussa 2015 Turun Sanomat kertoi Dellingerin vitsailleen julkisessa Facebook-keskustelussa Ruotsin kuninkaallisten ampumisella. Dellinger toimi tuolloin Varsinais-Suomen vasemmistonuorten piirisihteerinä.

– Eniten mua kiinnostaa et miksei noita oo ammuttu jonkun ladon alakerrassa ja jouduttu ampumaan pari kertaa, koska vaatteisiin omellut jalokivet on suojanneet luodeilta? Dellinger kirjoitti.

Dellinger kertoi kommentin olleen ironinen heitto, jonka hän kirjoitti yksityishenkilönä stand up -koomikon seinälle.

Marraskuussa 2017 Dellinger kommentoi omalla Twitter-tilillään Iltalehden uutista, jossa kerrottiin naamioituneen joukon piirittäneen perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Turussa.

– Jep, jatkossakin fasistit, äärioikeisto ja rasistit ulos Turusta. Ette kuulu tänne! Olen ylpeä kotikaupungistani. Dellinger kirjoitti.

Kun asia nousi esiin somekeskusteluissa, Andersson vetosi väkivallattomuuden puolesta.

Dellinger johtaa vasemmistoliiton toimintaa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä. Dellinger oli vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdolla vasemmistoliiton listoilta.

Koikkalainen ei ota kantaa siihen, vaikuttaako esille noussut tapaus Dellingerin tehtäviin puolueessa.

– En voi työnantajan edustajana ja esimiehenä kommentoida työsuhdetta, mutta tämä asia on tältä osin meidän puolesta selvitetty.

Dellinger on käyttänyt aggressiivista retoriikkaa myös henkilökohtaisella Twitter-tilillään, jonka hän on muuttanut yksityiseksi. Dellinger kutsui äskettäin oikeistohenkistä Päivän Byrokraatti -nimistä Twitter-tiliä ”ihan full HD uusnatsiksi ja holokaustinkieltäjäksi”.

– Puhelimessa hän kertoi pahoitelleensa sanomaansa, Koikkalainen sanoo.

Dellingerin perustamasta tilistä uutisoi torstaina myös Yle.