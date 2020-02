Hallituksessa pelätään: päivystykset kuormittuvat koronapelon vuoksi

Hallitus kertoo torstaina toimista, joilla pyritään hillitsemään järjestelmän kuormittumista.

Hallituksessa pelätään päivystysten kuormittuvan ihmisten koronapelon vuoksi. Huolena on, että influenssaa sairastavat ihmiset kuvittelevat olevansa koronapotilaita ja kuormittavat päivystykset.

Hallituksen on määrä kertoa torstaina toimista, joilla pyritään hillitsemään järjestelmän kuormittumista.

Vaikeuskerrointa lisää itämisaika: THL:n mukaan aika altistumisesta ensioireiden alkuun on koronaviruksen kohdalla noin 2–12 päivää.

Hallituksessa katsotaankin, että esimerkiksi Italian tautitapausten osalta kokonaiskuva on vielä hahmottumatta.

Oppositio on syyttänyt hallitusta hidastelusta ja tietojen pimittämisestä. Rajumpiakin vaatimuksia on kuultu: Sanna Antikaisen (ps) mukaan hallituksen on oltava valmis sulkemaan rajat koronaviruksen takia.

Kritiikkiä on tullut myös hallituksen sisältä. Mikko Kärnä (kesk) on syyttänyt terveysviranomaisia hidastelusta koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Kärnä vaati jo reilu kuukausi sitten Helsinki-Vantaan lentoasemalle lämpökameroita viruksen torjumiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti hallituksen koronakokouksen jälkeen keskiviikkoiltana hallituksen olevan tilanteen tasalla. Marinin mukaan Suomessa on tehty varautumistoimia jo tammikuusta lähtien.

– Varaudumme pahimpaan, vaikka emme sitä tietenkään toivo. Varautumista on tehty erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä ja THL:ssä, mutta myös muissa ministeriöissä on varauduttu siihen, jos tautitapauksia ilmenee enemmän, Marin totesi.

Hallituslähteen mukaan kukaan ei tiedä, onko koronavirus ”iso vai pieni asia, mutta kaikkiin skenaarioihin on varauduttava”.

Hallitus sai koronakokouksessaan tiedon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella havaitusta koronavirustapauksesta. HUS tiedotti asiasta hetkeä myöhemmin.

IS:n tietojen mukaan hallitus on varautunut yksittäisten tapausten ohella ”enemmän influenssatyyppiseen tilanteeseen” tai siihen, että ”tulee joku rypäs johonkin”.

Myönteisenä pidetään sitä, että mahdolliset tautitapaukset voidaan ottaa käsittelyyn jo perusterveydenhuollon tasolla.

– Meidän etulinjamme on terveysasemilla, Kiinassa mennään suoraan sairaalaan, IS:lle kuvaillaan tilannetta.

Hallitus päätti keskiviikkona koronavirukseen liittyvän koordinaatioryhmän perustamisesta. Ryhmään tulee keskeisten ministeriöiden kansliapäälliköt lisäksi THL:n asiantuntija.

– Torstaina käymme asiaa läpi eduskuntaryhmien kanssa ja annamme pääministerin ilmoituksen eduskunnalle, jotta voimme varmistaa, että ihmisillä on ajantasaista ja oikeaa tietoa ja voimme hälventää ihmisten huolia, Marin sanoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kehotti ihmisiä pesemään käsiään. Marin välitti saman viestin.

– Sinänsä huolta ei ole, mutta varmasti on syytä omassa toiminnassaan pitää käsihygieniasta huolta, kuten tavallisenkin influenssan osalta ja jos on sairas, jää pois töistä ja sairastaa kotona.

Hallitus pitää koronavirukseen liittyen tiedotustilaisuuden torstaina kello 13.30.