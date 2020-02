Puheenjohtajuuskausi maksoi Suomelle 26 miljoonaa euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

Eduskunta on keskustellut pääministerin ilmoituksesta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta.

Keskustelu oli tyypillinen juupas eipäs -mittelö hallituksen ja opposition välillä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertasi avauspuheenvuorossaan Suomen tavoitteita ja miten puheenjohtajuuskausi onnistui tehtävässään hyvin.

Suomi oli EU:n puheenjohtajamaana viime heinäkuusta vuoden loppuun, jolloin uusi europarlamentti oli juuri valittu, vanha EU-komissio keskittyi lähinnä enää hallinnoimaan ja uusi komissio aloitti joulukuun alussa.

Marin kertoi puheessaan yhden uutisen.

Puheenjohtajuuskausi maksoi Suomelle 26 miljoonaa euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

– Onnistuimme hoitamaan EU-puheenjohtajuuden myös ennakoitua pienemmillä kustannuksilla. Kokonaiskustannukset muodostuivat noin 26 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin, mihin talousarviossa oli varauduttu. Tämä selittyy sekä Brysselissä että Suomessa järjestettyjen kokousten tarkkaan harkitulla määrällä ja kustannustehokkailla järjestelyillä. Myös lisähenkilöstön ja käytettyjen ostopalveluiden käyttö oli tarkoituksenmukaista, Marin sanoi puheessaan.

Hallituspuolueiden edustajat kehuivat Suomen saavutuksia puheenjohtajana, ja opposition mielestä tulokset jäivät vähäisiksi.

Suomen päätavoitteita olivat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen, oikeusvaltioperiaatteen edistäminen ja kytkeminen rahoituskehykseen, ja rahoituskehyksen valmistuminen.

Rahoituskehys ei ole valmistunut ja uusimassa kompromississa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ei ole kytketty EU-rahojen saamisen vastineeksi.

– Suomi hoiti EU-puheenjohtajuuskauden hyvin. Tärkein ja pitkäaikaisin päätös oli, että EU pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2050, EU-asioita eduskunnassa käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) sanoi.

Oppositiopuolueiden edustajat luonnehtivat puheenjohtajuuskautta näkymättömäksi ja saavutuksia vähäisiksi.

– Saavutukset jäivät vaatimattomiksi. Keskusta ajoi maataloustukien vähennyksiä, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) totesi.

Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) ei myöskään kiitellyt hallitusta erinomaisesta puheenjohtajuuskauden hoitamisesta.

– Se hoidettiin niin tyypillisen suomalaisesti, että sitä ei juuri kukaan huomannut, Orpo aloitti puheenvuoronsa.

Orpo toisti puheenvuorossaan toiveensa, että uudessa budjetissa Suomen maksuosuus EU:lle vähän nousisi.

Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) sanoi Suomen hoitaneen puheenjohtajuutensa eleettömästi.

– Oikeastaan mitään ei jäänyt mieleen Suomen puheenjohtajuuskaudesta, ja Suomi ei pystynyt edistämään itselleen tärkeitä tavoitteita, Essayah totesi.

Sari Essayah luonnehti Suomen EU-puheenjohtajuuskautta eleettömäksi ja kritisoi sitä, että Suomi ei saanut aikaiseksi itselleen tärkeitä tuloksia.

Hallitus tyrmäsi puheet puheenjohtajuuskauden hoitamisesta eleettömästi.

– Tämän voin kyllä helposti kiistää, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi.

Tuppurainen kertoi, kuinka oikeusvaltioperiaate on edennyt EU:ssa, miten Unkarin ja Puolan kanssa on keskusteltu rakentavasti ja rahoituskehyksessä on edelleen esillä EU-rahoituksen kytkeminen oikeusvaltioperiaatteeseen.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kertoi, kuinka 90 prosenttia EU-kansalaisista kannattaa oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusvaltio on EU:ta yhdistävä, ei jakava asia.

Myös pääministeri Marin puolusteli Suomen toimintaa ja saavutuksia puheenjohtajana.

– En allekirjoita väitettä, että Suomi olisi hoitanut puheenjohtajuuttaan näkymättömästi tai eleettömästi. Suomen työtä arvostetaan erittäin korkealle, Suomen puheenjohtajuuskauden työtä arvostetaan erittäin korkealle. Ja olemme puheenjohtajuuskaudella saaneet myös tuloksia aikaiseksi, Marin totesi.

Marin listasi kolme puheenjohtajuuskauden suurinta saavutusta. Marinin mukaan ne olivat EU:n sitoutuminen hiilineutraalisuustavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä, oikeusvaltioperiaatteen vieminen eteenpäin ja sen kytkeminen rahoituskehykseen sekä rahoituskehyksen lukujen toimittaminen eteenpäin.