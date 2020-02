Kommentti: Fasistinuoresta tuli Halla-ahon testi – Onko Jussi mestari vai tunari?

Perussuomalaisten fasistikohussa ollaan perustavien kysymysten äärellä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Juuret. Eurooppalaisen populismin yksi juuri on Benito Mussolinin fasismi. Se sai sotien välissä Suomessakin seuraajia, joista tunnetuin oli Lapuanliikkeen Vihtori Kosola.

Veikko Vennamon populismilla ei ollut mitään tekemistä fasismin kanssa, koska on muunkinlaisia populismeja. Vennamon SMP ajoi unohdetun kansansa asiaa nykyvinkkelistä melko harmittomasti.

SMP:n jatkaja on perussuomalaiset. Perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja Toni Jalonen ilmoitti olevansa fasisti. Tämä johti siihen, että Jalonen ja varapuheenjohtaja Tomer Sourantojättivät tehtävänsä saatuaan emopuolueelta ikävää palautetta.

Sitä ennen perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos ehti vaatia Jalosen erottamista puolueesta. Jalonen närkästyi ja ihmetteli miksi häntä kohdellaan eri tavalla kuin vaikkapa perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpäätä. Mäenpää on eduskunnassa verrannut maahanmuuttajia haittaeläimiin. Eduskunta pohtii, voiko valtakunnansyyttäjä ryhtyä asiassa toimiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ilmoittanut puolueen estävän tämän määrävähemmistöllään.

Perussuomalaiset nuoret pitävät lauantaina ylimääräisen yleiskokouksen, jossa päätetään sääntömuutoksesta. Vain puolueen jäsen saisi olla nuorisojärjestön jäsen. Tällöin puolueesta erotetut eivät voisi toimia nuorisojärjestössä. Tiistaina A-Studiossa Halla-aho antoi ymmärtää, että puolue voi katkaista välinsä nuorisojärjestöön, jos se ei alistu kuriin.

Aikuisten erivapaudet

Näistä lähtökohdista. Ei ole ihme, jos vaikkapa nuorten Jalonen ei käsitä mikä on perussuomalaisten linja, kun aikuistenkin puheet ovat sekavia.

Halla-aholla on korkea kynnys pistää eduskuntaryhmää kuriin. Hän nousi perussuomalaisten johtoon kapinallisena, tuomio kiihotuksesta kansanryhmää vastaan kunniamerkkinään. Halla-aho saattaa aidosti jakaa osan puolueensa radikaalien näkemyksistä. Silloin kun Halla-aho ei näkemyksiä jaa, hänen on vaikea puuttua niihin.

Vaikka Halla-aholla ei olekaan juuri nyt näkyvissä haastajaa, sellainen voi nousta äkkiä eduskuntaryhmästä, jos sitä ärsytetään. Halla-aho ei uskalla väistää ensimmäisenä, kun konflikti tulee.

Hänen on esitettävä kovaa kaveria, vaikka se olisi kuinka herkän pojan perusluoteen vastaista. Kun on kerran roolin ottanut, siitä ei pääse eroon. Se vika rooleissa on.

Nyt Halla-ahon rooli on suututtanut osan nuorisojärjestöstä. Vaikka se nyt saataisiin kuriin, kosto elää. Niin eli Halla-ahonkin kosto Timo Soinille.

Poseerauksen hinta

Halla-ahon poseeraus käy puolueelle kalliiksi. Möläysten vuoksi muut oppositiopuolueetkin ottavat etäisyyttä perussuomalaisiin. Ilman niitä sillä ei ole tietä valtaan.

Viime kuukausien gallupmenestys on pannut monen perussuomalaisen pään pyörälle. Silti kannattaa muistaa perusasiat.

Gallupkannatus ei ole sama kuin voitto eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaaleihin on edelleen hyvin todennäköisesti kolme vuotta. Vaikka perussuomalaisista tulisi eduskunnan suurin puolue, siitä ei välttämättä tulisi pääministeri- tai edes hallituspuoluetta.

Vaalien voittaja pääsee tavan mukaan ensimmäisenä yrittämään hallituksen muodostamista. Silloin se voi joutua anelemaan eikä sanelemaan. Ja se ei onnistu, jos yhteistyökyky muiden kanssa on etukäteen menetetty.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on kansanedustajia, joita kiinnostaa muukin kuin maahanmuutto ja ilmastonmuutoksen vastustamisen vastustaminen. Heitä turhauttaa, jos vaikkapa sosiaalipolitiikkaan liittyviä ideoita ei pääse koskaan testaamaan käytäntöön hallituksessa.

Halla-ahoa vastaan voi syntyä oppositio kummallekin puolelle, sekä maltillisten että radikaalien. Sellaista on puoluejohtajan elämä ja haasteet.

Niiden edessä Halla-aho on oppipoika eikä mestari. Jos hän ei haasteista selviä, hänet muistetaan pelkkänä tunarina.