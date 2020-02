Anna Kontula pyrki luvatta Gazaan: Hanke ”epäonnistui naurettavan virheen vuoksi” – nyt hän kertoo, kannattiko lähteä

Juuri nyt

Kansanedustaja Anna Kontulan hanke ”epäonnistui naurettavan virheen vuoksi”.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) kohautti alkuvuonna. Hän pyrki kansainvälisen aktivistiryhmän mukana Israelista Gazan rajalle.

Tarkoituksena oli leikata aukko Gazan aluetta piirittävään aitaan, kömpiä aukosta ja sitten Gazan puolelta julkaista Israelin miehitystä vastustava tiedote.

Anna Kontula ja muut aktivistit harjoittelivat Palestiinan alueella aidan leikkaamista ja hioivat operaation yksityiskohtia.

Hanke tyssäsi noin vartin ajomatkan päähän määränpäästä. Israelin poliisi pysäytti aktivistit tiesululla yleisellä tiellä.

– Hankkeemme oli epäonnistunut naurettavan virheen vuoksi, Anna Kontula tilittää uutuusteoksessaan Muuri.

Israelin poliisi paikansi aktivistiryhmän helposti gps-laitteella.

Poliisi oli edellisenä viikkona pidättänyt yhden ryhmän jäsenen. Israelin poliisi havaitsi, että sama aktivisti liikkuu alueelle, jonne häntä oli kielletty menemästä.

Sen jälkeen julkisuuteen levisi tieto, miten Israelin poliisi on pidättänyt aktivistiryhmän ja sen mukana suomalaisen kansanedustajan.

Anna Kontula on kirjoittanut kokemastaan Muuri-nimisen kirjan.

Kontula kertoi kirjan tiedotustilaisuudessa, että hänet sai toimimaan nykyisen demarijohtoisen hallituksen vitkastelu Suomen ja Israelin välisissä asekaupoissa.

Hallituksessa on puolueita, jotka vastustavat Suomen ja Israelin välisiä asekauppoja. Myös hallitusohjelmassa on asiasta maininta.

Anna Kontulan mielestä käytännön teot puuttuvat.

Hän arvelee, ettei Israel-kysymys ole hallituksen työlistalla niin korkealla, että siihen kulutettaisiin aikaa.

– En tiedä, keskustan yksittäisten toimijoiden kantoja, kuinka suuri merkitys sillä on asian eteenpäinmenolle.

Kyseessä on julkisuustemppu

Anna Kontula mietti, mikä rohkaisisi hallitusta toimimaan omantunnon mukaan. Hän oivalsi, että suomalainen media voi saada hallituksen toimimaan.

– Joku terävä persupoliitikko on jo ehtinyt kommentoimaan, että kyseessä on julkisuustemppu. Nimenomaan. Koko homman idea on kiinnittää julkisuuden huomio tähän asiaan.

Anna Kontula sanoo, että median huomio on vaikea kiinnittää sellaiseen asiaan, joka tapahtuu kaukana Suomesta.

Gazasta on vaikea nostaa esille uutisia. Se on pieni, suljettu alue. Konflikti on jatkunut pitkään.

Kontulan mielestä jos suomalaisen median haluaa saada kiinnostumaan jostakin maailman tapahtumasta, siihen pitää liittää ainakin yksi suomalainen.

– Jos se suomalainen on julkkis, sitä parempi. Jos se suomalainen tekee vielä jotakin pöyristyttävää, sehän on täydellinen tilanne.

Anna Kontula sanoo, ettei hän nähnyt syytä kieltäytyä, kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua hankkeeseen.

Kontula kertoo, että häntä on pyydetty aiemminkin vastaavanlaiseen toimintaan. Häntä pyydettiin aikoinaan, kun Estelle-laiva pyrki meriteitse Gazan alueelle.

Tuolloin hän ei voinut aikataulusyistä osallistua. Hänet oli juuri valittu eduskuntaan. Hän olisi joutunut olemaan poissa puolet kevätkauden istunnoista. Lisäksi perhetilanne pidätteli. Kontulan lapset olivat pieniä eikä hän ei voinut olla pitkiä aikoja poissa kotoa.

Tammikuun hanke sopi paremmin.

– Aktio oli lyhytaikainen, se osui meidän täysistuntotauolle. Lapset ovat jo isompia, joten äiti voi radikalisoitua rauhassa.

Kannattiko lähteä?

Julkisuustempusta on kulunut pari kuukautta. Anna Kontula on miettinyt, kannattiko lähteä pyrkimään Gazaan.

– En tiedä. Mutta jos tämänkeväinen agendan nosto johtaa siihen, että Israelin suunnitelmat asekaupan laajentamisesta Suomen kanssa edes pysähtyvät, silloin kannatti.

Anna Kontulan mielestä Israelin ja Palestiinan konfliktia ei ratkaista ennen kuin kaikki osapuolet ovat halukkaita etsimään ratkaisua. Sellaista tahtotilaa ei löydy niin kauan kuin yksi osapuoli hyötyy nykytilanteen jatkumisesta.

Anna Kontulan mielestä Suomi omilla asekaupoillaan tukee nykytilanteen jatkumisesta.

Laukkanen puolusti Israelia

Anna Kontulan kirjan tiedotustilaisuuteen saapui kansanedustaja Antero Laukkanen (kd).

Laukkanen sanoi, ettei hän pro Palestiina -tilaisuudessa odota hurraahuutoja.

Laukkanen puolusti Israelin toimintaa. Hänen mielestään asiat nähdään mustavalkoisena.

– Ei ole niin, että on yksi paha maa, joka on rakentanut muurin, kuten kirjan takakannessa lukee, eristääkseen Gazan alueen.

– Olen ajatellut, että muuri on sen takia, että Israel suojaa omaa maatansa.