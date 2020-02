Vihreät kompensoisivat maaseudun bensakustannuksia – myös ruuhkamaksut, päästöverot ja romutuspalkkio esillä

Vihreät ehdottavat polttoaineveron kompensaatioita alueille, joilla yksityisautoilu on välttämätöntä.

Puolueen mukaan on selvää, että eri alueisiin ilmastotoimet kohdistuvat eri tavoin. Elinkustannusten nousu ole vihreiden mukaan syy jättää päästövähennyksiä tekemättä, mutta haittaverot eivät saa kohdistua pienituloisiin.

Vihreiden puoluevaltuusto kokoontui viikonloppuna Eduskuntatalon lisärakennuksessa ja lanseerasi Reilun muutoksen ohjelman.

Ohjelma listaa monia tavoitteita, joilla vihreät pyrkii torjumaan niin ilmastonmuutosta kuin eriarvoisuuttakin. Eniten huomiota on herättänyt vihreiden tavoite kiristää haittaveroja ja vauhdittaa sitä, että kestävät elinkeinot korvaisivat saastuttavaa fossiilista teollisuutta.

Vihreiden mukaan ympäristöhaittoja ei ole hinnoiteltu oikein ja esimerkiksi polttoaineverolla halutaan ohjata vähäpäästöisempiin polttoaineisiin tai julkiseen liikenteeseen siirtymistä.

Liikenneohjelmassaan puolue huomioi, että tietyillä alueilla yksityisautoilu on elinehto.

Puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi lauantaisessa puheessaan, että ”on aivan selvää, ettei Hyrynsalmella yksin asuva eläkeläinen pärjää kauppamatkastaan ilman autoa”.

– Eri alueita voidaan kehittää eri lähtökohdista, ja kaikki hyötyvät, Ohisalo sanoi.

Polttoaineiden verokorotukset puolue haluaa hoitaa niin, etteivät ne kohdistu pienituloisiin:

”Huomioidaan liikenteen alueelliset erot ja luodaan kompensointimalli tasaamaan hinnan korotuksen vaikutuksia.”

Samassa ohjelmassa sanotaan, ettei elinkustannusten nousu ole syy jättää päästövähennyksiä tekemättä.

Raportin mukaan hiiliosinko voisi olla yksi tapa kompensoida päästöverojen korotuksia.

Siinä verotuotot jaettaisiin tasasuuruisena kuukausittaisena summana takaisin kansalaisille.

”Fossiilisia polttoaineita tai niillä tuotettuja tuotteita enemmän kuluttavat maksavat enemmän, vähemmän ja kestävämmin kuluttavat taas hyötyvät enemmän”, ohjelmassa mainitaan.

Hiiliosinko voitaisiin ottaa päästöverojen kohdistumisen tasaamiseksi käyttöön esimerkiksi osana perustuloa.

Vihreät haluaa edistää hiiliosingon kehittämistä myös kansainvälisesti.

Ohisalo mainitsi myös, että suurissa kaupungeissa voitaisiin ottaa käyttöön ruuhkamaksuja ja muualla Suomessa niitä ei tarvitsisi maksaa.

Ruuhkamaksuja voitaisiin ohjata ohjelman mukaan kevyen- ja julkisen liikenteen rahoittamiseen. Tietullin vastineeksi voisi saada joukkoliikennelipun.

Sähköautojen Ohisalo arveli toimivan suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa ja kaasuautojen toimivan maaseudulla paikallisesti tuotetun biokaasun voimin.

Ohjelman mukaan kuntia, taloyhtiöitä ja yrityksiä kannustettaisiin rakentamaan sähköautojen latauspaikkoja. Lisäksi puolue haluaa jatkaa sähköautojen hankintatukea sekä muuntotukea bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton muuttamiseksi biokaasulla tai etanolilla toimivaksi.

Autojen vuokraus- ja jakopalveluita puolue suosisi sääntelyllä. Tällä olisi puolueen mukaan autojen käyttöastetta nostattava ja näin ympäristöjalanjälkeä vähentävä vaikutus.

Lisäksi vihreät toivoo romutuspalkkiota ja haluaa tehdä työmatkavähennysten kilometrikorvaukset kulkumuotoriippumattomiksi.

Vihreiden avaukset on otettu ristiriitaisesti vastaan. Puolueen jäsenistö luonnollisesti on hehkuttanut ohjelmaa varauksetta, mutta moni on kyseenalaistanut alueellisten kompensaatioiden järkevyyden.

Mediayrittäjä Heikki Pursiainen uskoo, että asuinpaikkaan perustuva kompensaatio toimii päästöjen vähentämistä vastaan.

Entinen kansanedustaja ja Sitran vanhempi neuvonantaja Liisa Hyssälä (kesk) uskoo puolestaan byrokratian mahdollisesti kasvattavan hallinnon kuluja.

Lisäksi vihreille on huomautettu, ettei joukkoliikenteen olemassaolo vielä tarkoita, että se olisi riittävän toimiva autosta luopumiseen ja pelätään, että satunnainen bussivuoro voi estää sen, että autoilija on oikeutettu kompensaatioon.