Ylen Ykkösaamussa haastateltu tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, että pakolaisleireillä kaikista heikoimmassa asemassa ovat lapset ja tytöt.

Ylen Ykkösaamussa haastateltu presidentti Sauli Niinistö otti kantaa Suomen hallituksen tuoreeseen päätökseen vastaanottaa turvapaikanhakijoita Välimeren maista. Niinistön mielestä Suomen tulee keskittyä auttamaan heitä, jotka ovat suurimmassa avuntarpeessa.

– Kaikkein suurimmissa vaikeuksissa minun ymmärtääkseni – ja nyt en tunne paikallisia olosuhteita, mutta ihan maalaisjärjellä ajateltuna ovat kaikkein pienimmät lapset ja tytöt. Meillähän on kokemusta muutaman vuoden takaa, jolloin kävi hyvin selväksi, että pojat kyllä jaksoivat tehdä omin päin pitkänkin matkan, mutta tyttöjä ei kovin paljoa näkynyt. Ja lähtökohtaisesti he (tytöt) ovat heikommassa asemassa.

Hallitus kertoi lauantaina, että Suomi vastaanottaa 175 turvapaikanhakijaa Välimeren maista. Käytännössä hallitus on sopinut vastaanottavansa ensisijaisesti lapsia ja yksinhuoltajaperheitä erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista.

Toimittaja Seija Vaaherkumpu kysyi vielä tarkentavana kysymyksenä, pitäisikö tyttöjä tuoda Suomeen enemmän kuin poikia.

– No ainakin mahdollisimman tasapuolisesti. Tai näin minä painottaisin. Tämä on enemmän yleinen kanta. Minä en tiedä, minkälaisia lapsia siellä leirillä on, Niinistö sanoi.