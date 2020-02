IL: Hallitus pääsi sopuun Välimeren leireiltä tuotavista turvapaikanhakijoista – Suomeen voidaan hakea 175 henkilöä

Lehden mukaan pakolaisleireiltä otetaan ensisijaisesti alaikäisiä tai yksinhuoltajaperheiden jäseniä.

Iltalehden tietojen mukaan hallituspuolueet ovat päässeet sopuun siitä, kuinka Suomi toimii Välimeren maissa pakolaisleireillä olevien turvapaikanhakijoiden suhteen.

IL:n hallituslähteistä saamien tietojen mukaan on sovittu, että leireiltä voidaan ottaa Suomeen 175 henkilöä. Ensisijaisesti kyseeseen tulevat alaikäiset ja/tai yksinhuoltajaperheet, jotka ovat Syyriasta, Afganistanista tai muista kriisimaista.

Hallituspuolueiden asiassa tekemään sopimuspakettiin kuuluu lehden mukaan myös muita asioita, kuten, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden nilkkapantavalvontaa sekä laittoman maahanmuuton torjuntaohjelmaa viedään eteenpäin.

Etenkin sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on toivonut, että Suomi ottaisi perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Keskustaa Ohisalon viime viikkoinen ulostulo asiassa yllätti.

– On näistä toki viime vuonna käyty keskustelua, ja tiedossa on, että Kreikan leireillä on paljon lapsia ja Kreikka ei yksin tämän asian kanssa selviä, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi.

Keskusta ei ollutkaan vielä viime viikolla valmis näyttämään vihreää valoa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tuomiselle, ja kaipasi asiasta lisätietoa.

Kreikan leireillä on jopa 5 000 alaikäistä perheetöntä lasta. Kreikka on vedonnut jo lokakuussa EU-maihin, että jäsenmaat ottaisivat leireiltä lapsia. EU ei ole tehnyt asiasta päätöstä, mutta Ranska on luvannut ottaa 400 lasta.

Juttua täydennetty kello 22:34