Jussi Halla-aho ja Kai Mykkänen omalla viikon hiihtolomalla eduskunnasta – ”Elämässä joutuu tekemään kompromisseja”

Kansanedustajat olivat kuusi viikkoa joulutauolla, joulun jälkeinen arki alkoi eduskunnassa runsaat kaksi viikkoa sitten.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ja ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) ovat viettäneet hiihtolomaa koko tämän viikon.

Halla-ahoa ja Mykkästä ei ole näkynyt koko viikkoon eduskunnassa.

Kuluva viikko 8 on Etelä-Suomen koulujen hiihtolomaviikko.

Sekä Mykkänen että Halla-aho tunnustivat olevansa lomalla perheensä kanssa.

– Olen hiihtolomamatkalla perheeni kanssa. Olen ilmoittanut tästä omalle eduskuntaryhmälle, Halla-aho kertoi.

– En halua olla isä, joka on aina pois. Halusin järjestää niin, että lapsilla on mahdollisuus perheen yhteiseen hiihtolomaan koulujen hiihtolomaviikolla. Hiihtolomaa on vietetty, Mykkänen totesi.

Joulutauko oli kuusi viikkoa, eduskunta on ollut työssä kaksi viikkoa ja nyt taas lomalla. Miten tämän sanoo kansalaisille?

– Niin. Elämässä joutuu tekemään kompromisseja. Valitettavasti minulla ei istuntotauollakaan ole lomaa, kuten ei useimmilla muillakaan kansanedustajalla. Koulujen hiihtolomat ovat silloin kuin ovat, Halla-aho vastasi.

– Niin. Perheen ja työn yhteensovittaminen on meille monelle vaikea. Ryhmänjohtamista olen täältäkin päivittäin tehnyt. Tammikuu oli aika lailla työkuukausi normaaliin tapaan. Työn sisältö vaan oli muuta kuin täysistuntoa. Koulujen hiihtolomalla halusin tehdä sen ratkaisun, että en ole pois lapsien hiihtolomalta, Mykkänen kommentoi,

IS on tavannut kysyä koko hiihtolomaviikon istunnon väliin muun syyn takia jättäneiltä kansanedustajilta syytä poissaoloonsa. Ensi viikolla on puolen Suomen koulujen hiihtoloma ja Pohjois-Suomen koulut ovat hiihtolomalla viikon 10.

Eduskunnan poissaolotilastoihin kirjataan syy poissaoloon: sairausloma, eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai perhevapaa.

Mykkänen ja Halla-aho olivat pois täysistunnoista tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja tänään perjantaina. Maanantaisin ei ole istuntoa.

Kolmas muun syyn takia pitempään tällä viikolla ollut kansanedustaja on puheenjohtaja Petteri Orpo (kok), joka alkuviikosta oli töissä ja on ollut pois istunnoista keskiviikosta lähtien.

Orpo kertoi tekstiviestillä, että hän on perheensä kanssa 50-vuotismatkalla Yhdysvalloissa ja tämä oli ainoa koko perheelle sopinut ajankohta.

Kansanedustajat ovat edustajan tehtävissään, heillä ei ole työaikaa eikä vuosilomia, vaan kukin kansanedustaja hoitaa tehtäväänsä parhaaksi katsomallaan tavalla.