Antti Häkkänen kommentoi kokoomuksen puheenjohtajakisaa Maaseudun Tulevaisuudelle sanomalla, että ”työntöä on kovasti, mutta ei tänä vuonna kyllä pyrkyä”.

Orpoa kohtaan ei vallitse kokoomuksessa avointa tyytymättömyyttä, mutta moni kutsuu kokoomuksen toimintaa ”alisuorittamiseksi”, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei hän aio pyrkiä kokoomuksen puheenjohtajaksi Porissa kesäkuun alussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Häkkänen perusteli asiaa muun muassa perhesyillä.

Häkkäsen perustelut on syytä lukea tarkasti. Häkkänen jättää nimittäin takaportin auki ehdokkuudelle.

– En ole kisassa, ellei mitään dramaattista tapahdu. Politiikassa mitään ei kannata linjata täysin lukkoon, koska jotakin voi tapahtua ja sitten arvioidaan uudestaan. Mutta tällä hetkellä Petteri (Orpo) on ainoa ehdokas, ja hänellä on tukeni, Häkkänen lausui.

Orpo kommentoi itse kokoomuksen puheenjohtajaksi pyrkimistä 15. maaliskuuta 2016 seuraavasti: ”Ei ole harkinnassa. Keskityn vaativaan työhön, jossa on isänmaan kannalta isoja asioita pöydällä.”

Orpo ei nähnyt sellaista mahdollisuutta, että mielipide kevään aikana muuttuisi, mutta niin vain se muuttui alle kahdessa kuukaudessa.

Orpo kertoi 4. toukokuuta 2016 pyrkivänsä kokoomuksen puheenjohtajaksi ja myös syrjäytti Alexander Stubbin puheenjohtajan paikalta.

Kokoomuksessa kuvaillaankin tämän hetkistä tilannetta näin: se, että Häkkänen ja toisena puheenjohtajakandidaattina pidetty Elina Lepomäki kertovat, että he eivät ole ehdolla, ei tarkoita sitä, etteivätkö he olisi ehdolla, eikä se, että Orpo ilmoittaa olevansa ehdolla tarkoita välttämättä sitä, että Orpo on ehdolla.

Orpoa kuvaillaan henkilöksi, josta juuri kenelläkään ei ole ikävää sanottavaa, mutta tietynlainen särmän puute ei ole hyvä ominaisuus poliittiselle johtajalle, varsinkaan oppositiojohtajalle.

Orpo on toistellut lähinnä samaa mantraa taloudesta ja työllisyydestä. Tämä keskitiellä pysytteleminen ei ole ollut ”vetävää” oppositiopolitiikkaa, kokoomuksen sisältä arvostellaan.

Kokoomuksen kannatus on jämähtänyt 17 prosentin kieppeille. 17 prosenttia on pidetty kokoomuksessa kriittisenä rajana – sen alemmaksi kannatus ei saisi laskea. Yksikin heikko gallup voi lisätä paineita Orpon haastamista kohtaan.

Kokoomuksessa on pohdittu sitäkin vaihtoehtoa, että eduskuntavaalit jouduttaisiin järjestämään ennenaikaisesti. Puolueen sisällä hiiskutaan, että silloin kokoomuksella pitäisi olla kärjessä hahmo, joka pystyy taistelemaan uskottavasti suurimman puolueen asemasta.

Orpon väitetään viestineen jo omilleen, ettei hän aio viedä kokoomusta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Orpon porukoissa tämä kiistetään.

Kokoomuksessa tultaneen siis käymään puheenjohtajavaali, mutta vielä on auki, mitelläänkö vallasta tulevana kesänä vai vasta 2022.

Orpon selvästi vahvimpana seuraajaehdokkaana pidetään Häkkästä, jota verrataan Itävallan nuoreen liittokansleriin Sebastian Kurziin. Häkkästä pidetään piinkovana poliitikkona ja hyvänä esiintyjänä. Ääni on matala ja puhetempo hidas.

Häkkänen esiintyy laki- ja järjestysasioissa ”pamppulinjan” edustajana – äskettäin Häkkänen arvosteli Ilta-Sanomissa Suomessa viimeiset 30–40 vuotta harrastettua kriminaalipoliittista ajattelua ja peräsi tiukennuksia elinkautisiin vankeusrangaistuksiin.

Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa olisi Häkkäselle tuskin ongelma, Häkkänen hahmotteli jo joulukuussa kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien koalitiota.

Osalle kokoomuslaisista Häkkäsen konservatiiviset vivahteet voivat olla liikaa. Häkkästä kuvaillaan myös toimijaksi, joka ei ole ehkä ensimmäisenä ryntäämässä vaikeiden asioiden kimppuun.

Häkkänen kuuluu puolueen sisäpiireihin, Häkkäsen isäkin on kokoomuksen pitkäaikainen vaikuttaja.

Lepomäki profiloituu uudistajana, joka tulee kokoomuksen ”dynastian” ulkopuolelta.

Lepomäki on arvostellut vallan keskittyvän kokoomuksessa pienelle tilataksiin mahtuvalle miesporukalle, johon kuuluu poliitikkojen lisäksi muun muassa liuta entisiä erityisavustajia.

Kunnianhimoa Lepomäellä riittää, eikä päätä huimaa muutenkaan: yksi kokoomusvaikuttaja katsoo, että Lepomäki on nimittänyt itsensä aika nopeasti myös ulkopolitiikan asiantuntijaksi.

Lepomäen yhden naisen sote-kapina viime kaudella herätti puolueen sisällä katkeraa jupinaa, mutta arvostelu on vaimentunut ja kokoomuksessa jopa nostetaan Lepomäelle hattua siitä, että hänellä oli rohkeutta ryhtyä ajamaan sote-rakennelmaa alas.

Lepomäen kerrotaan omaksuneen joukkuepelaajan merkkejä, mutta osa pitää Lepomäkeä yhä yksinäisenä ratsastajana, jonka ominaisuudet eivät tulisi parhaiten esiin puolueen puheenjohtajana. Osalle Lepomäki voi olla liian markkinamielinen poliitikko.

Lepomäki haastoi kokoomuksen silloisen puheenjohtajan Alexander Stubbin jo keväällä 2016.

Puolueen sisäpiireissä Lepomäen, silloisen ensimmäisen kauden kansanedustajan ratkaisu, herätti närää. Tällä kertaa Lepomäellä ei ole haluja ryhtyä ”jänikseksi” raivaamaan latuja muille.

Kyse on myös Lepomäen uskottavuudesta – jos puheenjohtajavaalin käy häviämässä kerta toisensa jälkeen, on vaarassa muuttua yleiseksi vitsiksi.