Vihreiden varapuheenjohtaja ihmettelee saamiaan peniskuvia – aikoo julkistaa seuraavan: ”Siitä tulee koko kansan yhteinen penis”

Mitä peniskuvien lähettelyllä oikein tavoitellaan, ihmettelee Fatim Diarra.

Vihreiden varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra (vihr) tajusi viime päivinä velloneesta peniskuvakohusta ja julkisesta keskustelusta, että peniskuvien lähettäminen on yleisempää kuin hän ajattelikaan.

Fatim Diarra alkoi saada peniskuvia, kun hän lähti mukaan politiikkaan. Hän kertoo tottuneensa tuolloin alatyylisiin ja rasistisiin viesteihin, mutta peniskuvien lähettely oli uusia asia.

Hänestä peniskuvien lähettely on kummallista.

– Mitä sillä yritetään saada aikaan? Minulla ei ole mitään peniksiä vastaan, ne ovat mukavia värkkejä maailmassa, mutta lupaa kysymättä peniskuvan lähettäminen on kummallinen temppu.

Diarra tajusi julkisen keskustelun kautta, että peniskuvien lähettäminen on ehkä yleisempää kuin mitä hän ajattelikaan. Hän on sitä mieltä, että peniksen kuvan lähettely pyydettäessä on sopivaa.

Sen sijaan peniskuvan lähettäminen ilman suostumusta on Diarran mielestä ahdistelua.

– Jos joku ei pyydä kuvaa, älä lähetä. Lähetä kuva vaikka peukalosta tai iloisesta naamasta. Älä sitä penistä tyrkytä, ellei sitä pyydetä.

Diarra miettii, mitä peniskuvien lähettelyllä tavoitellaan.

– Olen julkifeministi ja Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja. Halutaanko peniksellä pelotella minut hiljaiseksi ja pois feminismistä?

Diarra naurahtaa, että hänen suhteensa peniksiin on lämmin.

– Olen avioliitossa miehen kanssa, jolla on vallan kelpo penis.

Harmillista peniskuvien lähettelyssä on Diarran mielestä se, että ahdistelukulttuuri karkottaa nuoria naisia yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Nuorilla on halu muuttaa maailmaa paremmaksi ja vaikuttaa politiikassa.

– Sitten joudun kertomaan, että kun he lähtevät tähän työhön, siihen kuuluu ahdistelun kulttuuria.

Peniskuvien lähettämiseen liittyy Fatim Diarran mielestä myös huvittavia puolia.

Kun hän kertoi peniskuvakokemuksistaan Facebook-sivuilla, eräs nainen kertoi treffeistä.

Nainen tapasi Tinderissä miehen ja oli menossa treffeille miehen kanssa. Ennen treffejä hän sai kuvan miehen peniksestä.

– Jotenkin naurattaa se, että joku ajattelee, että penis on mahtavan suuri pelote.

Diarra lupaa, että seuraavan kerran kun tulee peniskuva, hän aikoo julkistaa kuvan.

– Voin luvata, että siitä tulee koko kansan yhteinen penis.