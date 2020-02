Marin puhalsi pilliin Brysselistä vihreiden kipuilun tultua julki: ”Tehtäväni on varmistaa hallitusohjelman toimeenpaneminen”

Sanna Marinin mukaan monia ilmastoon liittyviä toimia on valmistelussa.

Pääministeri Sanna Marin muistuttaa, että hallitusohjelma on yhdessä sovittu ja kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneita.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Brysselissä hallituksen sisällä Vuosaaren ilmastokokouksen alla esiin ryöpsähtäneitä jännitteitä. EU-johtajien huippukokoukseen Brysselissä osallistuva Marin (sd) ei suostunut kommentoimaan yksittäisten hallituspuolueiden positioita tai vaatimuksia, mutta paalutti hallituksen linjan.

– Jokainen puolue itse ilmaiskoon omat prioriteettinsa. Minun tehtäväni pääministerinä on varmistaa, että hallitusohjelma tulee kokonaisuudessaan toimeenpannuksi, Marin sanoi.

IS:lle vahvistetaan useista hallituslähteistä tiedot, joiden mukaan vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon (vihr) avustajineen käveli ulos hallituksen palaverista Kesärannasta Vuosaareen ilmastokokouksen alla. Ohisalo lähti kesken kokouksen vihreiden eduskuntaryhmän kriisipalaveriin.

Vihreiden ulosmarssista kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Ohisalon ja Kulmunin välille syntyi kokouksessa yhteentörmäys maankäyttösektorin ilmastonielujen linjauksesta hallituksen ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien ilmastokokousta edeltäneessä valmistelupalaverissa.

IS:lle kuvataan Marinin pyrkineen hallituksen kokouksessa sovittelemaan tilannetta asemalleen kuuluvalla tavalla. Tilanteessa katsotaan oleen pitkälti olevan kyse siitä, vihreiden eduskuntaryhmän tyytymättövyyden vuoksi puole halusi näyttää, ettei hallituksen tahti ole sille riittävä ilmastotoimissa.

Marin alleviivasi Brysselissä, että hallitusohjelma on yhdessä sovittu ja kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneita. Hänen mukaansa monia ilmastoon liittyviä toimia on valmistelussa. Hallituksella on käynnissä esimerkiksi energiaverotuksen kokonaisuudistus ja fossiilittoman liikenteen tiekartan laatiminen.

Marin sanoo pitävänsä pääministerinä kiinni siitä, että hallitusohjelman kunnianhimoinen ilmastopolitiikka myös toteutetaan. Marin myös twiittasi näkemyksensä asiasta Brysselistä käsin.