Omilta tuleva paine painaa yhä raskaammin Maria Ohisalon harteilla, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalolla on hätä ja se näkyy sekä kuuluu. Puolueen hallituksessa olo ei ole realisoitunut sille tärkeissä ilmasto- ja ympäristökysymyksessä toivotulla tavalla. Omat alkavat eduskuntaryhmässä huohottaa yhä raskaammin puheenjohtajan niskaan, eikä kannatuskäyrätkään osoita oikeaan suuntaan.

Hallituksen piiristä IS:lle maalataan kuvaa kokemattomasta vihreiden eduskuntaryhmästä, josta tulevat paineet alkavat näkyä Ohisalon tekemisessä yhä enemmän. Vihreiden eduskuntaryhmässä on paljon ensimmäisen kauden kansanedustajia, joiden ei katsota omaavan lainkaan realistista kuvaa siitä, mitä hallituspuolueena oleminen tarkoittaa.

Ohisalon sanotaan toimivan tehtävässään aivan ammattimaisesti, mutta hänkin istuu eduskunnassa ensimmäistä kauttaan ja ottaa samaan aikaan haltuun puolueen puheenjohtajan ja sisäministerin tehtäviä.

Kaikesta yhdessä syntyy yhtälö, jossa hänkään ei aina osaa ajatella, mikä olisi hallituksen yhtenäisyyden kannalta järkevin tie edistää asioita. Vanhoilla puolueilla kuvataan olevan vankempaa kokemusta ja taitoa hallitustyöskentelystä.

Vihreiden sisäisten jännitteiden kasvaessa kasvavat myös jännitteet vihreiden ja muiden hallituspuolueiden välillä, eikä vihreä kivi hierrä pelkästään keskustassa. Ohisalon omavaltaiset ulostulot Kreikan leireiltä mahdollisesti otettavista pakolaislapsista aiheuttivat vain turhaa sekaannusta. Ohisalon ulostulon voi katsoa olleen vain ja ainoastaan suunnattu omien tyynnyttelyyn.

Ohisalo meni hallituksen ilmastokokoukseen Vuosaareen omien kovat paineet niskassaan, eivätkä ne sen tuloksista lainkaan laantuneet. Vihreissä oli toiveita, että Vuosaaressa voitaisiin käydä jopa jonkinlaisia minihallitusneuvotteluja. Tämä tyrmättiin IS:lle keskustasta täysin ennen kokousta. Vuosaaren leiri näytti olevan matkalla kohti yhteentörmäystä siten jo pelkästään siksi, että sen tuloksista oli erityisesti vihreiden ja keskustan välillä hyvin erilainen käsitys.

Mutta ristiriidat kokoukseen liittyen johtivat myös vaaralliseen yhteentörmäykseen. Helsingin Sanomat kertoi aamulla keskustan Katri Kulmunin ja Ohisalon ottaneen Kesärannassa yhteen siitä, millainen linjaus kokouksessa tulisi tehdä maankäyttösektorin ilmastonieluista. Pääministeri Sanna Marinin mukaan syntynyt kompromissi oli riittävä. Ohisalo vaati tiukempaa linjausta ja sai tulitukea vasemmistoliiton Li Anderssonilta.

Yhtäkkiä Ohisalo avustajineen lähti ja jätti muut jatkamaan hämmentyneinä seuraavan päivän kokouksen valmisteluja. Ohisalo suuntasi vihreiden eduskuntaryhmän kriisikokoukseen. HS:n tietojen mukaan kokouksessa puhuttiin myös siitä, onko hallituksessa istumisessa enää järkeä. Lopulta vihreätkin aamulla Vuosaareen ilmestyivät.

Vihreiden eduskuntaryhmä on siis varsin kärsimätön ja koko hallitusyhteistyön mielekkyyttäkin kyseenalaistetaan. Samaan aikaa hallituksessa pinna Ohisaloon ja tämän ulostuloihin alkaa kiristyä. Vihreistä tehtävät ulostulot näyttävät siltä, kuin vihreät istuisi samaan aikaan oppositiossa ja hallituksessa.

Hallitusyhteistyössä pelkkiä rusinoita ei voi poimia pullasta.

Vihreiden ongelmat kilpistyvät pitkälti hallituksen sisäisiin ristiriitoihin. Hallitusohjelman ulkopuolisten asioiden toteuttamisesta on turha haaveilla ja vihreiden on vaikea saada omille äänestäjilleen tärkeitä asioita läpi, koska ne tyssäävät toistuvasti keskustaan.

Tästä vihreiden suuri pulma hallituksessa syntyy. Keskustan hallitusohjelmaan neuvottelemat perälaudat estävät sitä toteuttamasta äänestäjilleen lupaamia asioita. Riittäviä kompromissejakaan on vaikea löytää.

Hallituksen kauhuntasapaino toimii koko lailla näin. Vihreät ei saa läpi haluamiaan ilmasto- ja ympäristötoimia, koska keskusta. Vihreille voisivat käydä jotkin keskustalle mieleiset kovemmat työllisyyskeinot, mutta ne eivät käy Sdp:lle ja vasemmistoliitolle. Ne eivät halua tehdä omia äänestäjiään rokottavia talous- ja työllisyystoimia.

Koska asiat eivät hallituksessa etene halutulla tavalla, seistään vihreissä barrikadeilla mielenosoituksissa. Viimeksi tässä kuussa pakkopalautusta vastustavassa mielenosoituksessa olivat puolueesta Iiris Suomela ja Jenni Pitko yhdessä Veronika Honkasalon (vas) kanssa. Hallituksestakin voi tietenkin osallistua mielenosoituksiin, se on jokaisen kansalaisen oikeus, mutta turvapaikanhakijoiden asioiden edistämiseen paikka on nyt hallituksessa.

Maahanmuuttokysymyksissäkin vihreiden halut tyssäävät usein keskustan perälautoihin.

Hallituksen tilannetta ei helpota se, että ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimista al-Hol-vyyhtiin liittyen aloitettiin esitutkina ja mahdollisesti syksyyn jatkuva prosessi roikkuu päätepysäkilleen asti Marinin hallituksen yllä.

Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Emma Kari pyrki kääntämään ulkoministerin toimista aloitetun tutkinnan voitoksi selittämällä, että opposition muistutuksesta valtakunnansyyttäjän syyniin menee nyt ”vain yksi kohta” viidestä alkuperäisestä.

Eikö sekin ole jo riittävän paljon? Poliisikuulusteluissa selvitetään, onko Haavisto toiminut asiallisesti vai kostomentaliteetilla alaistaan kohtaan. Ohisalo alleviivasi, että kaiken taustalla on vain ollut tarve auttaa vankileirin kaltaisissa olosuhteissa olevia suomalaisia lapsia.

Viesti kuulostaa tarkemmin ajateltuna siltä, että tarkoitus voi pyhittää keinot. Sehän pitkälti koko al-Hol -jupakan liekkeihin alun alkaen sytyttikin. Ohisalo tarttuu toistuvasti lapsi-korttiin ja se on sikäli visainen keino, että siihen on vaikea vastata leimautumatta itse sydämettömäksi julmuriksi, joka ei välitä vaikeissa olosuhteissa olevista lapsista.

Tähän rooliin keskustaa pyrittiin leimaamaan, kun se nosti esiin Kreikan leiriltä otettavien lasten Suomeen tuomiseen liittyviä ongelmia. Vasemmistoliiton Kansan Uutisissa Kulmunin keskusta leimattiin hallitukselle rasitteeksi. Keskusta on hallituksessa rasite tai jarrumies katsontakannasta riippuen.

Nyt ongelmat näyttävät kuitenkin tulevan yhä kasvavassa määrin myös vihreiden kipuilusta. Sanna Marinin hallituksen työrauha on jäämässä varsin lyhytaikaiseksi. Kehysriihestä on tulossa hallitukselle todellinen koetinkivi, vaikka pääministeri on jo sanonut, että talous- ja työllisyyskysymysten ratkaisut voivat siirtyä työmarkkinatilanteen vuoksi syksyyn.