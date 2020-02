Ulkoministeriön ammattiyhdistys: Pekka Haavistolta tulisi ottaa henkilöstöasiat pois tutkinnan ajaksi

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on pyrkinyt puuttumaan ministeriön ilmapiiriongelmiin alkuvuodesta käymissään keskusteluissa.

Lähetystöneuvos Juha Parikka sanoo, että luottamus Haavistoon on yhä koetuksella ulkoministeriössä.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja, lähetystöneuvos Juha Parikka katsoo, että ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr) tulisi ottaa pois ulkoministeriön henkilöstöhallintoa koskevat asiat poliisitutkinnan ajaksi.

Parikka siirtäisi henkilöstöhallintoasiat määräaikaisesti toiselle ministerille.

– On aika yllättävää, jos hän jatkaa niistä vastaamista, kun hän on poliisitutkinnassa nimenomaan henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä. Yksittäisen virkamiehen näkökulmasta ei tunnu erityisen motivoivalta työskennellä ministerin kanssa, joka on poliisitutkinnassa tapauksesta, joka liittyy toiseen virkamieheen, Parikka sanoo IS:lle.

Poliisi ja valtakunnansyyttäjä selvittävät esitutkinnassa, onko Haavisto syyllistynyt virkarikokseen pyrkiessään syrjäyttämään ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen virastaan, vaikka al-Holia koskevat asiat oli otettu häneltä jo pois.

Ulkoministeriössä vuodesta 1985 toimineen Parikan mukaan Haavistoa koskevassa esitutkinnassa on kyse tavallaan koko virkamieskunnan asemasta.

– Voiko ministeri siirtää omalla mielivallallaan ilman perusteluja valtioneuvostossa määrätyn virkamiehen toisiin tehtäviin? Voidaanko pakkosiirtoja tehdä ilman, että noudatetaan lain kirjainta ja yt-lainsäädäntöä?

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen oli perustuslakivaliokunnan kuultavana tammikuussa.

Haavisto on yrittänyt puuttua ulkoministeriön ilmapiiriongelmiin henkilöstön kanssa alkuvuodesta käymissään keskusteluissa.

Keskusteluja on käyty tähän mennessä kolme, joista ensimmäisessä oli paikalla laajempi joukko ministeriön väkeä. Jälkimmäisissä tapaamisissa on ollut paikalla henkilöstöjärjestöjen edustajia.

– Ministeri on ymmärtänyt tarpeita, joita on henkilöstöpolitiikan uudistamiselle. Voi aina kysyä, kuinka vilpitöntä se on. Kosiskeleeko hän vai onko hän tosissaan? Parikka kysyy.

Parikan mukaan luottamus Haavistoon on yhä koetuksella.

– On aika jännä, kun poliitikkotasolla tulee sellaista kommenttia, että on täysi luottamus Haavistoon. Miten voi olla täysi luottamus, kun mennään rikostutkintaan?

Haaviston toimintatavat jakavat Parikan mukaan mielipiteitä ulkoministeriön sisällä, mutta siinä ei ole Parikan mielestä ulkoministereiden kohdalla mitään uutta.

– Jotkut tykkäsivät Soinista, jotkut eivät. Sama koski Tuomiojaa. Haaviston kohdalla se on hyvin fifty-fifty. Jotkut ovat olleet tyytymättömiä siihen, että Haavistolla on aikamoinen työtahti. Siinä ei ole ehditty paljon sulatella. Ulkopolitiikkaa pohditaan, harkitaan ja suunnitellaan, eikä vaan mennä suin päin.

Parikka pitää hyvänä, että syksyn tapahtumat tutkitaan poliisin ja valtakunnansyyttäjän toimesta perin pohjin.

– Henkilöstön edunvalvojan näkökulmasta tämä on ollut meille koko ajan konsulipäällikkö Tuomisen tapaus. Valiokunta vahvisti, että käsityksemme on ollut oikea. Uskomme, että jokainen kivi käännetään.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja Juha Parikka kertoo, että ensimmäisessä tapaamisessa Haaviston kanssa tunnelma oli kireä. Viimeisimmässä tapaamisessa oli Parikan mukaan jo yhteistyön henkeä.

Haavisto ei ota kantaa kantaa Parikan ehdotukseen siitä, että henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat otettaisiin häneltä esitutkinnan ajaksi.

– Näissä kaikissa kysymyksissä mennään lain mukaan, Haavisto sanoo.

– Kysymyksessä on tutkinta ja sillä on omat norminsa. Olen luvannut myös perustuslakivaliokunnan suuntaan, etten puutu millään tavalla näihin kommentteihin.

Kysyttäessä ilmapiiriongelmiin puuttumisesta Haavisto kertoo kiertäneensä kaikki ministeriön osastot.

– Puheenjohtajakauden jälkeen oli paremmin aikaa tavata henkilökuntaa. Olen oikeastaan tavannut ulkoministeriön koko henkilökunnan eri yhteyksissä.

