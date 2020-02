Ohisalo Kreikan pakolaisleirien perheettömien lasten tuomisesta Suomeen: ”Palaamme asiaan, kun päätös on tehty”

Sisäministeri kävi eduskunnan hallintovaliokunnassa selvittämässä Kreikan pakolaisleirien tilannetta.

Suomi on valmistautunut vastaanottamaan Kreikan pakolaisleireiltä yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

Hallitus ei ole tehnyt päätöstä perheettömien lapsien tuomisesta Suomeen Kreikan pakolaisleiriltä, ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kävi tänään eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana.

– Hallitus käy tästä vielä keskusteluja. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu hallintovaliokunnan kanssa. Keskeistä on se, että löydetään iso eurooppalainen ratkaisu sille, yhteistä politiikkaa tarvitaan ja sitä Suomi aktiivisesti edistää, Ohisalo totesi toimittajille eduskunnassa.

Ohisalo antoi hallintovaliokunnalle selityksen sisäisistä siirroista ja EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta.

Ohisalo kertoi hallintovaliokunnalle suunnitelmasta yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta Kreikasta, ja mahdollisesta hallituksen päätöksen valmistelusta.

Video alla: Tältä näyttää Morian pakolaisleirillä Kreikassa syyskuussa 2019.

Sisäministeri ei täsmentänyt, koska hallitus on tekemässä päätöstä alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta, ja kuinka paljon ja minkä ikäisiä perheettömiä lapsia Suomi olisi ottamassa.

– Mahdollisuuksien mukaan hallitus käy tässä jatkuvasti keskusteluja ja palaamme asiaan, kun päätös on tehty.

– Sisäministeriö on tässä tehnyt selvitystyön, ja sen pohjalta keskusteluja yhdessä käydään, Ohisalo sanoi.

Onko hallitus haarukoinut määrää, kuinka paljon Suomeen voisi alaikäisiä lapsia tulla, ja minkäikäisiä lapsia voisi tulla?

– Totta kai määristä keskustellaan. Aiemmin, kun Suomi on vastaanottanut sisäisiä siirtoja muutama hallituskausi taaksepäin, silloin Suomi ei ole päässyt käymään keskusteluja, mistä ihmisiä tulee tai millaisesta tilanteesta. Se on ollut tavoite, että vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä autetaan, erittäin haavoittuvassa asemassa autetaan. Nyt voimme hallituksena tehdä päätös, mitä me tässä lopulta päätämme, Ohisalo vastasi.

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra valiokunnan kokouksessa Helsingissä.

Ohisalo yllätti viime viikolla hallituskumppani keskustan, kun hän kertoi Ylellä haluavansa, että Suomi ottaisi perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitus oli keskustellut asiasta iltakoulussaan lokakuussa, sen jälkeen asiaan ei palattu ole yhteisissä istunnoissa palattu.

Sisäministeriö on syksystä lähtien selvittänyt Kreikan pakolaisleirien tilannetta ja mitä Suomi voisi tehdä.

– Asia ei ole minun keksintö. Sisäministeriö on saanut tässä toimeksiannon, kuinka näitä lapsia voisi auttaa, Ohisalo totesi.

Kreikan leirien perheettömät lapset tulivat yleiseksi keskustelunaiheeksi jo lokakuussa, jolloin Kreikka vetosi EU-maihin, että ne ottaisivat alaikäisiä lapsia pakolaisleireiltä.

Kreikan pakolaisleireillä on yli 5 000 perheetöntä lasta. EU:lla ei ole yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Ranska on luvannut ottaa 400 lasta Kreikan pakolaisleireiltä, ja Saksan osavaltiot ovat kertoneet haluista ottaa vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps) kommentoi sisäministeri Ohisalon selvitystä ympäripyöreästi.

– Kuuleminen oli hyvä, ja valiokunta käytti paljon kysymyksiä. Ministerillä oli hyvin tiukka aikataulu, joten ihan kaikkeen emme saaneet vastauksia, mutta toivottavasti ne vielä tulevat.

– En avaa valiokunnassa käytyä keskustelua sen tarkemmin, Purra totesi.

Valiokunnan kokoukset eivät ole julkisia. Sisäministeri Ohisalo oli kokouksessa reilut puoli tuntia, koska hänen piti ehtiä valtioneuvoston istuntoon Valtioneuvoston linnaan.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajana Purralla on oma kanta alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta Suomeen.

Perussuomalaiset ei Kreikan pakolaisleirien perheettömiä alaikäisiä toisi Suomeen.

– Meidän mieltä tämä ei ole humanitaarisena ratkaisuna kovin kestävä. Tässä tehdään politiikkaa eri tasoilla. EU-taso pitää miettiä, mitä merkitystä sillä on, että Kreikasta kuljetetaan ihmisiä. Suurin ongelma on, että Turkki-Kreikka -sopimus ei toimi, se vuotaa merkittävästi. Ihmisiä tulee paljon koko ajan lisää, Purra sanoi.

– Me emme näe, että tämä on missään määrin kestävä ratkaisu. Suomi on taakanjaossa niitä harvoja maita, jotka ovat tähän mennessä täyttäneet kiintiönsä. EU-tasolla ei ole yhtenäistä, toimivaa turvapaikkapolitiikkaa. Useat maat eivät vastaanota mitään. Emme näe, että tämä on ratkaisu mihinkään, Purra totesi.