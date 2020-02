Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kommentoi Haaviston tapausta Ylellä: ”Kyse on siitä, täyttyikö tarkoitussidonnaisuuden periaate”

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, miksi Pekka Haavisto (vihr) halusi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

Perustuslakivaliokunta päätti siirtää ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) virkatoimien selvittämisen valtakunnansyyttäjälle ja poliisille esitutkintaan.

Esitutkinnan valmistuttua Haaviston asia palaa perustuslakivaliokuntaan. Valiokunta joutuu arvioimaan, onko ministeri Haaviston toiminnassa ilmennyt tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

Perustuslakivaliokunta rajasi tutkinnan kysymyksiin, miksi Haavisto valmisteli konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtoa toisiin tehtäviin. Esitutkinta on siis rajattu koskemaan vain ulkoministeri Haaviston menettelyä konsulipäällikkö Tuomisen virkajärjestelyissä.

– Oli paljon asiakirja-aineistoa. Pohdimme muun muassa sitä, onko meille esitetty kaikki asiakirja-aineisto, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti Ojala-Niemelän mukaan huomiota siihen, miksi Haavisto halusi siirtää Tuomisen toisiin tehtäviin. Kun ministeri Haavisto otti konsulipäälliköltä nämä al-Holiin liittyvät kysymykset pois, niin miksi oli tarpeen edelleen valmistella hänen siirtämistään toisiin tehtäviin.

– Kyse on siitä, täyttyikö tarkoitussidonnaisuuden periaate, Ojala-Niemelä sanoi Ylelle.

Tutkinnan kohteina ovat hänen mukaansa virkavelvollisuus ja virkavastuu.

Tarkoitussidonnaisuuden periaate tarkoittaa vallan väärinkäytön kieltoa. Se edellyttää toiminnan perustuvan lainsäädäntöön ja julkista valtaa voidaan käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on laissa määritelty tai tarkoitettu. Esitutkinta kohdistuu siihen, miten Haavisto on kohdellut ministeriössä virkamiehiä.

Ojala-Niemelä uskoo, että tutkintaan menee koko kevät. Valiokunta kuulee asiantuntijoita, joista Ojala-Niemelä mainitsi Tuomas Ojasen, Veli-Pekka Viljasen ja Mikael Hidénin.

Asia nousi julkisuuteen IS:n uutisesta

Asia nousi julkisuuteen IS:n uutisoitua, että Pekka Haavisto yritti sälyttää päätöksen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta yksittäisen virkamiehen, konsulipäällikkö Pasi Tuomisen, vastuulle.

Haaviston ja Tuomisen kertomukset ovat olleet ristiriitaisia.

– Se on hyvä, että selvitetään perusteellisesti. Siellä on selvästi saatu selvyyttä moniin kysymyksiin, joita siellä on ollut, Haavisto sanoi aiemmin keskiviikkona.

Haavisto katsoo, että hän voi toimia ulkoministerinä esitutkintaprosessin ajan, koska hän ei ”tunnista mitään rikoksia tietenkään tässä tapahtuneen”.

Perustuslakivaliokunta rajasi tutkinnan kysymyksiin, miksi Haavisto valmisteli konsulipäällikön siirtoa toisiin tehtäviin. Esitutkinta on siis rajattu koskemaan vain ulkoministerin menettelyä Tuomisen virkajärjestelyissä.

Hallitus ei ollut syksyllä tehnyt poliittista päätöstä al-Holin Isis-vankileirin suomalaisten kotiuttamisesta, ja konsulipäällikkö Tuominen piti ministeri Haaviston määräyksiä lainvastaisina. Haavisto nimitti al-Holin asiaa hoitamaan erityisedustajan ja valmisteli konsulipäällikkö Tuomisen siirtoa toisiin tehtäviin.