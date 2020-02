Professorit ulkoministeri Haaviston esitutkinnasta: Jollain tavalla yllätys – ei harvinaista ministerivastuuasiassa

Perustuslakivaliokunta päätti siirtää ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimien selvittämisen valtakunnansyyttäjälle ja poliisille esitutkintaan.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) joutuminen esitutkintaan yllätti ja ei yllättänyt oikeusoppineita.

– Ei ole harvinaista, että esitutkinta suoritetaan ministerivastuuasiassa. Ministerivastuuasia on harvinainen, mutta niissä on lähes poikkeuksetta aloitettu esitutkinta, professori Janne Salminen Turun yliopistosta sanoi.

– Kyllä se oli jollain tavalla yllätys kuitenkin, että eräiltä osin ylittyi tutkinnan aloittamisen kynnys. Pikemmin ajattelin, että perustuslakivaliokunta selvittää asian. Jos eilen olisi pitänyt veikata, olisin saattanut veikata toisin, professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta totesi.

Perustuslakivaliokunta päätti aloittaa esitutkinnan ulkoministeri Haaviston virkatoimista. Valiokunta rajasi tutkinnan kysymyksiin, miksi Haavisto valmisteli konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtoa toisiin tehtäviin.

Esitutkinta on rajattu koskemaan vain ulkoministeri Haaviston menettelyä konsulipäällikkö Tuomisen virkajärjestelyissä.

Perustuslakivaliokunta päätti siirtää ulkoministeri Haaviston virkatoimien selvittelyn valtakunnansyyttäjälle ja poliisille esitutkintaan. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä kertoi, että esitutkinta on rajattu vain yhteen asiakohtaan, konsulipäällikkö Pasi Tuomisen virkajärjestelyihin.

Hallitus ei ollut syksyllä tehnyt poliittista päätöstä al-Holin Isis-vankileirin suomalaisten kotiuttamisesta, ja konsulipäällikkö Tuominen piti ministeri Haaviston määräyksiä lainvastaisina. Haavisto nimitti al-Holin asiaa hoitamaan erityisedustajan ja valmisteli konsulipäällikkö Tuomisen siirtoa toisiin tehtäviin.

Kun IS uutisoi joulukuun alussa operaatio Korvesta ja Haaviston toiminnasta ulkoministeriössä, Haavisto antoi Tuomisen jatkaa konsulipäällikkönä.

Haaviston ja Tuomisen kertomukset ovat olleet perustuslakivaliokunnan selvityksissä ristiriitaisia.

– Esitutkinnassa voidaan selvittää, mitä eduskuntaselvittelyssä ei ole saatu selville, mitä on tapahtunut ja mistä on ollut kysymys. Se on hyvä, erityisesti ministerin itsensä kannalta, että on mahdollisuus toimittaa esitutkinta eduskunnan ulkopuolella. Ministerillä on tietyt oikeusturvatakeet, professori Salminen sanoi.

– Tämä kohta on ollut epäselvimmin esillä julkisuudessa. Ei ainakaan minulle ole muodostunut kuvaa siitä, mitä oikeastaan on tapahtunut ja ei ole tapahtunut, Salminen jatkoi.

Poliittinen päätös puuttui, ja yrittikö ulkoministeri Haavisto sälyttää vastuun al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle? Tuominen piti ministerin käskyjä lainvastaisina, Haavisto nimitti al-Holin asiaan erityisedustajan ja valmisteli konsulipäällikkö Tuomisen siirtoa toisiin tehtäviin.

Esitutkinnassa valtakunnansyyttäjä ja poliisi selvittävät, onko Tuominen pyritty siirtämään uusiin tehtäviin epäasiallisin perustein, onko tarkoituksena ollut vaikuttaa konsulipäällikön päätöksentekoon ja onko virkajärjestelyn valmistelu ollut lainmukaista.

– Jos tuo tulisi toteennäytetyksi, se täyttäisi rikosnimikkeen. Sitä ei tiedä. Nyt aletaan selvittää, pitääkö epäily paikkansa, saako se tukea tutkinnassa, professori Tolvanen sanoi.

Esitutkinnan valmistuttua Haaviston asia palaa perustuslakivaliokuntaan. Valiokunta joutuu arvioimaan, onko ministeri Haaviston toiminnassa ilmennyt tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

– Viime kädessä se on kysymys, johon perustuslakivaliokunta ottaa kantaa. Esimerkiksi aikaisemmassa pääministeri Vanhasen tapauksessa tilanne oli se, että hänen katsottiin toimineen esteellisenä, mutta perustuslain 116§:n mukaisesti ministerivastuu ei täyttynyt, professori Salminen sanoi.

– Se pitää olla olennainen säännösten rikkominen. Siinä on korkeampi kynnys kuin tavallisella virkamiehellä. Teko pitää olla tahallinen ja törkeä, ja siinä pykälässä myös sanotaan, että on olennaisesti rikkonut. Virkamiehellä ei ole olennaisuus-vaatimusta. Virkarikoksena ei pidetä menettelyä, joka on vähäinen. Kynnys virkamiehellä on syytteeseen joutumiseen matalampi kuin ministerillä, professori Tolvanen muistutti.

Kun valtakunnansyyttäjän ja poliisin tekemä esitutkinta valmistuu, perustuslakivaliokunta alkaa pohtia kysymystä, onko Haavisto rikkonut perustuslain ministerivastuuta ja onko ministerin toimissa ollut tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

Perustuslakivaliokunta laatii lopuksi oman mietintönsä Haaviston syyttämisestä tai syytteittä jättämisestä, ja eduskunnan täysistunto äänestää asiasta. Jos ministeriä vastaan nostetaan syyte, se käsitellään valtakunnanoikeudessa.

Pääministeri Jyrki Katainen (kok) välttyi jo esitutkinnalta 2013, kun hän oli ilman kilpailutusta tilannut 700 000 euron tulevaisuustutkimuksen filosofi Pekka Himaselta.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) puolestaan rikkoi perustuslakivaliokunnan mielestä virkavelvollisuuttaan kymmenkunta vuotta sitten, mutta Vanhanen ei ollut törkeän huolimaton ja välttyi syytteiltä. Vanhanen ei jäävännyt itseään, kun hallitus päätti RAY:n avustusrahoista ja tukea sai myös Nuorisosäätiö, jolta Vanhanen oli saanut vaalitukea ja jonka puheenjohtaja hän oli aiemmin ollut.