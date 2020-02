Ulkoministeri Haavisto kommentoi esitutkinnan aloittamista: ”En tietenkään tunnista mitään rikoksia tässä tapahtuneen”

Haaviston mukaan perustuslakivaliokunta on jo ”selvästi saanut selvyyttä moniin kysymyksiin”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi keskiviikkona eduskunnassa lyhyesti perustuslakivaliokunnan päätöstä aloittaa esitutkinta hänen toimistaan al-Holin asian ympärillä.

Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Haavisto syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tai virka-aseman väärinkäyttämiseen valmistellessaan suomalaisten kotiutuksia ulkoministeriössä.

– Se on hyvä, että selvitetään perusteellisesti. Siellä on selvästi saatu selvyyttä moniin kysymyksiin, joita siellä on ollut, Haavisto sanoi.

Haavisto katsoo, että hän voi toimia ulkoministerinä esitutkintaprosessin ajan, koska hän ei ”tunnista mitään rikoksia tietenkään tässä tapahtuneen”.

Katsotko toimineesi koko prosessin ajan oikein ja lain mukaisesti?

– En näe tässä kyllä mitään lainvastaista.

Prosessi voi kestää syksyyn asti. Haavisto sanoi, että hän asian hoitaminen ”vaatii totta kai tietyn määrän huomiota”.

– Mutta pystyn ihan työtäni hoitamaan. Mennään tällä eteenpäin. Kunnioitan täysin pevin prosessia, tämän tyyppinen prosessi on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kommentoi, että valtakunnansyyttäjälle menee ”nyt vain yksi kohta opposition muistutuksesta”.

Ministerivastuuasiaa käynnistämässä ollut Kari Tolvanen (kok) katsoi, että esitutkinta kohdistuu kaikista tärkeimpään asiaan eli siihen, miten Haavisto on kohdellut ministeriössään virkamiehiä.

Asia nousi julkisuuteen IS:n uutisoitua, että Haavisto yritti sälyttää päätöksen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta yksittäisen virkamiehen, konsulipäällikkö Pasi Tuomisen, vastuulle.

Kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.

Kun Haavistolta kysyttiin keskiviikkona, miksi hän halusi siirtää Tuomisen toisiin tehtäviin, Haavisto kuittasi vain, että ”palataan näihin”. Haavisto on aiemmin kiistänyt painostaneensa Tuomista.

– Tietysti olen jo omat vastineeni aikanaan peviin jättänyt, ja on mahdollista loppulausunto antaa.

Asiakirjat salataan käsittelyn ajaksi.