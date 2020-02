Maria Ohisalo antoi tukensa Haavistolle: ”Suomalaisia lapsia on vankileirin kaltaisissa olosuhteissa – niitä lapsia on pitänyt auttaa”

Ohisalon mukaan Haavistolla on hänen luottamuksensa.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo antaa tukensa ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr), jonka toimista al-Holin ympärillä käynnistetään esitutkinta.

– Kyse on siitä, että vankileirin kaltaisissa olosuhteissa on suomalaisia lapsia. Niitä lapsia on pitänyt auttaa, ja Haavisto on toiminut tässä asiassa, Ohisalo sanoi eduskuntaan saapuessaan.

Ohisalon mukaan Haavisto voi jatkaa ulkoministerinä rikosepäilystä huolimatta.

– Haavistolla on minun luottamukseni.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ei ottanut kantaa siihen, vaikuttaako esitutkinta Haaviston edellytyksiin toimia ulkoministerinä.

– Perustuslakivaliokunta on tehnyt päätöksensä. Mennään ihan rauhassa eteenpäin, Henriksson sanoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) tyytyi toteamaan, että Haavisto-asia on perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsissä.