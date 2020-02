Puolustusministeri Kaikkonen kommentoi maavoimien tykkihehkutuksesta Münchenissä: ”Ei sitä ole tarve salatakaan”

Turvallisuuskokous: Puolustusministeri Antti Kaikkonen kommentoi Münchenin turvallisuuskokouksessa nuorten miesten kokemaa inttiahdistusta ja maavoimien komentajan tykkipuheita.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vietti 46-vuotissyntymäpäiväänsä Münchenin turvallisuuskokouksen ensikertalaisena. Kaikkonen piti kokouksen teemana olevaa pohdintaa lännettömyydestä osuvana. Teemalla viitataan siihen, kuinka länttä haastetaan sekä sisä- että ulkopuolelta.

– Sellaisia asioita, joita aiemmin pidettiin itsestään selvänä, ei voi enää ottaa itsestäänselvyytenä lännessä. Oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja demokratia – niitä pitää paitsi puolustaa, mutta ne tarvitsevat myös jatkuvaa huoltoa, Kaikkonen näki päivän puheet kuultuaan.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko on herättänyt kotimaassa huomiota kehumalla maavoimien kyvykkyyttä estoitta. Huomio kiinnittyi muiden muassa siihen, kuinka Hulkko luetteli Suomella olevan Euroopan ylivoimaisesti suurin tykistö.

– Ruotsilla on 24 kenttätykkiä, Norjalla samoin 24. Meillä on tuhat, Helsingin Sanomat kertoi Hulkon sanoneen keskiviikon lehdistötilaisuudessa.

IS kysyi Kaikkoselta, onko Suomella vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa jokin erityinen tarve painottaa maavoimien historian parasta kuntoa.

– En nyt tiedä, onko tarvetta alleviivata sitä, mutta toisaalta ei sitä ole tarve salatakaan. Puolustusvoimat on luonnollinen osa yhteiskuntaa ja tällä mennään.

Hän huomautti, että maavoimissa on hyvästä kunnosta huolimatta investointeja vaativia kehitystarpeita tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

– Maavoimien komentaja on tyytyväinen joukkoihinsa ja sitä on pidettävä hyvänä asiana, Kaikkosen yleinen arvio asiasta kuului.

Hulkon kommentit kuultiin samassa yhteydessä, kun hän kertoi varusmiespalvelun jäävän suorittamatta joka kolmannelta mieheltä nykyisissä ikäluokissa. Hulkon mukaan suurin syy on mielenterveyteen liittyvät ongelmat – armeijan olot koetaan ahdistaviksi. Kaikkonen katsoi asiaa positiivisen kautta.

– Selvästi valtaosa nuorista miehistä suorittaa armeijan edelleen. Katson, että se on myös yksi vahva kivijalka sille, että Suomessa on vahva maanpuolustustahto. Meillä on paljon hyvää mille rakentaa.

Hallitus asettaa aiemman suunnitelman mukaisesti lähiaikoina parlamentaarisen komitean miettimään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä

– Puolustusvoimien täytyy varmasti katsoa, miten asevelvollisuutta voisi kehittää siten, että sen pystyisi hieman nykyistä suurempi osa suorittamaan myös sellaisista nuorista miehistä, joiden kunto ei välttämättä aivan priimaa olisikaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen otti aiheeseen Twitterissä kantaa tarjoamalla ratkaisuksi, että nuoria miehiä pitäisi kehittää miehiksi.

Kaikkonen näkee asian mieluummin mahdollisuutena.

– Lienee totta, että nuorten miesten fyysinen kunto on jonkin verran heikompi kuin historiassa on ollut. Toki siellä sitten nuorilla voi olla toisenlaista osaamista, esimerkiksi tietotekniikan kykyjä, jotka monella ovat aivan erinomaisia. Sellaistakin osaamista tarvitaan.

Kaikkonen oli käynyt Münchenin turvallisuuskokouksen ensimmäisenä päivänä kahdenvälisiä keskusteluja Ranskan ja Sveitsin puolustusministerien kanssa. Müncheniin Kaikkonen tuli Brysselistä Nato-maiden puolustusministerien kokouksesta, jossa myös Suomi ja Ruotsi olivat läsnä.

– Tämä on loistava paikka pitää yllä ja rakentaa suhteita. Puolustusministerin tehtävä on tänä päivänä aika kansainvälinen. Niinpä aika monta tuttua alkaa jo olla. Verkostot vahvistuvat.

Kaikkonen viipyy Münchenissä kokouksen loppuun asti sunnuntaihin. Päivät on lyöty täyteen eurooppalaisten puolustusministerien tapaamisia ja konferenssin ohjelmaa. Kaikkonen odottaa esimerkiksi huomenna kuultavan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin viestiä.

– Se on varmasti mielenkiintoinen. Ranska on viime vuosina ottanut yhä suurempaa roolia eurooppalaisessa puolustuskeskustelussa, ja pidän sitä lähtökohtaisesti hyvänä asiana. Eurooppa voisi seisoa hivenen enemmän omilla jaloillaan. Ranskan vahvemmalle roolille on Brexitin myötä ehkä myös entistä enemmän tilausta.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier piti Münchenissä tiukan puheen Euroopan puolesta päätään nostavien uhkien edessä. Kaikkonen nosti puheesta esiin Steinmeierin viestin siitä, että historiasta ja Euroopan sodista pitää pystyä ottamaan opiksi jatkossakin. Steinmeier piti vihan ja vihapuheen sekä antisemitismin ja äärioikeistolaisuuden nousua merkkinä siitä, että kaikki eivät olekaan ottaneet historian hirveyksistä opikseen.

– Jos vihapuheesta tulee uusi normaali, voiko käydä niin, että seuraava askel ovat sitten vihanteot. Toivoisin, että ihmisarvon ja ihmisyyden kunnioitusta voisi olla enemmän, Kaikkonen pohti.