Hallitus haluaa ajaa alas öljyn lämmitysmuotona – Kalevi Saarikettu, 78, aikoo lämmittää rintamamiestalonsa jatkossakin öljyllä

Hallituksen tukiohjelman yksityiskohdat ovat vielä täysin auki. Saariketut jättivät tekemättä maalämpöinvestoinnin, sillä se olisi maksanut noin 18 000 euroa.

Hallitus haluaa ajaa ilmastosyistä alas öljylämmityksen lämmitysmuotona. Ensin vuorossa ovat valtion ja kuntien kiinteistöt.

Tavallisia pientaloasujia ”kannustetaan siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla”.

Kyse ei ole aivan mitättömästä joukosta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen on valmistunut 247 895 öljylämmitteistä pientaloa. Suurin osa öljylämmitteisistä pientaloista, 77 466, rakennettiin 1970-luvulla. 50- ja 60-luvulla valmistui lähes 100 000 öljylämmitteistä pientaloa.

Omakotiliitto on arvioinut, että öljylämmitys on yhä 190 000 pientalossa. Lämmitysenergia Yhdistys ry:n mukaan öljylämmitystä käyttäviä pientaloja on noin 150 000. Yhdistys arvioi, että pientalojen öljylämmityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt muodostavat noin kaksi prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

Kalevi, 78, ja Aino Saarikettu, 77, asuvat Kaustisella sijaitsevassa 1955 rakennetussa ja 1987 peruskorjatussa rintamamiestalossa. Talo sijaitsee haja-asutusalueella.

Kun Saarikettujen öljykattila tuli kymmenen vuotta sitten tiensä päähän, lämmitysjärjestelmä olisi voitu vaihtaa maalämpöön. Investointi jäi tekemättä, sillä se olisi maksanut noin 18 000 euroa.

– Ajattelimme, että maalämpöinvestoinnin kuoletusaika on niin pitkä, 11–12 vuotta, ettei silloisella öljyn hinnalla ollut perusteltua muuttaa lämmitysjärjestelmää. Järkevintä oli vaihtaa öljykattila uuteen. Sen hinnaksi tuli 3 600 euroa, Kalevi kertoo.

Öljy maksoi kymmenen vuotta sitten noin 70 senttiä litralta. Tällä hetkellä öljylitrasta arvonlisäveroineen joutuu maksamaan noin yhden euron.

– Mikäli hintaa vielä rajusti korotetaan, sitten se on tuskaa ja kipua eläkeläisen tuloilla.

Saarikettujen talossa on varaava takka, ja sitä Kalevi lämmittää ahkerasti talvisaikaan. Jokainen lämmityskerta pienentää öljynkulutusta. Myös leuto talvi on tuntunut öljylaskussa.

Hallitus aikoo kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta sekä leikata verotukea yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa niin, että verotulot kasvavat vaalikauden aikana 100 miljoonalla eurolla.

Ministeriölähteen mukaan kevyttä polttoöljyä koskevat veronkorotukset tulevat olemaan ”maltillisia”.

Kun lämmityspolttoaineiden verotusta korotettiin viime hallituskaudella 45 miljoonalla eurolla, Veronmaksajien Keskusliitto arvioi, että öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaiset lämmityskulut kasvavat noin 42 euroa.

Saariketut eivät harkitse enää lämmitysjärjestelmän vaihtamista, sillä öljykattilalla on käyttöikää vielä kymmeniä vuosia. Kalevi on kyllä miettinyt ilma-vesilämpöpumpun hankkimista.

– Se voisi toimia öljylämmityksen kyljessä ja tuoda säästöä. Jos valtio avustaa tällaista hankintaa, riippuen avustuksen määrästä, voisimme harkita ilmalämpöpumpun hankkimista.

IS:n tietojen mukaan hallituksen tukiohjelman yksityiskohdat ovat täysin auki. Hallitus tarkastelee ensin, kuinka moni öljylämmittäjä tarttuu vuoden alusta voimaan tulleeseen energia-avustukseen.

Kalevi Saarikettu vaihtoi uuden öljykattilan vanhan tilalle vuonna 2009.

Omakotiliiton toiminnanjohtajan Kaija Savolaisen mukaan täysimittaisen energia-avustuksen saaminen vaatii todella isoa remonttia; 4000 euron Ara-avustus edellytti ympäristöministeriön laskelmissa jopa yli 50 000 euron investointia.

– Kuinka monella kotitaloudella on tähän varaa? Savolainen kysyy.

Savolaisen mielestä oleellista olisi kasvukeskuksissa sijaitsevien kiinteistöjen lämmitystavan muuttaminen. Haja-asutusalueella asuvia ikääntyneitä tulisi kohdella Savolaisen mukaan eri tavoin.

Öljylämmitteisessä talossa yksin elävän eläkeläisen asumismenot olivat Savolaisen mukaan viime vuonna hieman alle 550 euroa kuukaudessa.

– Yksin asuvan eläkeläisen tuloista lähes 50 prosenttia menee asumiseen – lämmitykseen, käyttösähköön, veteen ja jätemaksuun. Meillä on ihmisiä, jotka eivät pysty pitämään riittävää lämpötilaa asunnossaan, tingitään lääkkeistä, ruuasta, matkustamisesta.

IS:n tietojen mukaan hallituksessa pidetään mahdollisena ”välikelin mallia”, jossa iäkästä öljylämmittäjää, jolla ei ole pääomaa isoon remonttiin tai halua lainanottoon, tuettaisiin ilmalämpöpumppujen hankinnassa.

Tällaisessa noin 4 000 euron investoinnissa tuki voisi olla esimerkiksi 800 euron luokkaa.

Noin 20 000 euron suuruisessa investoinnissa, jossa öljylämmitys vaihdettaisiin esimerkiksi maalämpöön, tukitaso voisi olla 4 000 euron haarukassa – karkea arvio perustuu energia-avustuksen suuruuteen.

Hallituksessa ei haluta virittää tukitasoa liian korkeaksi, koska talonomistajan katsotaan hyötyvän lämmitystavan muutoksesta, vaikka remontti pitäisi maksaa kokonaan omasta pussista.