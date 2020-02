Marin kypsyi opposition väitteisiin: ”Nyt tämä keskustelu alkaa mennä aika paksuksi”

Oppositio höykytti hallitusta valtiosihteereiden ja erityisavustajien määrästä.

Eduskunnan kyselytunnilla hiostettiin torstaina hallitusta sen valtiosihteereiden ja erityisavustajien määrästä.

Perussuomalaisten Ritva Elomaa tivasi konkreettista esimerkkiä siitä, mitä olisi jäänyt tekemättä, jos avustajajoukko olisi pienempi.

Pääministeri Sanna Marin mainitsi hoitajamitoituksen. Sen rahoittamiseen ei osattu hallitusohjelmassa varata riittävästi resursseja, mutta rahoitus löytyi kehyksen sisältä.

– Voin sanoa, että siihen on kulutut aikaa ja resursseja. On ollut erittäin hyvä, että meillä on ollut osaavia ja päteviä ihmisiä, Marin sanoi.

Kokoomuksen Mia Laiho laski, että jos hallitus palauttaisi avustajamäärän entisen hallituskauden tasolle, säästyneellä summalla voisi palkata yli sata sairaanhoitajaa. Laihon mukaan hallitus on leikkaamassa neljä miljoonaa euroa yliopistotasoisesta terveystutkimuksesta.

Laihon väitteet kirvoittivat pääministeriltä napakan kommentin.

– Arvoisa puhemies, nyt tämä alkaa mennä aika paksuksi tämä keskustelu avustajista. Tämä hallitus on lisännyt osaamisen, koulutuksen, sivistyksen ja tutkimuksen määrärahoja sadoilla miljoonilla euroilla, Marin sanoi.

– Tämä hallitus on omassa budjetissansa panostanut koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen pitkästä aikaa. Suomessa on leikattu koulutuksesta viimeiset hallituskaudet ja tämä hallitus on kääntänyt suunnan.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto halusi oikaista Laihon väitteen tutkimusrahoituksen leikkauksesta. Alanko-Kahiluodon mukaan neljässä miljoonassa eurossa ei ole kyse leikkauksesta, vaan summa suunnataan nyt toisen alan eli sosiaalihuollon tutkimukseen.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kysyi, onko hallitus selkeyttämässä poliittisten valtiosihteereiden tehtävänkuvaa ja pienentämässä heidän määräänsä.

– Tällä hallituksella on 15 poliittista valtiosihteerillä, kun edellinen pärjäsi neljällä, Essayah sanoi.

– Ei pärjännyt! kuului välihuuto eri puolita salia.

Marin sanoi pitävänsä todennäköisenä, että ainakin hänen oman puolueensa sosiaalidemokraattien osalta avustajien määrää lasketaan.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki muistutti, että Juha Sipilän hallituksessa oli ministeri, jolla ei ollut yhtään avustajaa. Hän oli liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Hänen tärkein saavutuksensa oli taksiuudistus. Luulen, että aika moni kansalainen joka nyt seuraa taksiuudistuksen jälkiä ajattelee, että olisi ehkä ollut parempi, että olisi kuitenkin ollut edes yksi avustaja, Arhinmäki sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puki arvostelunsa vitsailuun. Halla-ahon mukaan hallitus ”värvää kavereita hillotolpille veronmaksajien rahoilla”.

– Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan aktiivisia toimia vaikeasti työllistyvien ryhmien työllistämiseksi. Mediassa julkaistujen tietojen mukaan huomattava osa edellisissä vaaleissa pudonneista kansanedustajista ja jopa ministereistä roikkuu edelleen sopeutumisrahalla. Pudonneet poliitikot ovat kiistatta vaikeasti työllistyvät ryhmä. Siinä mielessä hallitus toteuttaa kyllä ohjelmaansa palkkaamalla sellaisia valtiosihteereiksi ja erityisavustajiksi, Halla-aho sanoi.

Pääministeri ei niellyt kritiikkiä. Marin nosti esimerkiksi valtiosihteerinimityksistä keskustan Kimmo Tiilikaisen, joka on pitkän linjan kansanedustaja ja toiminut ministerinä useissa hallituksissa.

– Onko teidän näkemyksenne se, että tällainen henkilö tällaisella osaamisella, tällaisella ansioluettelolla ja kokemuksella ei voisi toimia paikalla, jossa hänen tehtäviänsä on esimerkiksi sijaistaa ministeriä ja johtaa poliittista valmistelua ministerin ohjeiden mukaisesti? Itse en ymmärrä tätä keskustelua enkä tätä näkökulmaa, Marin sanoi.