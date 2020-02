VM:n kansliapäällikön nimitys on viivästynyt Sdp:n ja keskustan poliittisten erimielisyyksien vuoksi.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkönimitykseen liittynyt riita on Iltalehden tietojen mukaan ollut yksi niistä asioista, joiden seurauksena keskusta halusi kaataa pääministeri Antti Rinteen (sd). Postin omistajaohjauskiista ei ollut ainoa syy epäluottamukseen, vaikka keskusta näin aluksi esitti julkisuudessa, lehti kertoo.

Iltalehden mukaan Rinne (sd) ei ollut tyytyväinen hakijoiden osaamiseen. Hän toivoi viranhaun loppuun asti, että paikkaa olisi hakenut myös muita ansioituneita kansantalouden ja johtamisen kärkinimiä.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänään, että VM:n kansliapäällikön nimitys on viivästynyt Sdp:n ja keskustan poliittisten erimielisyyksien vuoksi. Keskustalle sopisi kansliapäälliköksi nykyinen VM:n hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, mutta Sdp:lle hän ei käy, eikä puolue ole kovin tyytyväinen muihinkaan hakijoihin.

HS:n tietojen mukaan ministeriö on ollut oikeuskansleriin yhteydessä selvittääkseen, voitaisiinko viran täyttämiseksi järjestää uusi haku. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on vahvistanut lehden tiedot HS:lle.

Jutun julkaisun jälkeen VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen kuitenkin kertoi Twitterissä, että hakua ei avata uudelleen, vaan uusi kansliapäällikkö valitaan haastateltujen hakijoiden joukosta.

Marin: Hakuajan pidentämistä selvitettiin hakijoiden vähäisyyden takia

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ei kommentoinut torstaina asiaa muutoin kuin sanomalla, että asia on kesken. Pääministeri Sanna Marin (sd) puolestaan sanoi, että hänen ymmärryksensä mukaan hakijoita on ollut verrattain vähän, joten viime syksynä on lähdetty selvittämään sitä, voitaisiinko hakua pidentää.

Virkaa hakeneista on Nergin lisäksi haastateltu VM:n talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) ja VM:n rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen. Virkaa haki myös tradenomi Piotr Marko Lehtonen, mutta hänen hakemuksensa ei edennyt haastatteluihin asti.

Tällä hetkellä kansliapäällikkönä toimii Martti Hetemäki. Hetemäen on tarkoitus siirtyä työelämäprofessoriksi Helsinki Graduate School of Economicsiin huhtikuun puolivälissä.

VM kertoi tammikuussa, että päätös Hetemäen seuraajasta pyrittäisiin tekemään viimeistään maaliskuussa.