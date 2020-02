Sisäministeri Ohisalo lasten tuomisesta Kreikan leireiltä Suomeen: ”Ratkaistaan asia yhdessä ja tässä ei ole eri näkemyksiä”

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan hallitus on keskustellut Kreikan pakolaisleirien alaikäisistä iltakoulussaan lokakuussa Antti Rinteen pääministerikaudella. Ohisalo ei osannut sanoa, koska Sanna Marinin hallitus tekee päätöksen ja linjauksen, miten Suomi mahdollisesti auttaa pakolaisleirien yli 5 000 alaikäistä lasta.

Kreikan pakolaisleirien lapset ovat olleet esillä Rinteen hallituksen aikana iltakoulussa, Marinin hallitus ei ole asiaa vielä päättänyt.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan Suomi on valmistautunut vastaanottamaan Kreikan pakolaisleireiltä alaikäisiä, perheettömiä turvapaikanhakijoita.

– Sisäministeriö on hallituksen yhteisten keskustelujen perusteella selvittänyt asiaa, onko mahdollista että alaikäisiä, erittäin vaikeassa asemassa olevia lapsia autettaisiin. Potentiaalisesti vaikka yksin tulleita turvapaikkahakijalapsia, Ohisalo kertoi.

Hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä perheettömien lapsien tuomisesta Suomeen Kreikan pakolaisleiriltä.

Ohisalon mukaan hallitus on keskustellut syksyllä asiasta iltakoulussaan.

– Syksyn aikana iltakoulukeskusteluissa tämä asia on ollut. On tästä muutenkin ollut hallituksen piirissä keskustelua. Olen puhunut muun muassa keskustan hallintovaliokunnan jäsenille.

– Totta kai nyt on tärkeää, että otetaan asia yhdessä käsittelyyn ja sitten ratkotaan asia yhdessä, Ohisalo totesi.

Kreikan pakolaisleirien perheettömät lapset hämmentävät hallituksessa.

Sisäministeri Ohisalo sanoi tiistaina Ylellä haluavansa, että Suomi ottaisi perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Asia tuli yllätyksenä puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk), joka on puolueensa vastaava ministeri hallituksen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriryhmässä.

Kreikan leirien perheettömät lapset ovat olleet tiedossa jo lokakuussa, jolloin Kreikka vetosi EU-maihin, että ne ottaisivat alaikäisiä lapsia pakolaisleireiltä.

– Kreikan suurlähetystö ja Kreikan ministeri ovat lähestyneet, ja Kreikka on lähestynyt jäsenmaita jo syksyn aikana. Puheenjohtajuuskaudella Suomelta kysyttiin kantoja, kuinka tähän asiaan pitää suhtautua. Sinällään asia ei ole uusi, Ohisalo sanoi.

Kaikkosen mukaan asia ei ole hallituksen käsittelyssä ja kaipasi lisätietoja muun muassa siitä, kuinka monta lasta Suomi ottaisi, minkä ikäisiä ja mikä heidän taustansa on.

Ohisalo puolestaan sanoi eilisiltana A-Studiossa, että hallituksen piirissä on keskusteltu Kreikan lapsista.

Ohisalo yritti tyynnytellä vihreiden ja keskustan eri näkemyksiä.

– Nyt on kyse siitä, että ratkaistaan asia yhdessä ja tässä ei ole eri näkemyksiä. Hallituksen yhteinen linja on se, että kun esimerkiksi kiintiöpakolaisia vastaanotetaan, niin erittäin vaikeassa asemassa olevia ihmisiä autetaan, Ohisalo lausui.

Ohisalo ei halunnut kertoa, kuinka monta perheetöntä lasta Suomi mahdollisesti Kreikan pakolaisleireiltä ottaisi.

– Ei ole keskusteltu konkreettisesti määristä. Ei kannata minun lähteä linjaamaan, se on hallituksen yhteinen päätös. Suomi voi tehdä päätöksen parhaaksi miten itse kokee. Voi olla, että rajataan tiettyyn ikäryhmään, tai kuinka vaan Suomi haluaa päättää. Tätä ei kukaan muu meidän puolesta päätä, Ohisalo sanoi.

Sisäministeri ei osannut sanoa, koska asia on hallituksen pöydällä.

Ministeri Ohisalo ei myöskään täsmentänyt, koska hallitus on iltakoulussaan Kreikan pakolaisleireistä keskustellut ja onko hänellä ollut samankaltainen hiljainen hyväksyntä kuin ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) al-Holin suomalaisten kotiuttamisen valmistelussa.

Ohisalon mukaan asiaa on käsitelty syksyllä Antti Rinteen (sd) hallituksen aikana.

– Olen saanut sisäministeriölle tehtävän. Myös meidän virkahenkilöitä on ollut paikalla. Selvitetään, mikä tilanne esillä on ja miten Suomi voisi vastata Kreikan avunpyyntöön, joka on tullut jo syksyn aikana.

– Tässä käytiin hallitusneuvottelut lyhyesti. Vihreät sanoi moneen kertaan, että kaikki mistä hallitusohjelmassa on sovittu ja mistä on sovittu yhteistyön aikana, siitä pidetään kiinni. Tässä käytiin keskustelua Rinteen aikana ja toivottavasti näistä yhteisistä asioista pidetään kiinni myös tässä (Sanna Marinin) hallituksessa kiinni, Ohisalo totesi.