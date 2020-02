Täystyöllistetty Vuokko Piekkala saa vahvistusta – uusi sivutoiminen sovittelija auttamaan työriitojen ratkaisussa

Parhaillaan sovittelussa on useita valtakunnansovittelijaa työllistäviä työriitoja.

Valtakunnansovittelijan toimistoon on nimetty uusi sivutoiminen sovittelija, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.

Valtioneuvosto on nimittänyt diplomi-insinööri Leo Suomaan sovittelijaksi kolmeksi vuodeksi 1. maaliskuuta alkaen.

Ministeriö piti perusteltuna uuden sivutoimisen sovittelijan nimittämistä, koska parhaillaan sovittelussa on useita valtakunnansovittelijaa työllistäviä työriitoja. Lisäksi lähiaikoina on päättymässä lisää merkittäviä työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovittelun mahdollisuus on olemassa. Esityksen asiasta teki valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Ennen Suomaata valtakunnansovittelija Piekkalan tukena ovat toimineet Jukka Ahtela ja Janne Metsämäki sekä Ahvenanmaan työriitoja hoitanut Jukka-Pekka Tyni.

Valtioneuvosto määrää valtakunnansovittelijan esityksestä tarpeellisen määrän sovittelijoita.