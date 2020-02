Sisäministeri Maria Ohisalo A-studiossa Kreikan lapsista: ”Hallituksen piirissä on keskusteltu asiasta”

Maria Ohisalo (vihr) kertoi Ylen A-studiossa, ettei päätöksen aikataulu ei ole hänen käsissään. Hän kertoi tiistaina, että Suomi ottaisi perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Ohisalo oli keskiviikkona vieraana Ylen A-studiossa. Vihreiden ministerin ulostulo tuli yllätyksenä hallituskumppani keskustalle.

– Hallituksen piirissä on asiasta keskusteltu. Asia ei ole uusi. Lasten tilanne leireillä on erittäin vaikea, hän sanoi.

Asiaa kommentoi aiemmin myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari Twitterissä. Karin mukaan asiaa on käsitelty hallituksen iltakoulussa.

Suomi voi Ohisalon mukaan vastaanottaa keitä hyväksi kokee. Hän myös muistutti siitä, että Suomen ja Kreikan asemassa EU:ssa on yhtäläisyyksiä.

– Kreikka on EU:n ulkorajavaltio, kuten Suomi, hän sanoi.

– Tilanne leireillä on vaikea. Sisäministeriölle on tehty pyyntö selvittää asiaa, Ohisalo korosti.

Ohisalo toivoo, että hallitus tekee päätöksen asiassa mahdollisimman pian, mutta päätöksen aikataulu ei ole Ohisalon mukaan hänen käsissään.

– Pyritään auttamaan erittäin vaikeassa asemassa olevia lapsia.

Ohisalon mukaan Suomi ei voi kääntää selkää Kreikalle eikä lapsille.

– Sisäministeriölle on tehty pyyntö selvittää asiaa. Olemme tehneet työn, ja sinänsä meillä on valmius vastaanottaa näitä lapsia vaikeasta asemasta ja pyrkiä auttamaan heitä, sisäministeri sanoi Ylelle aiemmin.

Kreikan leireillä on noin 5 000 ilman vanhempiaan saapunutta alaikäistä. Kreikka vetosi lokakuussa EU-jäsenmaihin, että nämä vastaanottaisivat lapsista edes tuhat. Ranska on luvannut ottaa vastaan heistä 400. Myös Saksassa moni osavaltio on ilmaissut halunsa ottaa näitä alaikäisiä.