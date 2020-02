50-luvulla kansanedustaja suositteli puheessaan kollegalleen aivokirurgiaa – Näin tutkija arvioi nykypoliitikkojen kielenkäyttöä

Eduskunnan suuressa salissa puheet ovat pysyneet pääasiassa korrekteina, sosiaalinen media on asia erikseen.

Eduskunnan ja poliitikkojen koventuneesta kielenkäytöstä on puhuttu paljon, tutkittu vähemmän.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan puheiden vertailu eri aikoina on liki mahdotonta.

– Ei kai kukaan ole tutkinut, koska arviot ovat subjektiivisia ja ajassa eläviä, mikä on sopivaa ja sopimatonta kielenkäyttöä. Mittaaminen millään todennettavalla suureella – puhe ollut joskus kovempaa tai vähemmän kovaa – on hirveän vaikea tehtävä. Olisin varovainen esittämään väitteitä, että nykyaikana on erityisen kovaa kielenkäyttöä, Jokisipilä totesi.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan poliitikkojen kovat puheet ja rajummat sananparret näkyvät somessa, eivät juuri eduskunnan täysistunnossa.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk) sanoi viime viikolla puhemiesvaalin jälkeen, että eduskunnan keskustelukulttuuri on hyvä ja mainettaan parempi, ja puhemies voi aina ojentaa puheissaan lipsunutta kansanedustajaa.

– Se oli tarpeellinen täsmennys. Se (koventunut kielenkäyttö) on enempi sosiaalisessa mediassa kuin täysistuntosalissa, Jokisipilä sanoi.

– Euroopassa poliittisen puheen rajoittamiseen on haluttu lähteä vain erittäin pakottavista syistä. Nämä eivät ole ihan harmittomia väitteitä, että meillä on poliittinen kielenkäyttö koventunut ja siihen pitäisi puuttua, Jokisipilä totesi.

Eduskunnassa salikeskusteluista juridisessa selvityksessä on vain kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) sanomiset, jotka valtakunnansyyttäjä haluaisi tutkia mahdollista syytettä varten. Mäenpää vertasi viime vuonna suuren salin keskustelussa maahanmuuttajia vieraslajeihin. Eduskunnan täysistunto siirsi valtakunnansyyttäjän pyynnön perustuslakivaliokunnan selvitettäväksi.

Jokisipilä itse ei juuri muista eduskunnan lähihistorian puheista sopimattomuuksia.

– Ei sen kaltaista ole, että edustajakollegalle suositellaan aivokirurgin palvelujen hakemista. Ei siinä tarvitse miettiä, onko se loukkaavaa edustajakollegaa kohtaan. Tämän vuosituhannen puolelta kaikkein raflaavampana tulee mieleen se Jyrki Kataisen (kok) valtiovarainministerinä heittämä, että oppositiolla on tarjottavanaan vain Otto Wille Kuusisen auttavaa kättä. Se oli aika törkeästi sanottu, ja hän pyysikin sitä anteeksi, Jokisipilä kertoi.

Jyrkät ja rajut sananparret ja puheenvuorot ovat Jokisipilän mukaan somessa, ei eduskunnassa tai tv-keskusteluissa, vaikka opetusministeri Li Andersson (vas) viime viikolla A-Talkissa luonnehti oppositiojohtaja Jussi Halla-ahon (ps) kommentteja paskapuheeksi.

– Poliittisen tv-keskustelun ongelma on, että se on ympäripyöreää ja koetetaan välttää sanomasta mitään liian konkreettista, että kukaan ei pahoittaisi mieltään tai karkotettaisi mitään potentiaalista äänestäjäryhmää.

– Kyllä koventunut kielenkäyttö on somessa. Ei se ajattelu ole uusi ilmiö, että tiukastikin sanotaan poliittisista kilpailijoista ja vastustajista. Kyse on siitä, että nyt on foorumi, jota tällaiselle ajatuksenvaihdolle ei aiemmin ollut, että se olisi näkynyt julkisuuteen. Kyllä poliittisia vastustajia on oman porukan kesken, pienessä piirissä kurmotettu ja puhuttu rumasti. Nyt somen myötä se on kaikkien nähtävissä, Jokisipilä näki.

Kalle Nikolai Jokinen oli Turun eteläisen vaalipiirin demariedustaja vuonna 1956.

Jokisipilä kertoi Facebook-päivityksessään löytäneensä esimerkiksi rajua sananpartta vuodelta 1956, jolloin eduskunnassa käsiteltiin kansaneläkelain uudistusta.

– Olen kirjoittamassa artikkelia kansanedustajan laajasta puheoikeudesta, mitä se on tarkoittanut eri vuosikymmenenä, ja etsin muutamia helmiä, missä kristallisoituu keskustelukulttuuri, Jokisipilä sanoi.

Turun eteläisen vaalipiirin demariedustaja Kalle Nikolai Jokinen ei sanojaan säästellyt, kun hän puheessaan viittasi saman vaalipiirin maalaisliittolaiseen Urho Kähöseen.

Jokinen muun muassa vertasi Kähösen puheita tuomaskuonaan ja kehotti käymään aivokirurgilla.

IS poimi eduskunnan vanhoista pöytäkirjoista Jokisen puheet, joita 64 vuotta myöhemmin ei enää olankohautuksella katsottaisi.

”Viime perjantaina eduskunnassa käyttämässään puheenvuorossa edustaja Kähönen lasketteli suustaan melko paksua palturia. Me kyllä tiedämme täällä eduskunnassa, että hän on tähän saakka pääasiassa liikkunut rusakkojänisten parissa, missä hän lieneekin melkoinen asiantuntija, mutta jänisten asiantuntemuksesta on aika matka sosiaalisiin kysymyksiin, jota kansaneläkelain uudistuskin on. Tätä matkaa ei edustaja Kähönen ole jaksanut suorittaa, vaan on jäänyt tässä asiassa ristihuulisten tasolle.”

”Edustaja Kähönen lasketteli suoranaista tuomaskuonaa, kun hän väitti, että lisäeläkkeet oli otettu melkoisen suoraan siitä alkuperäisestä hallituksen esityksestä, jota sosialidemokraatit olivat toista vuotta kehuneet.”

”Edellä olevat otteet edustaja Kähösen puheenvuorosta osoittavat, että purkaessaan kiukkuaan hän on laskenut sellaista ja niin sekavaa moskaa, että tulee väkisinkin mieleen kysymys, oliko puhe ylä- vaiko alapään tuotetta. Jos se oli yläpään tuotetta, niin neuvoisin häntä kääntymään jonkun etevän aivokirurgin puoleen, ennenkuin se on liian myöhäistä.”

Jokisipilän mukaan istuntoa eduskunnassa johtanut V.J. Sukselainen ei Jokisen puheisiin salissa puuttunut, mutta Sukselainen antoi myöhemmin Jokiselle huomautuksen asiattomasta käytöksestä edustajakollegaa kohtaan.