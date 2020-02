Keskusta yllättyi sisäministeri Ohisalon halusta ottaa perheettömiä turvapaikanhakijoita Kreikasta Suomeen – ”Minkälaiset lapset olisi kyseessä?”

Hallitus ei ole keskustellut asiasta vielä lainkaan, hallituspuolueista keskusta joutuu visaisten kysymysten eteen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) haluaa, että Suomi ottaisi perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä. Ohisalo kertoi asiasta eilen Ylelle.

Sisäministeri Ohisalo ei kertonut eilen Ylelle, kuinka monta lasta Kreikan leireiltä tulisi, mistä he ovat ja minkä ikäisiä Suomi vastaanottaisi. Ohisalo ei tänään kommentoinut asiaa enempää IS:lle.

Vihreiden ministerin ulostulo tuli yllätyksenä hallituskumppani keskustalle.

– Kyllä se hivenen yllätti. On näistä toki viime vuonna käyty keskustelua, ja tiedossa on, että Kreikan leireillä on paljon lapsia ja Kreikka ei yksin tämän asian kanssa selviä, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei siis ole vielä käsitellyt asiaa, saati tehnyt päätöstä siitä, ottaako Suomi Kreikan leireiltä alaikäisiä perheettömiä lapsia.

Hallituspuolueista keskusta ei ole heti näyttämässä vihreää valoa alaikäisten turvapaikanhakijoiden tuomisesta Suomeen.

– Tästä tarvitaan lisätietoja. Minkälaiset lapset olisi kyseessä? Kuinka monta? Minkä ikäisiä? Mistä päin he ovat? Mikä heidän taustansa on? Tässä on kovin paljon avoimia kysymyksiä, Kaikkonen sanoi.

– Ja asia ei ole tällä hetkellä hallituksen käsittelyssä, joten odotamme tästä lisätietoja. Oletan, että ministeri Ohisalo jossain kohtaan tuo tämän käsiteltäväksi, Kaikkonen jatkoi.

Onko kyse turvapaikanhakijoista vai pakolaiskiintiöstä?

– Oletan, että tässä ei ole kyse pakolaiskiintiöstä. Kieltämättä itselläni ei ole tietoa, minkälaisista lapsista on kysymys, Kaikkonen vastasi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoi, että hallitus ei ole käsitellyt Kreikan leirien alaikäisten tuomista Suomeen, ja kaipasi lisätietoja pakolaisleirien perheettömien lasten taustoista ja iästä.

IS tavoitti sisäministeri Ohisalon iltapäivällä eduskunnasta ennen täysistuntoa.

Ohisalo sanoi, ettei hänellä ole sanottavaa ja vetosi kiireisiinsä. Ohisalo oli istunnossa paikalla pari minuuttia, ja poistui salista puhelin korvallaan koko matkan virka-autolleen.

Kreikan leireillä on 5 000 alaikäistä perheetöntä lasta. Kreikka on vedonnut jo lokakuussa EU-maihin, että jäsenmaat ottaisivat leireiltä lapsia. EU ei ole tehnyt asiasta päätöstä, mutta Ranska on luvannut ottaa 400 lasta.

Kesällä Antti Rinteen (sd) hallitus lupautui vastaanottamaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettavaa turvapaikanhakijaa. Pyynnön turvapaikan hakijoiden siirtämiseen esitti tuolloin EU:n komissio.

Ohisalon kannanotto tulee lähipäivinä hallituksen pöydälle, jolloin myös hallituskumppani keskusta joutuu ottamaan kantaa asiaan virallisesti.

Ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk) oli vielä varovainen sanoissaan.

Keskusta on valmis kasvattamaan Suomen pakolaiskiintiötä, mutta puolue suhtautuu nihkeämmin humanitaariseen maahanmuuttoon ja EU:n yhteisen maahanmuuttolinjan puuttumiseen.

– Maahanmuuttopolitiikka on kokonaisuus. Siinä pitää katsoa, miten toimitaan. Olemme myönteisiä sille, että pakolaiskiintiötä nostetaan ja aika kriittisiä sille, että taakanjaossa ollaan isossa roolissa. Tietysti on huomioitava se, että kysymys on lapsista ja alaikäisistä. Siinä tulee inhimilliset tekijät, Kurvinen sanoi.

– Mikä on Suomen kantokyky? Ja mikä on tasapuolista, kun katsotaan kaikkia EU-maita? Kaikkien EU-maiden pitäisi osallistua, tämä ei ole kestävällä pohjalla, jos sain jotkut osallistuvat. En ota suoraa kantaa, Kurvinen jatkoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei vielä ottanut suoraa kantaa Ohisalon ehdotukseen tuoda Kreikan leireiltä perheettömiä lapsia Suomeen.

Kurvinen vetosi siihen, että hallituksessa sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriryhmässä keskustasta ovat vastuullisena seurantaministerinä Kaikkonen ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk).