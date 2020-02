Perussuomalaiset jatkaa kärjessä Alma Median kannatusmittauksessa

Kakkospaikalla on kokoomus, mutta useita prosenttiyksiköitä perussuomalaisten takana.

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue Alma Median tiistaina julkistamassa kannatusmittauksessa. Sitä kertoo kannattavansa 21,7 prosenttia vastaajista.

Kakkosena on kokoomus 17,5:llä ja kolmantena Sdp 16,7 prosentilla. Vihreiden kannatus on tässä kyselyssä 12,6, keskustan 12,0, vasemmistoliiton 7,6, Rkp:n 4,3 ja kristillisdemokraattien 3,5 prosenttia.

Alma Median edelliseen, syys-lokakuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna kannatustaan on eniten kasvattanut perussuomalaiset, 1,3 prosenttiyksiköllä. Myös kokoomuksen kannatus on liikahtanut hitusen ylöspäin. Hallituspuolueista Sdp:n, vihreiden ja keskustan kannatus on tullut puolisen prosenttiyksikköä alaspäin, vasemmistoliiton ja Rkp:n pysynyt kutakuinkin ennallaan. Viiden hallituspuolueen yhteenlaskettu kannatus on 53,2 prosenttia.

Suurimpien puolueiden järjestys on Alma Median mittauksessa sama kuin Ylen ja Helsingin Sanomien tuoreimmissa kannatuskyselyissä. Ylen vajaa viikko sitten julkistamassa kyselyssä perussuomalaisia kannatti 23,3, kokoomusta 17,5 ja Sdp:tä 16 prosenttia vastaajista. HS:n tammikuun 22. päivänä julkistamassa kyselyssä Ps:n kannatus oli 22,8, kokoomuksen 17,5 ja Sdp:n 15,1 prosenttia.

Alma Median kyselyn toteutti Tietoykkönen ja siihen haastateltiin tammi-helmikuussa 1 500 vastaajaa. Kysely tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet-kyselyn yhdistelmänä. Virhemarginaali on kaikkien vastaajien osalta 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.