Yle: Ohisalo ottaisi Suomeen perheettömiä alaikäisiä Kreikan pakolaisleireiltä

Kreikan leireillä on tuhansia alaikäisiä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) haluaa Suomen ottavan vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä. Ohisalo kommentoi asiaa Ylelle tiistaina.

– Sisäministeriölle on tehty pyyntö selvittää asiaa. Olemme tehneet työn, ja sinänsä meillä on valmius vastaanottaa näitä lapsia vaikeasta asemasta ja pyrkiä auttamaan heitä, sisäministeri sanoi.

Ohisalo toivoo, että hallitus tekee päätöksen asiassa mahdollisimman pian.

Kreikan leireillä on noin 5 000 ilman vanhempiaan saapunutta alaikäistä. Kreikka vetosi lokakuussa EU-jäsenmaihin, että nämä vastaanottaisivat lapsista edes tuhat. Ranska on luvannut ottaa vastaan heistä 400. Myös Saksassa moni osavaltio on ilmaissut halunsa ottaa näitä alaikäisiä.