Kokoomuksen Mykkänen eduskunnassa: ”Hallituksen on käännettävä suuntaansa tai erottava”

Eduskunnassa on meneillään valtiopäivien avauskeskustelu hallituksen tämän vuoden keskeisimmistä esityksistä.

Kokoomus toivoi eduskunnan avauskeskustelussa jo hallituksen eroa.

– Tänä keväänä hallituksen on käännettävä suuntaansa tai erottava. Kysymys ei ole enää siitä, miltä osin hallitusohjelma jää toteutumatta. Kyse on siitä, että nykymenolla hallitus tekee enemmän päätöksiä, jotka vähentävät työpaikkoja kuin lisäävät niitä, oppositiopuolueen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) sanoi.

Suurimman oppositiopuolueen, perussuomalaisten ryhmäpuheen pitänyt ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) puolestaan keskittyi viiden minuutin puheessaan lähinnä median, vihervasemmiston keskustelukulttuurin ja EU-myönteisyyden kritisointiin.

– Ei yhtään konkreettista keinoa, kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) huusi paikaltaan Tavion puheenvuoron päätteeksi.

Keskustelu alkoi pääministeri Sanna Marinin (sd) esittelypuheenvuorolla, jossa hän kertaili hallituksen keskeiset hankkeet.

Marinin mukaan hallituksen tavoitteensa on nostaa Suomen työllisyysaste 75 prosenttiin, ja luoda 30 000 uutta päätösperusteista työpaikkaa elokuun budjettiriihen mennessä.

– Hallitus on sitoutunut valmistelemaan myös lisätoimia, jotta tavoitteeseen päästään. Työllisyystavoitteen saavuttaminen on tärkeää julkisen talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi hallitusohjelman mukaisesti. Hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle. Olemme myös valmiita tekemään vaikeita päätöksiä, Marin totesi.

– Niitä odotellessa, kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) heitti tähän välihuutonaan.

Marin kertoi muun muassa myös, että hallitus kirjaa lakiin 0,7 hoitajamitoituksen, tuo esityksen hoitotakuusta ja kiireettömään lääkäriin pääsee viikossa, oppivelvollisuusikä nostetaan 18 vuoteen, perhevapaauudistus on tulossa ja tavoitteena on tehdä Suomi hiilineutraaliksi vuonna 2035.

– Vappusatasesta ei sanaakaan, kansanedustaja Timo Heinonen (kok) huusi välihuudon Marinin puheen lopuksi.

Puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) lupauksesta alle 1 400 euron eläkkeiden korotuksesta ei ollut sanaakaan myöskään Sdp:n ryhmäpuheessa, jonka piti ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd).

Lindtman listasi samoja hallituksen toimia kuin pääministeri Marin.

Hallituksen toiseksi suurimman puolueen, keskustan, ryhmäpuheen pitänyt ryhmäjohtaja Antti Kurvinen (kesk) yritti valaa uskoa huomiseen.

– Tasavallan presidentti sanoi valtiopäivien avajaisissa, että huomiseen on aihetta luottaa. Vaikka ratkaistavaa on paljon, tähän on helppo yhtyä. Keskusta katsoo, että kaiken politiikan on lisättävä luottoa tulevaisuuteen ja toivoa paremmasta. Jätämme muille vallalla olevan ahdistuksen, pessimismin, pelottelun ja uhkakuvien politiikan. Keskusta on käytännönläheisten ratkaisujen ja toivon valoisampi vaihtoehto, Kurvinen sanoi.

Kurvisen sanat saivat aikaan naurunremakan oppositiolta, ja kiitoksia hallituksen riveistä.

– Ihan toista kuin kokoomus, kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd) kannusti hallituskumppania.