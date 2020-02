Isyys- ja äitiyslomat siirtyvät romukoppaan, ja jatkossa virallisesti puhutaan vain synnyttäjästä, raskaana olevasta ja vanhemmasta.

Perhevapaauudistuksessa ei enää tunneta isää eikä äitiä, ei äitiys- ja isyyslomaa.

Kielenkäyttö muuttuu lakitekstissä sukupuolineutraaliksi ja kaikenlaisille perheille sopivaksi, kuten sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) viime viikolla kertoi esitellessään perhevapaauudistusta.

Perhevapaauudistuksessa ei puhuta enää äidistä, sen sijaan puhutaan synnyttäjästä tai raskaana olevasta. Perhevapaan teksteissä ei myöskään ole isää, on vain vanhempia, ja perheessä yksi tai kaksi vanhempaa.

Miksi perhevapaauudistuksessa ei enää ole isää eikä äitiä, johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä?

– Oletko katsonut sairausvakuutuslakia, jossa isä ja äiti on? Sitä on viimeksi uudistettu, kun tuli sukupuolineutraali avioliittolaki. Nyt kieli on laissa sellaista, että vaikka olisi asiantuntija, on tosi vaikea tietää puhutaanko isästä vai äidistä. Valtaosa perheistä on edelleen: isä, äiti ja lapset, mutta on myös muunlaisia perheitä. Lainsäädännön pitäisi olla yleiskielistä, että se sopii kaikenlaisille perheille.

Perhevapaauudistuksessa isää ja äitiä kutsutaan vain vanhemmaksi, synnyttäjäksi tai raskaana olevaksi?

– Tällaiseen pyritään. Tämä on aika tavallista muualla maailmassa. Meillä ei ole tätä lakia pitkään aikaan uudistettu, että tällaista olisi saatu aikaiseksi, Siika-aho vastasi.

Perhevapaauudistuksesta ei ole vielä lakiesitystä, on vain hallituksen ehdotus, ja mitään lakitekstiä ei ole julkisesti paperilla. Onko lakitekstejä jo kirjoitettu, joissa isä ja äiti ovat kokonaan hävinneet?

– Meillä ei vielä ole hallituksen esitystä tässä vaiheessa.

Oletteko ministeriöön saaneet palautetta, kun enää ei uudistuksessa olisi isää ja äitiä?

– Aika paljon kiittävää palautetta olemme saaneet. Toisenlaista palautetta ei oikeastaan ole tullut. Jos lukee sairausvakuutuslakia, on tosi vaikea tietää, kenen oikeuksista puhutaan. Neutraalimpi kielenkäyttö selkeyttäisi sitä lakia huomattavasti. Meihin on oltu yhteydessä ja kiitetty, että mekin tulisimme tasolle, jossa moni muu maa tällä hetkellä on, Siika-aho totesi.

Poliitikoista lähinnä vain Ben Zyskowicz (kok) on hämmästellyt terminologian muutosta omassa BenTV:ssään, jossa hän hämmästeli maailman muuttumista hulluksi kun äidin sijasta puhutaan lapsen synnyttäjästä tai raskaana olevasta. Zyskowiczin puheenvuorosta kertoi Verkkouutiset.

Hallitus esitteli viime viikolla perhevapaauudistuksensa perusperiaatteet.