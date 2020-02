Psykiatri Hannu Lauerma ei kannata ikuisia elinkautisia – pitäisi silti pienen erityisryhmän tarkan valvonnan piirissä

Lauerman mukaan suomalainen käytäntö on, että riskitapauksetkin päästetään vapauteen jossain vaiheessa.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma ei kannata elinikäisten vankeusrangaistusten säätämistä.

Lauerman mukaan on silti pieni joukko ihmisiä, jotka tulisi pitää koko loppuelämänsä hyvin tarkan valvonnan piirissä, ellei vankilassa.

– Arvioni on, että Suomessa on lähempänä viittä henkilöä, jotka olisi perusteltua pitää tarkan valvonnan piirissä loppuikänsä. Arvostamani poliisiviranomainen on arvioinut, että tällaisia henkilöitä on kaksikymmentä. Jossakin tällaisessa haarukassa se on.

Lauerman mielestä ihmisille pitää tarjota kehittymisen mahdollisuus, joka ”hyvin useilla ihmisillä on, mutta ihan kaikilla ei ole”.

Kymmenien ihmisten murhaaminen, johon ex-oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) viittasi keskustelua herättäneessä kannanotossaan, on ”äärimmäinen poikkeus”.

– Norjassa on mielestäni ihan perusteltu lainsäädäntö, jonka nojalla voidaan pitää loppuikä vankilassa, mutta sekin edellyttää harkintoja. Tämä on pienten maiden ongelma. Kun näitä henkilöitä on niin vähän, heitä varten ei ole tehty erillistä lakia. Mitä suurempi maa, sitä enemmän on sarjamurhaajatyyppejä, joiden ennuste on onneton, Lauerma toteaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen on liityttävä tulevaisuudennäkymä vapautumisesta.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Sakari Melanderin mukaan Norjan järjestelmä on pyritty laatimaan siten, että se täyttää kansainvälisten sopimusten minimiedellytykset.

– Järjestelmä ei ole ikuinen, vaan varmuusvankeudessa olevan vangin tilannetta tarkastellaan määräajoin.

Suomessa oli marraskuussa yhteensä 182 elinkautisvankia. Yhtä joukkotuhonnasta annettua tuomiota lukuun ottamatta käytännössä kaikki on tuomittu murhasta.

Lauerman mukaan elinkautista istuvien joukossa on erittäin hyvän ennusteen persoonia sekä moninkertaisia väkivaltarikosuusijoita, joiden osalta kaikki mittarit näyttävät punaista.

– Elinkautisvankien kohdalla itse asiassa uusintarikoksen todennäköisyys on pienempi kuin monessa muussa ryhmässä. Ihminen, joka on kaksi tai kolme kertaa tappanut tai melkein tappanut jonkun, on de facto vaarallisempi kuin hyvin moni elinkautisvangeista, jotka ovat ehkä poikkeuksellisessa elämäntilanteessa tehneet kerran elämässään teon, jonka katsotaan täyttävän murhan tunnusmerkit.

Toistuvasti vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneitä henkilöitä varten on säädetty jo yhdistelmärangaistus, mikä tarkoittaa, että heihin voidaan kohdistaa valvontaa vuosi vapautumisen jälkeen.

– Riski syyllistyä uuteen rikokseen on suurimmillaan heti vapautumisen jälkeen, Melander sanoo.

Lauerman mukaan riskitapausten kohdalla olisi järkevää arvioida jatkoaika esimerkiksi kerran kolmessa vuodessa – nyt käytäntö koskee vain elinkautistuomion saaneita.

– Meillähän on paljon turvallisempi tilanne niiden osalta, jotka ovat syyntakeettomina Niuvanniemen tai Vanhan Vaasan sairaaloissa. Heidät voidaan vapauttaa vain, kun sairaus on niin hyvin hallinnassa tai jopa väistynyt, jolloin teon uusiminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Heidät voidaan päästää vuoden kestoisessa prosessissa hitaasti ja todella tarkasti seuraten siviiliin niin, että vapauttamisprosessi voidaan keskeyttää koska tahansa.

Elinkautisvangin riskiä syyllistyä väkivaltarikokseen arvioidaan asteikolla matala, keskisuuri ja korkea. Vuosina 2011–2018 riski on arvioitu matalaksi 30 tapauksessa, keskisuureksi 80 tapauksessa ja korkeaksi 36 tapauksessa.

– Suomalainen käytäntö on, että vaikka arvioitaisiin korkean riskin tapaukseksi, niin jossain vaiheessa tavataan vapauttaa, Lauerma sanoo.

Tuomitut, joilla on arvioitu olevan korkea väkivaltariski, ovat vapautuneet suoritettuaan rangaistuksestaan vähintään 14 vuotta ja 7 kuukautta ja enintään 20 vuotta ja 9 kuukautta.

Lähde: Oikeusministeriön elinkautisvankeja koskeva arviomuistio