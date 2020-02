Työperäinen maahanmuutto tulisti tunteita puoluejohtajien tentissä: ”Eikö joka ikinen tehty työtunti ole arvokasta?”

Vihreiden, Sdp:n, keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat kohtasivat Suomen Yrittäjien vaikuttajafoorumissa.

Keskiöön nousivat työperäinen maahanmuutto, paikallinen sopiminen sekä hallituksen työllisyystoimet, kun viiden suurimman puolueen edustajat kohtasivat Suomen Yrittäjien Yrittäjäfoorumissa Helsingissä.

Vihreitä edusti puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo, Sdp:tä puheenjohtaja Antti Rinne ja keskustaa kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Oppositiosta paikalla olivat kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Hitaasti hyvä tulee?

Antti Rinne, Maria Ohisalo ja Jussi Halla-aho puhuivat kaikki siitä, etteivät pikaratkaisut ole usein hyviä kokonaistyöllisyyteen. Kritiikin kohteet taas olivat hieman erilaiset.

Ohisalo nosti esiin Sipilän hallituksen luoman aktiivimallin, jota hän kuvaili yrittäjille haitalliseksi vedoten tuoreeseen tutkimukseen aiheeseen.

Oppositio kritisoi hallituksen työllisyyspolitiikkaa, ja myös Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen kaipasi konkreettisia toimia.

– Ihan kaikki on pöydällä, ja sieltä saa ratkaisuja työllisyyteen, Ohisalo vastasi.

Hallituksen edustajat painottivat, että hyviä ratkaisuja ei löydy hätiköiden, ja opposition edustajat naureskelivat hitaudelle. Antti Rinne totesi, että työllisyystoimet etenevät aikataulussa.

Työperäinen maahanmuutto tulisti tunteita

Jussi Halla-aho.

Halla-ahon mukaan on vain pikakikka, jos maahan tuodaan ”halpatyövoimaa ulkomailta”. Hänen mielestään työperäistä maahanmuuttoa ei tarvita.

Muut puolueet ovat tästä eri mieltä.

– Minun on todella vaikea ymmärtää Jussi Halla-ahon näkemystä siitä, että me ei tarvita työperäistä maahanmuuttoa. Me tarvitaan sitä ilman muuta, sanoi Mykkänen.

Argumenttiaan hän perusteli laskevalla syntyvyydellä.

– Minä ihmettelen Halla-ahon asennetta. Eikö joka ikinen tehty työtunti ole arvokasta? Kurvinen kysyi.

Hänen mukaansa ”alistettujen polkupyörälähettien maailmankuva”, jota perussuomalaiset levittää, ei pidä paikkaansa. Kurvinen huomautti, että maahanmuuttajat ovat keskenään erilaisia.

Halla-aho piti ongelmallisena sitä, jos verorahoja menee maahanmuuttajille.

Ohisalon mukaan eniten työllisyyspotentiaalia on nimenomaan yli 55-vuotiaissa ja maahanmuuttajissa – sekä Suomessa jo olevissa että Suomeen myöhemmin muuttajissa. Hänen mielestään työperäistä maahanmuuttoa tulee vauhdittaa ja vanhempaa väestöä uudelleenkouluttaa.

Jotta työurat pitenevät, Ohisalon mielestä myös nuorten toisen ja kolmannen asteen koulutuksiin on satsattava.

Paikallisen sopimisen puolesta vai ei?

Antti Rinne.

Ay-taustastaan tunnettu Antti Rinne toivoi, että paikallista sopimista edistetään.

– Sen vain täytyy olla aitoa sopimista, ei sanelua.

Kokoomuksen Kai Mykkänen vallan pöyristyi puheista paikallisesta sopimisesta, sillä hänen mukaansa ne olivat Sdp:n linjan vastaisia.

– Toivottavasti tämä oli pysyvä kanta. Jos tällä mennään, niin alkaa tapahtua!

Antti Kurvinen tuki kaimaansa toistaen samaa: sopimista, ei sanelua.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mäkynen käytti puheenvuoron ja totesi, että hänen mielestään paikallisessa sopimuksessa ei pidä olla liiton edustajan vaatimusta.

Rinteen mukaan tällainen ei käy.

Ohisalon mukaan vihreät on valmis tutkimaan erilaisia paikallisen sopimisen malleja. Halla-aho ei kommentoinut paikallista sopimista.

Verotuksesta puhuttaessa Mykkänen ja Kurvinen äityivät turvekeskusteluun. Kurvisen mukaan turpeesta on tehty ”peikko”, ja syypäänä on pitkälti kokoomus. Mykkänen taas kysyi toistamiseen, miksi saastuttava lämmitysmuoto saa verohyötyä.

Halla-ahon mukaan hallitus käyttää turhan paljon voimia identiteetti- ja ilmastopolitiikkaan.

Ohisalo vastasi Halla-aholle, että identiteettipolitiikkaa rakentavat aivan jotkut muut kuin hallitus.

Arvosanaksi hallitukselle 6-

Suomen yrittäjät julkaisi tapahtumassa kyselynsä tuloksen, ja Marinin hallitus sai yrittäjiltä arvosanan 5,75.

Juontaja Jari Korkin mukaan ilmassa on ”epäluuloa” hallitusta kohtaan.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta, ja siihen vastasi 1051 yrittäjää.

Sipilän hallitus sai 7,00 ja Rinteen hallitus 5,53, joten Marinin hallitus sai hieman paremman arvion kuin Rinteen.

Halla-aho huomautti, että Sipilän hallitus sai kenties hyvän arvosanan Sipilän oman yrittäjätaustan vuoksi.

– Kuukaudessa hallitus ei ole vielä ehtinyt sotkea ihan kaikkia asiota, Mykkänen totesi.

Mykkäsen mukaan ”numerot olisivat aivan toisenlaisia”, jos kokoomus olisi vallassa. Yleisö hurrasi.