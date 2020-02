Annika Saarikko kertoo vauvansa diagnoosista – ”Huoli oli suurta, kunnes asiaan saatiin selvyys”

Perhevapaalla ministerin tehtävästä oleva Annika Saarikko (kesk) ei tule katumaan kotiin jäämistä: ”Politiikka virtaa koko ajan, mutta nämä hetket eivät”

Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä perhevapaalla oleva Annika Saarikko (kesk) tahtoisi, että Suomen työilmapiiri muuttuisi suuntaan, jossa vanhemmuuteen rohkaistaisiin nykyistä enemmän.

– Siihen, että isän ja äidin rooli saisi näkyä meissä. Saisimme palveluistamme tukea ja voimavaroja siihen ja myös töissä ymmärrettäisiin, ettei työpäivään ponnisteta tyhjästä. Että paras syy lähteä töistä on lähteä hakemaan lastaan päiväkodista, hän sanoo.

Saarikko erosi itse tuoreesta ministerin tehtävästään viime kesänä jäädäkseen kotiin viisivuotiaan Aarni-pojan ja syyskuussa syntyneen Kaarlon kanssa. Aarni on kolme päivää viikosta päiväkodissa saadakseen ikäistensä kaverien seuraa ja varhaiskasvatusta. Paluu ministerin tehtäviin koittaa elokuun lopulla.

Kokonaan Saarikko ei ole voinut töitään jättää, sillä hän on Varsinais-Suomen kansanedustaja myös perhevapaalla.

Haastattelunkin aikana puolivuotiaalla Kaarlo-vauvalla on puhelimen vieressä paljon asiaa.

– Jos kokoukseen lähtiessä pitää saada vauva mukaan ja tulee lähtiessä vielä puklut paidalle tai vaipan vaihto on ajankohtainen, niin silloin se tarkoittaa, että me vain vähän myöhästymme, Saarikko sanoo.

- Politiikka virtaa koko ajan, mutta nämä hetket eivät, Saarikko huomauttaa.

Pääasiassa elämä pyörii silti tällä hetkellä olennaisten uutisten ympärillä. Kuten sen, että Aarni ilmoitettiin esikouluun ja Kaarlo maistoi ensimmäisen kerran perunaa.

Suuri kolaus kohtasi perhettä joulun alla, kun Kaarlo-vauvalla todettiin erikoissairaanhoidon osastolta toiselle kulkemisen jälkeen laryngomalasia. Synnynnäinen rakennevika kurkunpäässä, joka sai vauvan hengityksen vinkumaan voimakkaasti.

Vaiva hidasti vauvan kasvua ja syöminen oli tavallista vaikeampaa. Myös flunssat olivat rankkoja, jos sellaisia sattui kohdalle.

Mutta ainakin perhe tietää, mistä on kysymys.

– Huoli oli toki suurta niin kauan, kun asiaan saatiin selvyys. Kaarlon kurkku on nyt tähystetty useampaan otteeseen ja tilannetta seurataan. Tiedämme, että tämä paranee itsestään ensimmäisten ikävuosien aikana, Saarikko sanoo.

Vauvan hengityksen virtausta helpottavat öisin happiviikset ja sängynpääty on nostettu hieman koholle. Kaikesta huolimatta Kaarlo on reipas ja iloinen tapaus.

– Kasvukin on nyt lähtenyt hyvin liikkeelle. Se on ollut iso helpotus, vaikka oireet ovat sinällään vielä olemassa.

Saarikko kertoi lapsensa laryngomalasiasta Kodin Kuvalehden haastattelussa.

Saarikko on Facebookin puolella avannut rehellisesti myös perhe-elämän arkisempaa puolta. Sitä, miten kalasopasta tuli mautonta ja silti sitä jäi seuraavan päivän ruuaksi liian vähän. Tai siitä, kun puolet perheestä on flunssassa ja kolmoskoon vaippoja etsitään kahden lapsen kanssa ympäri kaupunkia.

– Toisella kakat kesken reissun. Hän hymyili silti. Aarni sanoi kolmannen kaupan kohdalla tuskastuneena, tismalleen oikealla äänenpainolla: ”voi helvetti”. Yritin torua ja moittia ja ihmetellä mistä on semmoisen sanan oppinut. Ajattelin kuitenkin mielessäni, että osui ja niin sanotusti upposi.

Kaikesta huolimatta Saarikko pitää itseään onnekkaana, jos arkimurheet rajautuvat sen pohtimiseen, miksi lapsi on hirveän aamu-uninen tai miksi liedellä valmistuu aina samat ruoat.

– Minusta perhearki on mahtavaa. Parisuhteemme on sen kaiken pohja. Tämä on ihana, rikas ja runsas elämänvaihe. Mutta totta kai myös rosoinen. Elämää ei voi ennakoida ja tulee yllätyksiä.

Onnellisuuden hän määrittelee niin, että tavanomainen arki tuntuu mielekkäältä, ja raskaitakin vaiheita on voimia käydä läpi.

Äitiysvapaat ovat antaneet Saarikolle myös mahdollisuuden seurata Arkadianmäen elämää hetken ulkopuolisen silmin. Useampikin torstai on lipunut ohi muistamatta, että kello 16 alkaa Eduskunnan suuressa salissa kyselytunti.

Saarikko kertoo havahtuneensa etenkin siihen, miten vaikeaa politiikassa tullut erottaa suuret ja pienet asiat toisistaan.

– Se on kuin sumu, jonka läpi on hirveän vaikea nähdä, hän kuvailee.

- Minusta perhearki on mahtavaa, Saarikko toteaa.

Osasyynä tälle hän näkee politiikkaan liittyvän mustavalkoisen viestinnän. Saman mustavalkoisuuden hän näkee uhkana myös keskustapuolueelle, jonka laskevaa kannatusta Saarikko kertoo seuraavansa huolestunein, muttei toivottomin mielin.

– Aika ei ole meille helppo. Ilmapiiri kannustaa valitsemaan mustaa tai valkoista, siis äärilaitoja. Mutta haluan pitää kiinni siitä, että keskusta on jatkossakin koko Suomen yleispuolue.

– Mutta varmaan meissä on nyt jotain tunnistamatonta, Saarikko lisää.

Nimenomaan Saarikolle onkin julkisuudessa sysätty keskustan pelastajan roolia. Moni toivoi ja pettyi, kun hän viime keväänä ilmoitti, ettei ole käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi. Eikä ole edelleenkään.

– Tuen puheenjohtaja Katri Kulmunia ja lähden siitä, että keskustan puheenjohtajavalinta on pitkäaikainen. Minulla ei ole näissä olosuhteissa tarkoituksena haastaa puheenjohtajaa tämän kesän puoluekokouksessa Vantaalla, Saarikko linjaa.

– Tämä ei ole ollut minulla edes päällimmäisenä mielessä. En minä rakenna päiviäni vauvan kanssa leikkimatolla vain miettien sitä, minkälaisia paineita minuun nyt kohdistuu tai ei.

Kotoa käsin Saarikko on iloinnut myös siitä, että hallitus on löytänyt yhteisymmärryksen jo viime hallituskaudella yritetyssä perhevapaauudistuksessa.

Uudistuksen kaatuminen oli Saarikolle perhe- ja peruspalveluministerinä ja uudistuksen vastuuministerinä raskas paikka.

– Mutta valmisteluvaihe tarvittiin, jotta nyt päästiin etenemään nopeammin. Ja jotta vahvistui ymmärrys siitä, että jos vahvistetaan isien osallisuutta, ei uudistusta voida tehdä ilman hintalappua.

Hallituksen kaavailemassa mallissa päivärahapäivien määrä kasvaisi 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen.. Myös keskustan suojelema kotihoidontuki säilyy, eli lasta voi edelleen hoitaa kotona kolmivuotiaaksi asti.

Saarikon mukaan on kohtuullista, että vähenevän lapsimäärän Suomessa satsattaisiin enemmän juuri syntyviin lapsiin ja heidän perheisiinsä.

– Kun syntyvyys on alentunut näin dramaattisesti, niin työtulovakuutuksella josta palkkaan sidotut perhevapaat maksetaan, on joka tapauksessa vähemmän käyttäjiä nyt kun lapsimäärä on vähentynyt.

Paluuta ministerin tehtäviin hän kertoo odottavansa innolla. Tuolloin perheen isä Erkki Papunen jää vuorollaan kotiin käyttämään isälle osoitetut vapaat.

Siitä hän on kuitenkin lopulta varma, että nyt kotona vietetty aika on asia, jota koskaan tarvitsee katua.

– Politiikka virtaa koko ajan, mutta nämä hetket eivät.