Keskustan Kulmuni haluaa auttaa asuntojen hintaromahduksesta kärsiviä – ei ota kantaa keinoihin: ”Ensin täytyy selvittää”

Kulmunin mukaan ”kasvaviin tase-eroihin” on löydettävä ratkaisuja.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi keskustan politiikka- ja toimintapäivillä pitämässään puheessa, että jopa kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa asuntojen arvo on laskussa.

– Osassa maata omaa asuntoa voi olla vaikea saada kaupaksi. Pankilta ei tahdo saada luottoa uuden kodin rakentamiseen tai ostamiseen. Ei voi olla niin, että yksikään alue, yksikään lähiö tai yksikään osa maaseutua voitaisiin jättää oman onnensa nojaan, Kulmuni linjasi.

Kulmuni viittasi puheisiin alueiden kostosta ja mainitsi, että Britanniassa työpaikkojen katoaminen ja alueiden eriytyminen sai ihmiset äänestämään EU-eron puolesta. Ranskassa keskiluokan ahdinko on saanut ihmiset pukemaan keltaliivit ylleen, Kulmuni jatkoi.

Kulmuni kertoi haluavansa teetättää selvityksen, jonka pohjalta on etsittävä keinoja, miten koko maan elinvoimaa voidaan vahvistaa.

IS kysyi Kulmunilta puheen jälkeen, tarkoittaako avaus sitä, että valtio tukisi rahallisesti taantuvilla alueilla asunnon arvon laskusta kärsiviä.

– Ensin se täytyy selvittää, miksi on niin, että kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa kiinteistöjen arvot laskevat. Kysymys ei ole ainoastaan maaseudusta, vaan ihan samalla lailla kaupungeista. Meillä on kaupunginosien välistä eriarvoisuutta, esimerkiksi osissa Pohjois-Helsingin kiinteistöistä arvot ovat laskussa, tätä täytyy selvittää, että saadaan faktaa, mistä ilmiö johtuu. Suomalaisten vanhuuden turva ja omaisuus on suuressa määrin meidän kodeissa, Kulmuni vastasi.

Asuntojen arvon lasku koskee pääasiassa muita kuin kasvukeskuksia, eikö se ole loputon suo, jos kaikkia arvonlaskusta kärsiviä alueita aletaan tukea?

– Minusta on huolestuttavaa, jos kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa kiinteistöjen hinnat laskevat. Kyllä ne ovat ihan kaikenlaisia alueita. Täytyy selvittää, mistä kysymys juontaa juurensa, koska myös muualla läntisessä maailmassa on nähty vastaavanlaisia ilmiöitä.

Voitko sanoa yhden työkalun, joka valtion työkalupakista voisi tulla selvityksen tuloksena?

– Odotetaan nyt selvitys ensin, mitä tutkijat sanovat asiasta.

Kulmuni otti puheessaan myös esiin tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan lähes miljoona suomalaista haluaisi muuttaa maalle.

Kyse oli Maaseudun Tulevaisuuden tutkimuksesta, jossa 15 prosenttia vastaajista ilmoitti suunnittelevansa vakavasti maaseudulle muuttamista ja 26 prosenttia piti sitä toivottavana mutta ei realistisena.

Lisäksi Kulmuni viittasi työttömyyden juurisyihin ja katsoi, että merkittävä selitys löytyy Suomen suurimmista kaupungeista.

– Työttömistä yli puolet asuu neljän suurimman maakunnan alueella, vaikka niissä on 60 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Erityisesti nuoret miehet tuntuvat olevan hukassa.

Kulmunin mukaan keskustalaiset aikovat jalkautua ennen kesän Vantaan puoluekokousta korkean työttömyyden kaupunginosiin.

– Haluamme kuulla nuoria, työttömiä, yrittäjiä, maahanmuuttajia. Keskustan on mentävä sinne, missä se ei ennen ole ollut.

Kello 12.59: Juttua päivitetty Kulmunin kommenteilla.