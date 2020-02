Setä Arkadia: Tällä peliliikkeellä keskusta saisi presidentinvaalien ilmatilan haltuun

Voisiko katastrofaaliseen kannatukseen vajonnut kepu pelastua seuraavissa presidentinvaaleissa? pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Aloitetaanpa tämä palsta kepuun liittyvillä aksioomilla:

1. Kansanedustaja Mikko Kärnä uhkaili eroavansa kepusta, jos Paavo Väyrynen palaa puolueeseen. Suomeksi: Kärnä jatkaa kepussa entistäkin innokkaampana.

2. Palaava Väyrynen antoi ymmärtää, ettei hän ole kiinnostunut puolueen johtotehtävistä. Suomeksi: Väyrynen pyrkii oitis kepun puoluehallitukseen, Katri Kulmunin paikalle ensi kesänä Vantaan puoluekokouksessa ja sitten presidenttiehdokkaaksi...

Mikko Kärnä ei siis eronnut kepusta Väyrysen takia, mutta Setä A:lle kerrotaan puoluetoimistolähteistä, että muita lähtijöitäkin on ollut.

Katri Kulmuni ei osannut pysyä erossa Väyrysestä. Varoituksia hänelle on varmaan esitetty, ja luulisi hänen entisenä Väyrysen avustajana jotakin itsekin ymmärtävän.

Vaikka tarina on kaukana totuudesta, Väyrynen on jo pystynyt luomaan mielikuvan, että Kulmuni pyysi häntä takaisin keskustan pelastajaksi. Tosiasiassa kyse oli kepuveteraanien kokoontumisesta, jonka yhteydessä Kulmuni sanoi kylmähkösti, että Väyrynen on vapaa liittymään puolueeseen kuten muutkin.

Sekin oli liikaa. Kulmunin edeltäjä Juha Sipilä (kesk) ymmärsi jättää Väyrysen omaan arvoonsa, eikä varmaan kätellytkään tätä ilman kintaita, jos edes kätteli.

Väyrysen pelikuvio on selvä. Hän liittyy puolueen ruotsinkieliseen paikallisosastoon. Sitä kautta Paavolla on automaattinen pääsy puoluehallitukseen kielikiintiöpaikalle. Rannikkopohjanmaata tukinkohtanaan pitävä ruotsinkielisten osasto vetäjineen on kepussa opittu tuntemaan lievästi sanottuna omalaatuisena.

Väyryselle ruotsinkielinen osasto toki on luonnollinen valinta. Hän teki väitöskirjansakin ruotsiksi Åbo Akademille. Sen mukaan Neuvostoliiton piti olla ikuinen. Neuvostoliitto ei ollut, mutta Väyrynen tuntuu olevan.

Eikä tässä kaikki! Väyrysestä huolimatta valtiovarainministeri Kulmuni palkkasi EU-asioiden erityisavustajaksi Väyrysen kloonin, kemijärveläisen oikeustieteiden maisterin Janne Kaisanlahden. Kaisanlahti on sananmukaisesti väyrysklooni, sillä hän on näytellyt Keminmaalla Väyrysen teatterissa Väyrystä itseään.

– Juu. Hän näytteli minua. Minä olin Kekkonen, Väyrynen myhäili infossaan.

Kaikkiaan Väyrysen opetuslapset ovat hyvin pärjänneet politiikassa. Mitä heitä nyt onkaan? Kulmuni, Antti Kaikkonen, Annika Saarikko, Esko Aho, Seppo Kääriäinen, Mauri Pekkarinen. Anu Vehviläinen jne.

Kun tämä kirjoitus meni kepuun, niin menköön. Setä A. ennusti pari viikkoa sitten, että Esko Aho voisi olla käytettävissä keskustan presidenttiehdokkaaksi, kun Sauli Niinistölle valitaan seuraajaa. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin perheessä Ahon nousua seurataan huolestuneena. Viime kerralla Rehn jäi jalkoihin, kun Sipilä ja Matti Vanhanen ottivat varaslähdön, ja Vanhasesta leivottiin ehdokas simbsalabim-vauhtia.

Myös ”Kirman viisasta” eli Seppo Kääriäistä voisi käydä pokkaamassa ehdokkaaksi. Kääriäinen miettii Twitterin perusteella sunnuntaiaamujen lenkeillä sen verran sinisiä ajatuksia, että kyllä hän ehdokkaan mitat täyttää. Ministerin arvonimi ja valtiotieteiden tohtorin paperit, ulkopolitiikka hoituu...

Mutta jos kepu saisi esivaaliin koko joukon eli Ahon, Kääriäisen, Väyrysen, Rehnin, Vanhasen, Anneli Jäätteenmäen ja vaikka Annika Saarikon, niin kyllä sillä presidentinvaalien ilmatilan saisi haltuunsa. Tämä vain vinkiksi. Siitä voisi alkaa jopa kepun uusi nousu, kun presidenttiehdokasta nimetään kesän 2022 puoluekokouksessa.

Ps 1. Myös ex-puhemies Paula Risikko (kok) haaveili vielä keväällä presidenttiehdokkuudesta. Mäntyniemestä lienee turha unelmoida. Nyt Risikkoa puuhataan Seinäjoen kaupunginjohtajaksi, kun Jorma Rasinmäki jää eläkkeelle. Paikka on auki, ja valinta tehdään maaliskuussa. Jos Risikko paikalle haluaa, hän joutuu valtuustossa mm. Ilkan ex-päätoimittajan, kepusatraappi Kari Hokkasen kuulusteluihin.