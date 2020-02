Kulmuni maastapoistumisverosta: Vaikeasti säädettävä

"Puolueilla on asiaan liittyen varmasti erilaisia painotuksia", valtiovarainministeri sanoo.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) sanoo, että niin kutsuttu maastapoistumisvero olisi teknisesti vaikea säädettävä. Kulmunin mukaan Suomen kannalta on keskeistä, miten asiat ovat lähimmissä kumppani- ja kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa.

– Ruotsissa ei ole tämänkaltaista veroa olemassa, ja siellä käytiin varsin suuri julkinenkin debatti pari vuotta sitten, eikä päädytty silloin säätämään tätä asiaa, koska se on teknisesti myös aika monimutkainen.

Kulmunin mukaan keskustassa ajatellaan, että avoimessa maailmassa täytyy lisäksi olla mahdollista, että ihmiset pääsevät liikkumaan ja kansainvälisiä osaajia saadaan Suomeen.

Valtiovarainministeriö kertoi aiemmin, ettei selvityksensä perusteella lämpene maastapoistumisveron käyttöönotolle Suomessa. Veron tarkoituksena olisi hillitä rikkaiden muuttamista ulkomaille verotussyistä.

Ministeriön perjantaina julkistaman selvityksen mukaan veromallissa on niin paljon ongelmia, ettei lainsäädännön muutoksiin ole nyt aihetta ryhtyä.

Selvityksestä sovittiin hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.

Perjantaina julkaistussa selvityksessä selvitettiin myynteihin liittyvien verojen välttämistä. Seuraavaksi valtiovarainministeriöltä tulee selvitykset perintö- ja lahjaveroon liittyen.

Kulmuni sanoo, että puolueilla on asiaan liittyen varmasti erilaisia painotuksia, mutta hallitus noudattaa hallitusohjelmaa.

– Se mitä on sovittu, on nyt selvitetty ja lopputulema on se, että se ei ole aivan yksinkertainen asia, vaan siihen liittyy näkökulmia puolesta ja vastaan, Kulmuni sanoo.