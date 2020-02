Ruotsin ulkoministeri kauppasi Suomelle feminististä ulkopolitiikkaa – Haavisto ei termiä ostanut: ”Enemmän merkitsevät ulkopolitiikan teot”

Pekka Haaviston letkautti Ruotsin ja Norjan ulkoministereiden keskustelussa puheen feministisestä ulkopolitiikasta päättyneen hallitusneuvotteluissa siihen, kun Antti Rinne kuittasi olevansa äijäfeministi.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde (sd) kauppasi Hanasaaressa järjestetyssä Hanalys-seminaarissa Suomelle ja Norjalle maansa vuodesta 2015 asti harjoittamaa feminististä ulkopolitiikkaa. Linde kuvasi Ruotsin feministiseen ulkopolitiikkaan maailmalla liittyvää kiinnostusta yhdeksi esimerkiksi suurista edistysaskelista tasa-arvossa. Hän painotti, ettei muutos tapahdu itsestään, vaan päämäärätietoisen poliittisen työn seurauksena.

– On tärkeää, että kaikki ulkopoliittiset toimijat esittävät kysymyksen, missä naiset ovat. Ja että kaikissa ulkopoliittisissa kysymyksissä on selkeä naisnäkökulma ja tavoitteena lisätä tasa-arvoa. Tiedän, että Suomi nostaa tasa-arvokysymyksiä korkealle, mutta ehkä on aika ryhtyä puhumaan myös feministisestä ulkopolitiikasta, Linde ehdotti vienosti ja sai salin naurahtamaan.

Kauppoja termistä ei tullut. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vastasi sanomalla, että asiasta käytiin hallitusneuvotteluissa keskustelua.

– Silloinen pääministeri Antti Rinne sanoi, että hän on äijäfeministi ja tilanne ratkesi sillä, Haavisto letkautti.

Haaviston mukaan Sanna Marinin (sd) nousu pääministeriksi ja hallituksen naisista koostuva johtoviisikko ovat tuoneet Suomelle kansainvälisillä areenoilla kannuksia tasa-arvotyöstä. Linde halusi kuitenkin Suomen ja Norjan kulkevan asiassa ”perille asti”.

Linden edeltäjä Margot Wallström (sd) yritti tavoitella Timo Soinia tämän ulkoministeriaikana laihoin tuloksin feministisen ulkopolitiikan taakse. Linde oli opetellut kahteen Hanalys-seminaariin osallistuneen edeltäjänsä tapaan muutaman sanan suomea. Hän aloitti puheensa suomaksi sanoilla ”rakkaat ystävät”.

IS kysyi Haavistolta seminaarin jälkeen, miksi feministinen ulkopolitiikka ei terminä istu suomalaiseen suuhun samalla tavoin kuin Ruotsissa.

– Suomelle varmasti enemmän merkitsevät ulkopolitiikan teot ja nyt varsinkin uuden pääministerin Sanna Marinin aikana näyttäydymme hyvin naisten asioita ajavana ja naisvoittoisenakin hallituksena.

Ruotsilla ei ole koskaan ollut naispääministeriä.

Haaviston mukaan hallituspuolueilla oli erilaisia näkemyksiä asiasta, eikä feministinen ulkopolitiikka siksi päätynyt hallitusohjelmaan. Haavisto ei kuitenkaan näe, että feministisestä ulkopolitiikasta puhuminen sinänsä olisi liian pehmeää Venäjän kyljessä olevalle Suomelle. Hän muistutti Suomen ajavan aktiivisesti naisten asiaa esimerkiksi rauhanprosesseissa. Naistenoikeuksien tukeminen ja tyttöjen kouluttamiseen liittyvät kysymykset ovat aina olleet Suomelle tärkeitä.

– Ehkä kyse on enemmänkin terminologiasta ja siitä, että ei olla ihan varmoja, mitä se sitten tarkoittaa, jos sanotaan, että tehdään feminististä ulkopolitiikkaa. Suomalainen lähestymistapa on enemmän sellainen, että tehdään enemmän ja puhutaan vähemmän. Ei julistauduta jonkin otsikon alle, vaan näytetään se teoilla.

Sanapari feministinen ulkopolitiikka herättää Suomessa helposti tunteita. Näin kävi esimerkiksi, kun vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Paasikivi-seuran puheessaan Suomen tekevän jo feminististä ulkopolitiikkaa. Termillä viitataan siihen, että naisten ja tyttöjen oikeuksia, edustusta ja voimavaroja pyritään lisäämään. Se ei sinällään korvaa perinteistä ulkopolitiikkaa, vaan täydentää sitä.

Linde otti seminaarissa esiin sanojen merkityksen maailman muuttamisessa ja kertoi ruotsalaisten suurlähettiläiden esittäytyvän tilaisuuksissa feministeinä. Haavisto ei ole aikeissa ryhtyä samaan. Hän sanoo oppineensa 80-luvulla vihreiden puheenjohtajana, että feministeille kyse on kunnianimestä, eikä katso voivansa itse korottaa itseään siihen asemaan.

– 80-luvulla oli hyvin tarkkaa, ettei kukaan väärin perustein väitä olevansa jotain. Minulle on jäänyt siitä ehkä sellainen arkuus. On parempi olla ehkä vähän vaatimaton niin ison ja tärkeän otsikon alle julistautumisessa.

Ann Linde kauppasi seminaarissa Suomelle ja Norjalle Ruotsin vuodesta 2015 harjoittamaa feminististä ulkopolitiikkaa. Ruotsi kirjasi feministisen ulkopolitiikan hallitusohjelmaansa Stefan Löfvenin ensimmäisen hallituksen aloittaessa työnsä. Suomessa asiassa keskusteltiin, mutta kirjausta ei Antti Rinteen vetämissä hallitusneuvotteluissa ohjelmaan kirjattu.

Linde saapui Helsinkiin Moskovasta, jossa hän tapasi kollegansa Sergei Lavrovin. Ruotsista kuului Krimin valtauksen jälkeen kriittisiä ääniä siitä, että Suomi piti vuoropuhelua Venäjän kanssa yllä, vaikka EU jäädytti välejään siihen. Viime aikoina Ruotsi on kääntynyt Suomen kannalle ja pyrkinyt itsekin johtotasolla takaisin vuoropuheluun. Edellisen kerran Ruotsin ulkoministeri on vieraillut Moskovassa 2017.

– EU puhuu tänä keväänä sen Venäjä-suhteesta. EU:n keskustelulle on rikastavaa, mitä useammilla ulkoministereillä on suoraa kerrottavaa ja välittömiä vaikutelmia Venäjästä. Olin hirveän tyytyväinen kuullessani, että Linde piti matkaa onnistuneena, vaikka tietenkin näkemyserojakin oli. Sitä en epäile yhtään, Haavisto sanoi.

Hanalysen-seminaarissa puhuttiin tällä kertaa oikeusvaltioperiaatteesta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Haaviston mukaan seminaarissa oli tällä kertaa kaksi aiemmista vuosista poikkeavaa seikkaa. Keskusteluissa ovat aiemmin olleet läsnä vain Suomen ja Ruotsin ulkoministerit. Nyt mukaan oli kutsuttu myös Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide.

– Nyt muilla Pohjoismailla alkaa olla jo kysymys, miksi emme me muutkin ole mukana.

Ihmisoikeudet valittiin teemaksi, koska Suomi käy kamppailua YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyydestä vuosille 2022–24. Puhujaksi saatiin lisäksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet.

Useissa puheenvuoroissa esiin nousi abortinvastaisuuden leviäminen. Linde puhui moraalikonservatiivien koalitioista, jotka haluavat evätä naisilta oikeuden aborttiin ja haastavat Pohjoismaille yhteisiä näkemyksiä ympäri maailman. Linden mukaan oikeusvaltiota nakertavat voimat pyrkivät nakertamaan myös naistenoikeuksia. Hän piti surullisena, että aiemmin tasa-arvotaistelussa mukana olleet maat kuten Yhdysvallat ja Brasilia kuuluvat nyt valtionpäämiestensä johdolla liikkeeseen, joka haluaa rajoittaa naisten oikeutta aborttiin.

Tiukkana abortinvastustajana tunnetun Soinin ulkoministeriaikana lisääntymisterveyttä olisi tuskin käsitelty yhtenä kantavana teemana.

– Oli hyvä puhua multilateralismista yleensäkin, mutta ottaa samalla esiin ihmisoikeudet ja naisten seksuaalilisääntymisterveyteen liittyvät teemat. Ne ovat Pohjoismaille yhteisiä ja niiden osalta on vaikka edelliseen ulkoministeriin eroja, Haavisto muotoili Soiniin viitaten.