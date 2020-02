Kommentti: Kellot soivat keskustan Kulmunille – 10 prosentin haamuraja häämöttää Ylen katastrofigallupissa

Keskustalla alkaa olla totisesti tukalat paikat. Ylen tuore gallup mittaa puolueelle hätäisesti reilun kymmenen prosentin kannatusta. Kellot soivat Katri Kulmunille, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Keskusta saattoi uskoa joulun jälkeen satuun, että sen kannatus on nousussa, kun Yle mittasi sille 1,4 prosentin kasvua.

Nyt on palattu synkän realismin aikaan.

Puolueen kannatus on Ylen gallupin mukaan 10,8 prosenttia.

– Keskusta on menettänyt kannatustaan kolmeen suuntaan: perussuomalaisiin, kokoomukseen ja katsomoon. Erityisesti viimeisin mittausviikko oli keskustalta huono, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylellä.

Kannattaa toistaa: ”Erityisesti viimeisin mittausviikko oli keskustalta huono”.

Se ei ole kepulle hyvä asia.

Se kertoo, että suunta vie alaspäin.

Politiikan kevätkausi avattiin tällä viikolla, kun eduskunta palasi joulutauon jälkeen koolle. Keskusta lähtee taistoihin huikealta takamatkalta.

Keskusta uhkuu ja puhisee puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmunin suulla naiivia uskoaan hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteisiin, vaikka talouspolitiikan arviointineuvostolta ja luottoluokittajilta on luottamus hiipumassa, ellei ole jo mennyt.

Hallituksen ulkopuolella kaikki tuntuvat näkevän, ettei tällä hitaalla keisarilla ole vaatteita.

Samalla kepu kiertää kuin kissa kuumaa puuroa pääkysymystä, jonka puolueen kenttä ja äänestäjät näkevät puolueen johtoa selkeämmin:

Kepu on väärässä hallituksessa, väärässä seurassa.

Keskusta on takuupuolue vihervasemmistolaiselle politiikalle, eikä kenttä mokomaa osannut odottaa.

Kepua ei taatusti naurata sekään, että hallituspuolueista se on ainoa, jonka kannatus laskee. Sanna Marinin (sd) pääministeröimä Sdp nosti kannatustaan reilulla prosenttiyksiköllä, ja se on nyt tasan 16 prosenttia. Yli 5 prosenttiyksikköä kepua suurempi.

Myös vihreät, vasemmistoliitto ja rkp nostivat kannatustaan.

Kepu voi saada jonkinlaista lohtua siitä, että myös kokoomus ja perussuomalaiset tulivat alas joulukuun luvuista. Onko perussuomalaisten kannatuskattokin tullut vastaan? Sitäkin voi kysyä.

Kun tilanne on tukala, paikalle ilmestyvät myös konitohtorit. Keskustan osalta tämä tarkoittaa Paavo Väyrystä. Väyrynen palaa keskustaan sen ahdingon hetkellä. Osa puolueesta saattaa oikeasti luulla, että Väyrynen tulee pelastajaksi.

Väyrysen kuvio kuitenkin paljastui taas: puolueen ruotsinkielisen järjestön kautta Väyrynen pyrkii puolueen ytimeen, puoluehallitukseen. Valtaan.

Pelastusta Väyrynen ei tietenkään puolueelle tuo, vaan kepulle saattaa (lievästi kärjistäen) käydä tässä juoksussa kuin Väyrysen viime vuosien hankkeille on käynyt, kuten Seitsemän tähden liikkeelle ja kansalaispuolueelle.

Siinä Väyrynen ja ex-puoluesihteeri Jarmo Korhonen (kesk) ovat oikeassa, että hyppääminen nykyisen hallitukseen oli virhe ja voi olla kepulle kohtalokasta.

Tällä viikolla hallitus on esitellyt kepun kannalta kahta tärkeää hanketta: perhevapaauudistusta ja hoitajamitoitusta.

Niistä ei taida paljon apua olla. Perhevapaauudistuksesta kepu saattaa iloita, etteivät sen pahimmat pelot toteutuneet. Hoitajamitoitus on vielä pitkän matkan päässä. Se tulee voimaan vasta seuraavalla vaalikaudella ja jo nyt kysytään, maksetaanko se kela-korvauksia pienentämällä.

Sdp:n Marin voi olla iloinen, että puolueen kannatus on Antti Rinteen (sd) jäljiltä lähtenyt nousuun.

Sdp:lle kannatuksen nousu voi olla tässä tilanteessa Pyrrhoksen voitto, sillä kepun kannatuksen lasku on Marinin hallituksen kannalta kohtalokasta.

Jos kepu sukeltaa, kuten näyttää, lopulta alle kymmenen prosentin, se joutuu enemmän kuin vakavasti miettimään, jatkaako se hallituksessa ja nauttii hyväuskoisen hölmön maineesta.

Onko minkään ministeriauton kyyti niin arvokasta?

Tämä kommentti käsitteli pelkkää keskustaa, mutta syykin on selvä. Keskustan kannatuksen tippuminen saattaa näkyä päivänpolitiikassa jo huhtikuun alun kehysriihessä. Profiilia on pakko nostaa. Tässä tilanteessa ainoaksi profiilin noston mahdollisuudeksi on jäämässä hallituksen jättäminen.

Syyksi kelpaa vääräseuraisuus.

Samalla loppuisivat Marinilta pääministerin päivät.

Keskustan puoluekokous on Vantaalla kesäkuussa. Kulmuni saanee haastajan. Annika Saarikkoa (kesk) painostetaan peliin mukaan. Koska Paavo Väyrynen kiisti tavoittelevansa puheenjohtajan paikkaa, hänkin siis lienee haastamassa Kulmunia.