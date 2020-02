Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa suhtaudutaan hoitajalupauksen rahoituspohjaan epäillen.

Yle kertoi tiistaina hallituksen päässeen sopuun vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen yksityiskohdista.

Hallitus oli varannut mitoitukseen 70 miljoonaa euroa, mutta esitysluonnoksen mukaan hoitajalupauksen hintalappu on 233 miljoonaa euroa vuodessa.

Jatkossa tehostetussa palveluasumisessa on tarkoitus olla jokaista kymmentä hoidettavaa vanhusta kohti vähintään seitsemän työntekijää.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kertoi IS:lle valtiopäivien avajaisissa, että puuttuvat reilut 130 miljoonaa on etsitty sosiaali- ja terveysministeriön sisältä hakemalla säästöjä muista asioista.

– Lisää rahaa ei ole tulossa, vaan kaikki haetaan sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan sisältä. Oletamme saavamme lääkehuollosta merkittäviä tehostuksia. Hoitajamitoitus on hallitukselle periaatteellinen asia, ja silloin myös priorisoidaan hieman toisaalta.

Ylen mukaan hallitus pyrkii tehostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelusopimuksia niin, että rahaa pystyttäisiin kohdentamaan vanhustenhuoltoon. Myös digitalisaatiota pyritään hyödyntämään sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyistä tehokkaammin.

Helsingin Sanomien mukaan rahaa etsittäisiin muun muassa leikkaamalla yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia.

Oppositiossa suhtaudutaan hoitajalupauksen rahoituspohjaan epäillen.

– Ennenkin on käynyt niin, että joihinkin pitkäaikaisesti rahoitusvajetta kärsineisiin hankkeisiin ollaan löytävinään yhtäkkiä rahaa, viimeksi kaikista pienimpiin eläkkeisiin, sitten kävi ilmi, että ei sitä rahaa ole oikeastaan olemassa, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi.

– Kyse on viime kädessä siitä, onko hankkeille uskottava rahoitus. Toivon voimia hallitukselle, koska vaalilupauksia ei voi jättää ilmaankaan roikkumaan, Antti Häkkänen (kok) totesi.

Ongelmana on myös pula hoitajista: 0,7:n henkilöstömitoitus vaatisi 4 400 uutta hoitajaa vuoteen 2023 mennessä.

Hallitus kertoi keskiviikkona myös perhevapaamallistaan, jossa perheen päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen.

Molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren kiintiön, joka on 164 päivärahapäivää eli noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää. Kotihoidon tuki säilyisi ennallaan eli etuuden maksaminen päättyisi viimeistään nuorimman lapsen täyttäessä kolme vuotta.

Hallituksen perhevapaamallin arvioidaan lisäävän kustannuksia vuosittain 10–100 miljoonalla eurolla. Hallitus on varannut perhevapaauudistukseen 25 miljoonaa euroa.

Uudistuksen on arvioitu vähentävän työllisyyttä, ei lisäävän sitä.

– Uudistuksen tavoitteena ei ollut työllisyyden, vaan tasa-arvon lisääminen. Puhumme paljon vauvakadosta ja suhtaudumme nihkeästi vanhempiin, jotka ovat poissa työelämästä, mielestäni heillä on hyvä syy olla poissa työelämästä, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kommentoi.

Ben Zyskowicz (kok) katsoi hallituksen ”pysyttelevän vahvasti poliitikkojen ydinosaamisalueella eli veronmaksajien rahojen jakamisessa erilaisiin hyviin tarkoituksiin”.

– Myös perhevapaauudistus ja hoitajamitoitus ovat hyviä asioita, mutta ongelmana on se, että rahoituspuoli on täysin alkutekijöissään. Hallitus on päättänyt laittaa toista tuhatta miljoonaa euroa uusiin pysyviin menoihin, jotka on ollut tarkoitus rahoittaa sillä, että työllisyys paranee ja verotusta kiristetään jonkin verran. Toistaiseksi hallituksen toimista työllisyyden parantamiseksi ei ole mitään tietoa.

Kulmunin mukaan hallituksen täytyy säästää jostakin muualta, jos kaivattuja työllisyystoimia ei synny.

Entä jo tehtyjä ratkaisuja, voidaanko niitäkin vetää pois?

– Kyllä, Kulmuni vastasi.